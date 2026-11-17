LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis skaidro, kā virzās kapitāldaļu izpirkšana no "Telia"
Valdība oktobra vidū nolēma mainīt sarunu taktiku ar Zviedrijas telekomunikāciju uzņēmumu "Telia Company", sarunas par tās kapitāldaļu izpirkšanu mobilo sakaru operatorā SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) un sakaru kompānijā SIA "Tet" uzticot pašiem uzņēmumiem. Kā līdz šim ir veicies ar sarunām, un kur LMT redz izaugsmes iespējas nākotnē, intervijā aģentūrai LETA stāsta LMT viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos Ingmārs Pūķis.
Oktobra beigās Latvijā viesojās “Telia” pārstāvji. Kā šobrīd virzās sarunas par kapitāldaļu izpirkšanu un vai jau ir lielāka skaidrība par nosacījumiem?
Šim seriālam daudzu gadu garumā ir bijušas daudzas sezonas un šis pilnīgi noteikti ir jaunas sezonas sākums. Šajā gadījumā sarunas ir pilnas ar entuziasmu. Valdības lēmums [par to, ka LMT un “Tet” var izpirkt “Telia” piederošās daļas] ir revolucionārs, jo līdz šim nekad paši uzņēmumi nav bijuši iesaistīti. Arī “Telia” ir vēlreiz apstiprinājusi savu interesi turpināt sarunas par kapitāldaļu pārdošanu. Arī mūsu sākotnējās sarunas ar investoriem rāda, ka interese ir. Tāpēc mums ir konstruktīvs optimisms par to, ka valdības uzdevums līdz 17. novembrim atnākt ar pirmo skici par to, kā varētu izskatīties darījums, ir paceļams, un mēs kopā ar “Tet” to spēsim izdarīt.
Arī šajā variantā tiek runāts par stratēģiskā investora piesaisti un līdz šim parasti viss ir atdūries tieši pie jautājuma par investoru. Kā tas izskatās tagad?
Būtiskā pārmaiņa ir tajā, ka iepriekšējais mēģinājums bija salīdzinoši sarežģīts un stratēģiskā investora finansiāla loma bija neliela un faktiski tas būtu bijis tāds liels valsts uzņēmums. Šobrīd jaunais politiskais uzstādījums ir daudz brīvāks, daudz liberālāks un ir vairāk vietas privātiem investoriem nodefinēt, kur būtu viņu interese piedalīties.
Es domāju, ka visu mūsu kopējās interesēs ir panākt to, ka no šiem diviem uzņēmumiem izaug kaut kas spēcīgs un eksportspējīgs. Attiecīgi mūs interesē investors, kurš dala ar mums šo interesi par uzņēmumu augšanu eksportā un jaunos pakalpojumos.
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Kāpēc mēs vispār esam tur, kur esam, un par šo runājam? Tāpēc, ka ir divas esošo īpašnieku stratēģijas. Tās nav pareizas vai nepareizas, tās vienkārši ir atšķirīgas. Viens īpašnieks vairāk raugās tikai uz telekomunikāciju tirgū un tikai Latvijā, savukārt valsts puse vairāk gribētu redzēt augšanu ārpus tikai telekomunikācijām un ārpus tikai Latvijas tirgus. Šīs stratēģijas ir savstarpēji konfliktējošas un šobrīd ir jāatrod investors, kurš arī redz mērķi un iespēju augt ārpus Latvijas, būvēt jaunus biznesa virzienus.
Gan LMT, gan “Tet” ir kritiskās infrastruktūras uzņēmumi. Jūs ļoti aktīvi darbojaties arī aizsardzības jomā. Cik lielā mērā tas ierobežo to, ar kādiem investoriem vispār var runāt?
Skaidrs, ka “Gazprom” nebūs starp tiem, ar ko runāt. Skaidrs, ka šāda mēroga darījumā arī drošības iestādēm būs jāizvērtē, kas ir partneris. Tas ir pats par sevi saprotams.
Drīzāk jautājums ir par to, kā varētu pieaugt šī privātā investora loma. Latvijas valstij noteikti ir jāpaliek kā akcionāram, lai nodrošinātu arī ģeopolitiskās intereses, piemēram, to, ka uzņēmumu pārvaldība paliek Latvijā un tiek saglabātas Latvijas intereses. Bet Latvijas valdībai nav obligāti jākontrolē viss uzņēmums. Ja kāds uzņēmums pilnībā pieder valstij, viņam ir ļoti grūti strādāt, jo ir dažādi instrumenti un vēsturiskās tradīcijas, kāpēc šobrīd mēs diskriminējam uzņēmumus, kuriem ir valsts kapitāls gan caur iepirkumiem, gan dažādiem konkurences ierobežojumiem. Faktiski valsts kapitālam ir ļoti grūti strādāt. Tāpēc optimālais sadalījums ir tāds, ka valsts savu dalību uzņēmumu kapitālā saglabā, bet uzņēmumam ir jābūt daudz tuvākam tam, kā domā privātie investori.
