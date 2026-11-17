"airBaltic" vēlas atteikties no vēl triju "Airbus A220" lidmašīnu nomas līgumiem
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" vēlas atteikties no vēl triju "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumiem, jo attiecīgās lidmašīnas vairs nav nepieciešamas uzņēmuma darbībai un to nomas izmaksas pārsniedz pašreizējās tirgus likmes, liecina ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā iesniegtais aviokompānijas pieteikums.
"airBaltic" 13. novembrī iesniegtajā pieteikumā lūdz tiesu atļaut atteikties no triju lidmašīnu nomas līgumu turpmākas izpildes, nosakot atteikšanās spēkā stāšanos no 2. decembra. Pieteikums attiecas uz lidmašīnām ar reģistrācijas numuriem YL-AAW, YL-AAX un YL-AAY.
Lidmašīnu YL-AAW "airBaltic" saņēma 2020. gada septembrī, un tā bija 23. "Airbus A220-300" lidmašīna "airBaltic" flotē, savukārt lidmašīnas ar reģistrācijas numuriem YL-AAX un YL-AAY aviokompānija saņēma 2020. gada decembrī un tās bija 24. un 25. "airBaltic" flotē.
Visu triju lidmašīnu iznomātājs ir Īrijā reģistrētais uzņēmums "Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited", kas darbojas kā īpašnieka pilnvarnieks. Pieteikumā kā kontaktpersona norādīts arī "Falko (Ireland) Limited".
Saskaņā ar pieteikuma pielikumu visu triju lidmašīnu korpusi un to dzinēji atrodas Rīgas lidostā. Pieteikuma izskatīšana paredzēta 9. decembrī plkst. 10 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 17 pēc Latvijas laika, tādēļ uzņēmums lūdz apstiprinājumu ar agrāku spēkā stāšanās datumu. Iebildumi jāiesniedz līdz 2. decembra plkst. 16 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 23 pēc Latvijas laika.
Aviokompānija norāda, ka, izvērtējot ilgtermiņa flotes vajadzības, secināts, ka šīs lidmašīnas vairs nav iekļautas uzņēmuma turpmākajā flotes un biznesa plānā. Turklāt attiecīgo nomas līgumu izmaksas pārsniedz pašreizējās tirgus likmes par salīdzināmām lidmašīnām.
"airBaltic" restrukturizācijas konsultanta "Seabury Global Advisors" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Maikls Kokss tiesai iesniegtajā deklarācijā norāda, ka šo lidmašīnu saglabāšana uzņēmumam nesniegtu ekonomisku labumu, savukārt atteikšanās no nomas līgumiem palīdzēs maksimāli saglabāt vērtību uzņēmuma kreditoriem un citām ieinteresētajām pusēm.
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Vienlaikus aviokompānija paredz turpināt flotes samazināšanu, tostarp atdodot papildu nomātās lidmašīnas un liekos rezerves dzinējus. Uzņēmuma ilgtermiņa flotes vajadzību izvērtēšana joprojām turpinās.
Saskaņā ar tiesai iesniegto informāciju "airBaltic" flotē ir 54 "Airbus A220-300" lidmašīnas, no kurām 46 tiek nomātas saskaņā ar operatīvās nomas līgumiem, bet astoņas uzņēmums dokumentā raksturo kā sev piederošas. Tāpat aviokompānijai pieder septiņi rezerves dzinēji, četri tiek nomāti saskaņā ar operatīvās nomas līgumiem, bet vēl trīs - saskaņā ar finanšu nomas līgumiem.
Jau ziņots, ka "airBaltic" 30. oktobrī ASV tiesā iesniedza pieteikumu par atteikšanos no sešu "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumiem, lūdzot noteikt atteikšanās spēkā stāšanos no 17. novembra. Savukārt 6. novembrī aviokompānija iesniedza pieteikumu par atteikšanos no vēl trīs lidmašīnu nomas līgumiem, tostarp lidmašīnas Latvijas karoga krāsās, lūdzot noteikt atteikšanās spēkā stāšanos no 25. novembra. Tādējādi aviokompānija restrukturizācijas procesā līdz šim ir lūgusi atļauju atteikties no kopumā 12 lidmašīnu nomas līgumiem.
Tāpat ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" DIP finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro un apliecināja finansējuma piesaistes procesa caurskatāmību.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro. "airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
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Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
"Chapter 11" režīms nodrošina uzņēmumam aizsardzību pret noteiktām kreditoru piedziņas darbībām, kamēr tiek īstenota saistību restrukturizācija.
Kompānijā iepriekš arī vēstīts, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā, bet esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas. "Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt koncerna zaudējumi bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā.
Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10%, bet finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62% akciju.