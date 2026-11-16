Vai mākslīgā intelekta burbulis drīz plīsīs? Eiropas Centrālā banka brīdina par sekām, kas skars iedzīvotāju uzkrājumus
Mākslīgais intelekts pēdējos gados piesaistījis milzīgas investīcijas, taču straujais uzplaukums var beigties ar sāpīgu kritumu.
Eiropas Centrālā banka (ECB) brīdina, ka pārlieku lielās cerības, kas liktas uz mākslīgā intelekta (MI) nākotni var izraisīt nopietnus satricinājumus finanšu tirgos, kuru sekas varētu izjust arī Eiropas iedzīvotāji, vēsta „Euronews”.
ECB viceprezidents Boriss Vujčičs pirmdien brīdināja, ka investoru optimisms var izrādīties pārspīlēts. Lielie tehnoloģiju uzņēmumi mākslīgā intelekta attīstībā iegulda milzīgas naudas summas, taču joprojām nav skaidrs, vai šie ieguldījumi nākotnē nodrošinās gaidīto peļņu. Ja cerības nepiepildīsies, uzņēmumu vērtība varētu strauji samazināties.
Pašreizējā situācija raisa bažas par iespējamu tā dēvētā interneta uzņēmumu burbuļa atkārtošanos. Deviņdesmito gadu beigās investori masveidā ieguldīja naudu tehnoloģiju uzņēmumos, taču 2000. gadā sekoja straujš akciju cenu kritums, kas daudziem radīja ievērojamus zaudējumus.
Iespējamā krīze varētu skart arī Eiropu, jo eirozonas ieguldījumu fondi arvien vairāk investē ar mākslīgo intelektu saistītos uzņēmumos. Ja šo ieguldījumu vērtība pēkšņi kristos, zaudējumus varētu piedzīvot arī cilvēki, kuru uzkrājumi ieguldīti šādos fondos.
ECB gan neapgalvo, ka mākslīgā intelekta burbulis noteikti plīsīs. Tomēr banka brīdina, ka pašreizējais optimisms rada arvien lielākus riskus un pēkšņa investoru noskaņojuma maiņa var izraisīt nopietnus finansiālus zaudējumus.