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Ja mēs paskatāmies, kāpēc LMT vēsturiski ir tik veiksmīgs un kāpēc mēs visu laiku augam, ir tādēļ, ka mēs nekad neesam bijuši valsts uzņēmums, valsts tiešā veidā kontrolē tikai 5% mūsu kapitāla daļu.
Vai jums ir arī aplēses, cik lielu finansējumu būtu nepieciešams piesaistīt gan no stratēģiskā investora, gan citiem avotiem?
Tās ir sarunu detaļas. Bet arī jebkuram, kas šo procesu vēro no malas, ir iespēja to aplēst. Piemēram, ir “Nasdaq Riga” novērtējums, cik katrs no uzņēmumiem ir vērtīgs. Apmēram pusmiljards eiro ir tas, kas no šīm aplēsēm izriet tīri matemātiski. Protams, ka vēl būs sarunas ar “Telia”, bet svarīgi arī uzsvērt, ka šeit valsts finansiāla līdzdalība nav vajadzīga. LMT ir augošs uzņēmums ar augošu EBITDA, ar augošu rentabilitāti, ar skaidriem plāniem, un tādēļ darījumam un uzņēmuma attīstībaifinansējums nāks no komerciāliem, ne valsts līdzekļiem.
Sarunas par “Telia” daļas izpirkšanu tiešām ilgst jau gadiem. Kas, jūsuprāt, iepriekš nogāja greizi?
Šim seriālam tiešām ir bijis daudz sezonu un sēriju. Es domāju, ka to ir ietekmējuši vairāki procesi. Viens no procesiem noteikti ir, ka Latvija pakāpeniski arvien labāk spēj noformulēt, ko viņa grib. Kādreiz tas nebija tik skaidri. Ja mēs skatāmies uz nacionālās attīstības plāniem, tur arvien skaļāk un skaļāk ieskanas tēma par to, ka mēs gribam augstāku pievienoto vērtību, gribam lielāku eksportu, vairāk inovāciju. Kādreiz uz altāra galvenajā vietā bija ārvalstu investīcijas. Šobrīd vairāk ir runa par to, kas attīsta ekonomiku un, protams, tam ir vajadzīgi arī spēcīgi uzņēmumi. Mums mīļa tēma ir, ka ekonomikas attīstību nosaka ieguldījumi tehnoloģijās un R&D jeb pētniecībā un attīstībā. Turklāt svarīgāka ir pat tā attīstības daļa un Latvijā pamatā ar to nodarbojas lielie uzņēmumi, bet nacionālo lielo uzņēmumu ir maz. Valsts kapitālam ir lieli ierobežojumi ar to nodarboties, ārvalstu uzņēmumi to parasti dara savās mītnes zemēs, un tādēļ paliek pāri ļoti maz. Tādēļ vajag spēcīgus, lielus vietējos uzņēmumus, kas šeit gan iegulda attīstībā, gan pērk uzņēmumus citās zemēs. Līdz šim diskusija vienmēr bija par to, kā mēs šeit kaut ko pārdosim kādām, bet ir jāiet arī pretējā virzienā. Līdz ar to Latvijas intereses ir palikušas skaidrākas.
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Arī “Telia” tikai relatīvi nesen ir noformējusi savu gatavību iziet no šī tirgus. Tas nekad arī nav bijis tik skaidri kā šobrīd.
Līdz ar to abu īpašnieku stratēģijas ir nonākušas kopīgā punktā. Vismaz šī seriāla jaunās sezonas sākums ir cerīgs. Redzēsim, vai tā tikpat optimistiski arī turpināsies.
Kas nogāja greizi pēdējā seriāla sezonā, kurā par “Telia” daļu izpirkšanu bija uzdots runāt “Latvenergo” un Latvijas valsts radio un televīzijas centram (LVRTC), jo arī šajā brīdī abu īpašnieku tālākās darbības stratēģijas bija vienā punktā?
Par to es atbildēt nevaru, jo ne LMT, ne “Tet” vadība šajās sarunās nebija iesaistīta. Es varu tikai pieļaut, ka tie daudzie ierobežojumi, kurus valsts pārvaldei un valsts kapitālsabiedrībām uzliek likumi, daudzos veidos sasien rokas. Daudzas darbības, kuras komercuzņēmumiem ir vienkāršas, valsts kapitālsabiedrībām ir tīrā elle. Tāpēc es domāju, ka tas īstenībā ir galvenais iemesls.
Kāds ir iecerētais laika rāmis sarunām tagad?
Jau pirmajās trīs nedēļās pēc valdības uzdevuma saņemšanas mēs esam veikuši pārrunas ar pietiekami garu investoru sarakstu. Runājam arī ar “Tet”, jo ideālā scenārijā mēs uz valdību ejam ar kopīgu piedāvājumu. Arī tā būtu zināma revolūcija.
