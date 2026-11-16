Tehnoloģiju pasaules milži sadodas rokās, lai skandālā ierautais bijušais „NVIDIA” šefs atgūtu savu amatu
Vien dažas dienas pēc skaļā skandāla, kura dēļ amatu zaudēja tehnoloģiju giganta „NVIDIA” vadītājs Džensens Huangs, Silīcija ielejā sākusies vērienīga kampaņa par viņa atgriešanos kompānijas šefa krēslā.
Par Huanga atjaunošanu "NVIDIA" vadītāja amatā iestājušies vairāki tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji, tostarp miljardieris Īlons Masks. Kopumā aicinājuma vēstuli parakstījuši jau vairāk nekā 160 000 cilvēku, vēsta „Euronews”.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Huangs pagājušajā nedēļā atkāpās no amata pēc tam, kad atklātībā nonāca ziņas par viņa mīlas dēkām, tostarp ar iespējamu Ķīnas spiedzi. Skandāls izraisīja nopietnu krīzi uzņēmumā, kuru Huangs uzbūvēja un vadīja 33 gadus, un lika uzdot jautājumus par ASV moderno mikroshēmu iespējamu nonākšanu Ķīnā.
Tomēr daudzi tehnoloģiju nozares pārstāvji uzskata, ka Huangu vajadzētu atjaunot amatā. Viņa atbalstītāju vidū ir ne tikai Īlons Masks, bet arī videospēļu uzņēmuma „Epic Games” vadītājs Tims Svīnijs un jaunuzņēmumu akseleratora „Y Combinator” vadītājs Gerijs Tans. Petīciju parakstījuši arī vairāk nekā 7500 „NVIDIA” darbinieku.
Kā ziņo „Financial Times”, Huanga sabiedrotie pat plāno izveidot īpašu tehnoloģiju nozares vadītāju komandu, kas izdarītu spiedienu uz „NVIDIA” vadību un mēģinātu panākt atbalstu arī Baltajā namā. Pats Huangs jau esot apspriedis iespējamu atgriešanos uzņēmuma vadībā.
Tomēr ne visi atbalsta šādu scenāriju. ASV finanšu ministrs Skots Besents uzskata, ka „NVIDIA” nepieciešamas būtiskas pārmaiņas un nākamais vadītājs būtu jāmeklē ārpus uzņēmuma.