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Līdz 17.novembrim mēs darīsim visu iespējamo, lai valdībai parādītu pirmo vīziju par darījumu, iespējams, arī pirmos potenciālos investorus, kam ir interese. Protams, ka tālāk ir runa par valdības mandātu, Konkurences padomes un drošības iestāžu pārbaudēm, kuras būs jāiziet. Bet galvenais ir tas, ka pašreizējā gaisotne liecina, ka līdz gada beigām stratēģiskā līmenī mēs varētu vienoties, ar kādu modeli mēs ejam uz priekšu. Tālāk sekos administratīvā puse – Konkurences padome, drošības iestādes, akcionāru līgumu sagatavošana utt un parasti tas prasa mēnešus. Tādēļ es domāju, ka juridiski šis process varētu noslēgties nākamajā gadā, ja konstruktīvi ejam uz priekšu.
Premjers Andris Kulbergs iepriekš teica, ja sarunas par “Telia” kapitāldaļu izpirkšanu neizdodas arī šoreiz, LMT un “Tet” ir vienkārši jāapvieno. Esat gatavi arī šādam scenārijam?
Apvienošana notiks jebkurā no scenārijiem, esam gatavi to izdarīt.
Te ir arī jāsaprot, ka šie nav divi uzņēmumi, šīs ir divas uzņēmumu grupas, kurās iekšā ir viss kaut kas, bet apakšā tam visam ir vecās labās telekomunikācijas. LMT grupas gadījumā telekomunikācijas ir aptuveni puse no apgrozījuma, “Tet” varētu būt vēl mazāk. Vēl apmēram 35% LMT grupas apgrozījuma ir mazumtirdzniecība, iekārtu tirdzniecība, iekārtu remonta pakalpojumi visā Baltijā. Atlikusī daļa ir tīklu integrācija, tehnoloģiskie, finansēšanas pakalpojumi, militāro sakaru risinājumi.
Protams, LMT un “Tet” ir daudz kopīgu lietu. Tas skar gan mazumtirdzniecību, gan veselu rindu tehnoloģiju. Piemēram, 5G standartu bieži asociē ar mobilajām tehnoloģijām, bet 5G ir būvēts tādā veidā, lai integrētu dažādas tehnoloģiju platformas – gan dažādus mobilos tīklus, gan rāciju tīklus, gan fiksētos tīklos. Mēs arī pašlaik esam viens no vadošajiem eksperimentu centriem Eiropā, kas nodarbojas ar 5G industriālo pielietojumu. Tāpēc mēs arī redzam ļoti daudz sinerģiju tehnoloģiju apvienošanā un tas būtu saprātīgi arī no kapitālieguldījumu viedokļa. Bez tā visa mums ir arī ir aizsardzības bizness, ir iekārtu remontbizness, ir finansēšanas bizness. Tādēļ šajā diskusijā mums ir, protams, jāuzzīmē viss perimetrs, bet pašā kodolā ir pilnīgi skaidrs ceļš ar tehnoloģiju platformu apvienošanu, lai panāktu sinerģiju.
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Arī LMT un “Tet” apvienošana ir seriāla cienīgs stāsts. Turklāt kādreiz “Tet” vai toreiz vēl “Lattelecom” uz LMT bieži skatījās kā uz mazo brāli, kas vienkārši ir jāpievieno, kas savukārt izsauca LMT pretreakciju. Vai tagad šī uzņēmumu savstarpējā stīvēšanās par “varas pozīciju” ir noņemta no sarunu darba kārtības?
Te vairs nav stāsts par varas pozīcijām, ir vienkārši tehnoloģiskā neizbēgamība. Ir zināmas tehnoloģijas, kuras no skatuves noiet, ir zināmas tehnoloģijas, kuras uz skatuves uznāk arvien plašāk. Mūsdienās no sešiem interneta pieslēgumiem vidēji pieci ir caur mobilo tīklu un Latvija ir līderis arī jauno interneta tehnoloģiju izplatībā starp klientiem.
Vēsturiskā diskusija gan vairāk vienmēr ir bijusi par orientāciju, vai mēs orientējamies tikai uz telekomunikāciju tirgu Latvijā, vai mēs ejam uz sarežģītākiem tirgiem, daudzveidīgāku biznesu un ārpus Latvijas. Tas bija galvenais aspekts. Domāju, ka tagad ir uzvarējis viedoklis, ka Latvijai un Latvijas tautsaimniecībai ir izdevīgi, ja aug spēcīgs bizness, kas var iet arī eksportā. Mūsu iekšējā analīze rāda, ka jau 2025. gadā aptuveni 46 miljoni eiro jeb ap 14% LMT grupas apgrozījuma bija saistīti ar darbību ārējos tirgos.
Vai jūs esiet gatavi arī tam, ka šīs apvienošanās dēļ sekos prasības Konkurences padomē un varbūt arī tiesās? No jūsu konkurentiem līdz šim par to visskaļāk ir runājusi “Bite”, kuras vadība ir paudusi, ka “Tet” un LMT apvienošanās izveidos supermonopolu un tas nebūtu pieļaujams.
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Protams, ka šāda diskusija būs. Mēs arī tai esam atvērti. Galvenais iemesls ir tajā, ka situācija tirgū ir mainījusies. Ja mēs runājam par balss sakaru tirgu, par interneta tirgu, tad izaugsme tajos ir beigusies. Cilvēku Latvijā ir tik, cik ir, nu jau praktiski katram ir viedtālrunis, visiem ir interneta pieslēgums. Protams, ka kaut kāda dabiskā kustība notiek, bet sen jau vairs nav tie laiki, kad notika milzīga tirgus izaugsme. Līdz ar to diskusija noteikti būs, un tā ir korekti jāatrisina ar visiem tirgus dalībniekiem. Bet mūsu galvenais fokuss ir atbrīvot resursus tam, lai mēs varam audzēt jaunus biznesa veidus, padarīt šīs tehnoloģijas efektīvākas un iet eksportā.
Pašlaik runa ir par “Telia” daļas izpirkšanu, bet starp jūsu kapitāldaļu turētājiem ir arī “Possessor”, LVRTC. Vai varētu mainīties arī pārējo kapitāldaļu turētāju īpatsvars?
Šobrīd mēs gatavojam vairākus scenārijus, kas varētu apskatīt arī variantu, ka privāto investoru loma pieaug, kas automātiski nozīmē to, ka esošie valsts puses īpašnieki kaut ko pārdod. Tas varētu būt arī pareizi, jo, lai valsts realizētu savas ģeopolitiskās intereses, nav obligāti jābūt vairākuma akcionāram.
Mēs ar šo jautājumu strādājam vien neilgu laiku, bet ir ļoti patīkami, ka valsts mandāts ir krietni elastīgāks, nekā bija līdz šim.
Pašlaik vēl ir jaunās valdības veidošanas process. Vai pieļaujiet, ka valdības mandāts pēc kāda laika var arī mainīties?
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Ja mēs sekojam līdzi vēsturei, tad ir skaidrs, ka notikt var vis kaut kas. Bet vēlētāju mandāts “Apvienotajam sarakstam” ir krietni liels un viņi ir pauduši atbalstu. Tādēļ es izdaru piesardzīgu pieņēmumu, ka vismaz ambīcija izdarīt šo visu ātri un vienkārši kādu laiku saglabāsies.
Dabā, protams, ir nianses un dienas beigās pats svarīgākais ir atrast risinājumu, kas ļauj samaksāt “Telia” prasīto cenu.
Mainīgo lielumu ir pietiekami daudz. Es redzu, ka investoriem patīk tas, ko mēs stāstam. Mēs esam atšķirīgi no Eiropas, jo vairums Eiropas operatoru vairs neaug, bet mēs esam pēdējos 10 gados dubultojuši apgrozījumu un tālākā izaugsme var būt vēl straujāka. Mēs esam viens no retajiem mobilo sakaru operatoriem, kurš ir aizgājis diversifikācijas ceļu. Liela daļa Eiropas operatoru ir palikuši tikai savā kompetences zonā, tikai savā ģeogrāfijā. Protams, tu vari mazināt izmaksas vienu gadu, otru gadu, trešo gadu, bet vienā brīdī tas beidzas. Tad paliek tikai pēdējais vadītājs, kurš pats sevi atlaiž un izdara seppuku, un visu turpina pārvaldīt mākslīgais intelekts. Varbūt var arī tā, bet nevar griezt bezgalīgi, ir kaut kas arī jāattīsta.
Telekomunikāciju nozare kaut kur vēsturiski ir izlaidusies, jo izaugsme ir nākusi no tehnoloģiskām inovācijām, kuras ir ieviesis kāds cits – “Nokia” un “Ericsson” izdomā DSL sakarus un optisko tīklu, Stīvs Džobs un “Apple” izdomā “iPhone”, un visi to pērk – pirmo DSL līniju, pirmo mobilo tālruni, pirmo viedtālruni. Tas ir nodrošinājis to, ka 30 gadu garumā ir bijusi ballīte, kur nozare visu laiku aug un visi zina, ka telekomunikācijās gluži vai maģiski viss visu laiku aug. Tas ir beidzies, jo nav nekādas nākamās tehnoloģijas, kas nodrošinātu šo izaugsmi. Tā rezultātā ir salīdzinoši maz operatoru, kuri tāpat kā mēs ir gājuši diversifikācijas ceļu, riskējot, ieguldot laiku, kapitālu un cilvēkresursus, lai ar laiku kaut kas no tā sanāktu. Kaut kas, protams, arī nesanāk.
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Tā ir tā liela atšķirība, ko arī novērtē investori, kad viņi redz, kā mēs esam diversificējuši savu portfeli un tikai trešdaļa no nākotnes vērtības pieauguma ir paredzama no telekomunikācijām, bet divas trešdaļas būs kaut kas cits. Vienu no šīm trešdaļām veido tas, ka mēs esam pirkuši citus uzņēmumus un integrējuši mūsu grupas sastāvā. Otru veido iespējas, ko mēs esam pēdējos 6-7 gadus izmantojuši ar jaunām tehnoloģijām, aktīvi esam piedalījušies Eiropas pētniecībā un esam uzbūvējuši jaunus, spēcīgus komerciālus virzienus. Tādu, kā mēs, nav daudz. Tas arī ļauj ļoti optimistiski raudzīties uz to, ka, apvienojot resursus, mēs varam augt vēl agresīvāk.
Paziņojumā par “Telia” akciju izpirkšanu bija minēts, ka tiks izmantoti pašu līdzekļi, piesaistītie aizdevumi, stratēģiskais investors. Cik varētu tikt ieguldīti pašu līdzekļi?
Tas drīzāk ir juridisks termins. Nav tādu mūsu pašu līdzekļu, jo arī tie pieder uzņēmuma īpašniekiem. Tradicionāli šādos darījumos pret uzņēmuma bilanci var piesaistīt aizdevumus no bankām, kas atbalstītu šo darījumu. Abi uzņēmumi ir finansiāli ļoti spēcīgi. Piemēram, LMT kredītportfelis ir salīdzinoši mazs pret vidējiem rādītājiem nozarē un tas dod lielu elastību. Līdz ar to darījuma struktūrā var būt investors, banku aizdevumi, mēs cerētu arī uz vietējiem pensiju fondiem.
LMT jau daudzus gadus darbojas aizsardzības tehnoloģiju jomā. Cik stratēģiski nozīmīgs ir šis segments un vai tas jau kļūst par vienu no galvenajiem attīstības virzieniem?
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Tas ir nozīmīgs vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, dzīvojot tur, kur mēs dzīvojam, katram ir jādomā, ko viņš var darīt, jo apdraudējuma gadījumā bruņotie spēki vieni paši galā noteikti netiks. Es esmu zemessargs, daudzi mūsu kolēģi ir zemessargi. Tā ir vienkārši tāda pilsoniskā pozīcija.
Otrkārt, tehnoloģiski mēs jau kopš 2018.gada sākām šo ceļu no pilnīgi civilās pozīcijas, bet šajā laikā arī NATO sāka pārvērtēt līdzšinējās doktrīnas, jo bija vērojams, ka civilās tehnoloģijas daudz kur pasaulē ar ļoti mazām izmaksām pārspēj klasiskās militārās un daudz dārgākās tehnoloģijas. Jau toreiz bija gadījumi, kad Jemenā ar skoču pie drona pietīta mīna iznīcina daudzus miljonus vērtu iekārtu. Arī 5G tehnoloģijas parādīšanās un mūsu sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un NATO pētniecības projektiem ir novedusi pie tā, ka mēs esam kļuvuši par daļu no tā, ka 5G ir pieņemts par militāro standartu un tas ir veids, kā nodrošināt militāros sakarus. Tas ļoti spilgti parāda, ka radiosakari, sensoru integrācija, valdības sistēmu integrācija ir kļuvusi par faktoru, kas par labu vai sliktu nosver situāciju kaujas laukā. Tie vairs nav tādi IT cilvēku untumi, bet milzīgas spējas. Mēs esam laimīgi, ka laicīgi sākām ar to strādāt un varam dot pienesumu šajā jomā arī Latvijai.
Arī finansiāli tas ir interesanti un pašlaik dod ap 10 miljoniem eiro gadā. Pret mūsu kopējo apgrozījumu tas nav grandiozi daudz, bet tas ir augošs sektors un pret salīdzinoši mikroskopisko Latvijas aizsardzības industriju, tas pat ir salīdzinoši daudz. Tas ir viens no biznesa virzieniem, kurā mēs esam sākuši ieguldīt no nulles un redzam tam arī stabilu nākotni.
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Kā LMT šo augošo tirgu plāno izmantot?
Viena komponente ir Latvijas nacionālās spējas, kas ir mūsu “72 stundu soma”. Bet otra komponente ir eksports. Tādu operatoru kā mēs, kas ir tik daudz ieguldījuši eksperimentos, ir maz, un to mums apgalvo gan mūsu partneri Eiropā, gan arī Amerikā. Mums palīdz tas, ka mēs esam mazi. Ja Amerikā kāds grib testēt signālu slāpēšanu un frekvenču “džamingu”, tad tur vismaz gads paiet, lai to saskaņotu. Mēs ar atbilstošu valsts iestāžu atbalstu to varam izdarīt daudz īsākā laikā. Tādēļ mēs arī esam kļuvuši par lielāko 5G tehnoloģiju testa vidi Eiropā. Tiko arī noslēdzās lielākais NATO digitālais eksperiments Eiropā, kas jau piekto gadu notiek Kadagā, un tur šogad piedalījās 100 uzņēmumi – visi, kas šajā nozarē ir atpazīstami. Nākamais solis būs, ka mēs šo ikgadējo divu nedēļu pasākumu pārvēršam par pastāvīgu zinātnisko institūciju, lai militāro sakaru un citu tehnoloģiju attīstība notiktu šeit Rīgā.
Aizsardzības tehnoloģijām ir redzamas arī labas eksporta iespējas. Eiropu visi – ASV, Ķīna – apceļ par to, ka mēs pietiekami strauji neattīstām tehnoloģijas. Tādēļ mēs redzam, ka Eiropa meklē tādus uzņēmumus kā LMT, kuriem ir griba un spējas audzēt muskuļus.
Kā vērtējat sadarbību ar NBS, Aizsardzības ministriju? Cik gatava ir Latvijas valsts izmantot šīs tehnoloģijas?
Arvien labāk. Šajā tango ir vismaz divi, ja ne trīs vai četri partneri. Mēs parasti esam pret sevi ļoti kritiski, iespējams, tā ir daļa no mentalitātes, bet, ja mēs savi salīdzinām ar citām valstīm, tad Nacionālie bruņotie spēki un Aizsardzības ministrija ir bijusi ļoti atvērta jaunām tehnoloģijām, testēšanai, izmēģinājumiem. Mēs arī redzam, ka daudzu citu valstu uzņēmumi nāk izmēģinājumus veikt šeit, jo pie sevis viņi to izdarīt nevar, Ādažu poligons un tā testa vide šajā ziņā ir unikāla, Sēlijas poligonā ir brīnišķīgas iespējas.
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Protams, ka industrijai vienmēr gribas kaut ko vairāk, bet ir jāsaprot, ka bruņotajiem spēkiem ir vēl citas prioritātes, tie nav tikai droni, un tas viss prasa naudu un, lai gan tās tagad ir vairāk, tās vienalga nav bezgalīgi daudz un nav nemaz tik viegli salāgot visas prioritātes. Bet atbalsts industrijai ir bijis pietiekami liels.
Es gan teiktu, ka gan valdībai, gan medijiem, gan daudziem citiem ik pa laikam būtu derīgi izspēlēt tā saucamo “Pleskavas desantnieku spēli”, proti, jāsaprot, kāda ir rīcība, ja “Pleskavas desantnieks” nāk pēc 10 gadiem, pēc pieciem gadiem, pēc gada, pēc mēneša vai pēc stundas. Šajos scenārijos mūsu rīcība atšķiras. Un te ir redzams, ka tas normatīvisma slogs, ko mēs uzliekam uz militārajiem iepirkumiem un lēmumiem, droši vien būtu pakāpeniski jāmazina. Ar mūsu birokrātisko komponenti bieži vien viss notiek stipri lēni un agresijas līmenim te būtu jāpieaug. Es ceru, ka mums ir bezgalīgi daudz laika, bet piekritīsiet, ka kopējā gaisotne nav omulīga.
Mobilo sakaru operatori saņēma pamatīgu kritiku pēc augusta vētras, kuras laikā bija problēmas ar sakaru nodrošināšanu. Operatoriem ir arī noteikti jauni pienākumi. Kas pašlaik jau ir izdarīts?
Es tomēr izmantošu iespēju mūs nedaudz attaisnot un parādīt visu situāciju objektīvākā gaismā. Svētdienas rītā sakari nebija pieejami plašā teritorijā, bet tikai 3% mūsu klientu un vakarā 1% klientu. Tā bija lielākā vasaras vētra 60 gados, kuras laikā tika bojāti arī augstsprieguma elektrotīkli. Mēs vēsturiski esam ieguldījuši daudz naudas ģeneratoros, akumulatoros, mums ir ļoti laba sadarbība ar “Sadales tīklu”. Bet, ja ir bojāti augstsprieguma elektrotīkli, tad nekāds brīnums nav iespējams.
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Turklāt bieži vien, kad runa ir par bāzes staciju tīklu, tad cilvēki iztēlojas torni, taču torņu mums ir ap 400, bet bāzes staciju – 1700 un pārsvarā tās atrodas uz māju jumtiem un bēniņos, kur ierobežojumus rada konstrukciju nestspēja, platība, ventilācija, ugunsdrošība, troksnis, izplūdes gāzes un degvielas uzglabāšana. Arī 72 stundu akumulatoru sistēma lielai bāzes stacijai varētu svērt vairākas tonnas.
To, ko var darīt un mēs arī to darām, ir kritisko artēriju definēšana, kur sakariem ir jābūt pieejamiem noteikti. Otra lieta, ko mēs pašlaik ļoti aktīvi darām, ir satelītu tehnoloģiju integrācija. Tas nav tuvāko dienu jautājums, bet piemēram gada laikā varēs panākt, ka piezvanīt varēs arī caur satelītu un obligāti nebūs nepieciešama bāzes stacija. Līdz ar to ideja par ģeneratoru pie katras bāzes stacijas ir nedaudz vienkāršota pieeja, bet lēciens nākamajā tehnoloģiju attīstības pakāpē, kas drīz būs iespējams, ir satelītu izmantošana. Turklāt runa nav tikai par vienu kompāniju, šajā tirgū būs konkurence. Tad mēs būsim daudz neatkarīgāki no tā, kas notiek uz zemes.
Kad tas varētu būt pieejams?
Atsevišķās valstīs tas ir pieejams jau tagad. Es domāju pie mums mēs varam runāt par vienu, diviem gadiem, trīs gadi būtu pats vēlākais. Līdz ar to, tā nav gluži rītdiena, bet tā nav arī nezināma nākotne. Satelīttehnoloģijas, manuprāt, ir daudz saprātīga atbilde nekā ģeneratori pie katras bāzes stacijas.
Tika pieņemts arī lēmums, ka šādu krīzes situāciju laikā telekomunikāciju operatoru klientiem ir jāspēj migrēt starp dažādiem tīkliem. Ar pārējiem operatoriem par to spējat vienoties?
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Krīzē nav konkurentu, krīzē mums visiem ir jāsadarbojas. Mēs par šo daudz esam konsultējušies arī ar Ukrainas operatoriem un viņu mācība ir, ka to vajag darīt ar balss sakariem un īsziņām, bet to nevajadzētu darīt ar datu pārraidi.
Kāpēc?
Tāpēc, ka neviens tīkls nevar uzņemt trīs tīklu datu pārraides kapacitāti. Tas tautas valodā tīklu “noklāj” un mēs saņemam pretējo efektu. Ārkārtas saziņai pilnīgi pietiek ar balss sakariem un īsziņām, bet video ar kaķiem un “YouTube” varēs skatīties pēc tam. Krīze turklāt to provocē, jo visiem gribas kaut ko nofilmēt un aizsūtīt, bet Ukrainas pieredze liecina, ka jābalstās ir uz balss sakariem un īsziņām. Tas arī būtu pareizi.
Tomēr šī nebūt nav pirmā vētra, kas Latvijā noteiktas vietas atstāj bez elektrības uz vairākām dienām. Vai tomēr mobilo sakaru operatori par savas darbības nepārtrauktību ir domājuši pietiekami?
Mums ir 90 ģeneratoru un simtiem bateriju. Var jau salikt vēl, bet te jāatceras, ka ģeneratori ir jānodrošina arī ar degvielu. Tagad bija gadījumi, kad mēs braucām pat 100 kilometrus, lai degvielu vispār dabūtu. Līdz ar to ģeneratoru esamība ir tikai pusbēda. Jautājums ir arī par to, kurš tos apkalpo. Labākais risinājums tomēr ir tas, ka “Sadales tīkls” ar mobiliem risinājumiem spēj nodrošināt elektrību skartajos reģionos, jo sakaru operatori jau nav vienīgie, kam tā ir vajadzīga, tās ir arī degvielas uzpildes stacijas un pārējā kritiskā infrastruktūra. 72 stundas nedrīkst saprast kā ģeneratoru pie katras bāzes stacijas. Tas ir kopējs valsts un nozares noturības modelis, kurā tiek noteikti prioritārie objekti un minimālais krīzes sakaru pakalpojums, kā arī iepriekš sakārtota elektroapgāde, degviela, transports, piekļuve un resursu koordinācija.
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Kādi kopumā šogad ir būtiskākie izaicinājumi un tendences informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā?
Mums nav par ko sūdzēties, jo stagnējošas ekonomikas un sarūkoša iedzīvotāju skaita apstākļos deviņos mēnešos LMT grupas apgrozījums pieauga par 10%, kas pierāda, ka diversifikācija atmaksājas. Ieņēmumu pieaugums no jaunajiem biznesa virzieniem par 97 % un eksporta aktivitātes 43 valstīs apliecina, ka Latvijā radītajām tehnoloģijām ir potenciāls konkurēt arī starptautiskā mērogā.
Savukārt, ja runājam par nozari kopumā, tad tēma, kas satrauc visus, ir kiberdrošība un noturība. Jau kopš pandēmijas laika mēs visu laiku dzīvojam krīzes ēnā un kiberuzbrukumu skaits pieaug.
Kā jauna tendence ir jāmin satelīttehnoloģiju atnākšana, kas ir redzama daudzās lietās. Es jau pieminēju ārkārtas sakaru nodrošināšanu. Eiropas Kosmosa aģentūra mūs ir arī nolīgusi, lai mēs testētu, kā pasaulē mazāko un energoefektīvāko sensoru modemu savienot ar LEO zemas Zemes orbītas satelīttīklu. Arī militārajā jomā ar katru gadu ir arvien vairāk projektu, kur mēs 5G tīklu izmantojam, lai integrētu satelītkomunikācijas. Satelīti kļūst par nopietnu papildinājumu tām mobilo komunikāciju spējām, kas ir tagad. Tā ir tendence, kas šogad sevi ir ļoti skaidri manifestējusi.
Jau pieminējāt kiberdrošību. Kādas tendences pašlaik ir redzamas krāpnieku aktivitātēs?
Kopumā ir apbrīnojami, ar ko cilvēki nodarbojas un cik nekonstruktīvi tiek tērēta radošā enerģija.
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Būtisks pavērsiens ir bijusi sadarbība starp trim Latvijas operatoriem – LMT, “Tele2” un “Bite” -, jo viena no krāpnieku izmantotajām metodēm bija tālruņu numuru aizvietošana ar citiem numuriem un tādējādi varēja izlikties, ka zvana no kādas bankas, no Latvijas numuriem. Tagad ir sistēma, kas mums ļauj novērtēt, vai šāds numurs ir reģistrēts “Tele2” vai “Bite”. LMT zvanu ugunsmūris šogad septiņos mēnešos bloķējis 13,2 miljonus krāpniecisku zvanu.
Tikai 2,3 miljons no tiem bija veikti, izmantojot viltotus Latvijas mobilo sakaru numurus, kas liecina par Latvijas operatoru ieviestā kopīgā drošības risinājuma efektivitāti.
Pārējie bloķētie zvani ir veikti pārsvarā ar ārvalstu numuriem. Man, piemēram, nesen no Lietuvas numura zvanīja krieviski runājoša “Google” “pārstāve”. Tādēļ ir jābūt uzmanīgiem. Milzīgu darbu, protams, dara arī bankas. Un arī mums ir izdevies būtiski ierobežot tā saucamos “spoofing” zvanus jeb zvanus no viltotiem Latvijas numuriem. Visiem LMT interneta pieslēgumiem ir bez papildus maksas tiek nodrošināta brīdināšanas funkcionalitāte, kas brīdina par potenciāli bīstamām saitēm, bet tāpat aicinām saglabāt modrību arī digitālajā vidē.
Saeima arī pieņēma grozījumus likumā, kas paredz obligātu priekšapmaksas SIM karšu lietotāju reģistrāciju no nākamā gada 1.septembra. Vai esam tam gatavi un vai tas varētu samazināt kriminālas darbības?
Jā, mēs tam gatavojamies. Vai tas kaut ko samazinās? Minimāli, jo SIM kartes var nopirkt arī citās valstīs un tādēļ tas, piemēram, krāpniecības problēmu nekā nerisinās. Taču tas vismaz noņem no mums morālu atbildību, ka pie mums iegādāta SIM karte ir ielikta Krievijas dronā, kas dodas uz Ukrainu, un tādā ziņā es to uztveru pozitīvi.
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Mūsu klientiem tas dzīvi padarīs neērtāku, bet tāpēc mēs tagad strādājam, lai reģistrāciju tiešsaistē padarītu maksimāli vienkāršu un ātru. Saskaņā ar 2026. gada jūnijā veikto SKDS pētījumu priekšapmaksas kartes izmanto 14% aptaujāto, bet tā ir sava atsevišķa pasaule. Tie nebūt nav cilvēki, kuri nebūtu pamanījuši, ka pastāv arī pēcapmaksas līgumi. Mēs to esam pētījuši un tur pastāv vismaz 16 dažādi novirzieni, sākot ar to, ka priekšapmaksas SIM kartes izmanto reklāmās un sludinājumos, īstermiņa darbiem, bērniem un beidzot ar ārzemniekiem, kas šeit uzturas īsu laiku.
Tad nevar teikt, ka priekšapmaksas SIM kartes izteikti izmantotu krāpniecībā vai citiem negodīgiem nolūkiem?
Nebūt nē. Elementārs piemērs ir, ja cilvēks ieliek kādu sludinājumu un lieto šo numuru, kamēr attiecīgo lietu ir pārdevis, jo negrib, lai viņam zvanītu vēl pēc tam uz viņa pastāvīgo numuru. Ir arī cilvēki, kuri konceptuāli neuzticas pēcapmaksai, jo viņš zina, cik ir iemaksājis un var kontrolēt, cik tērē. Ir ļoti liela iemeslu daudzveidība.
Protams, ir arī krāpniecība. Bet, kā jau minēju šajā gadījumā vienmēr paliek citas valstis, kur priekšapmaksās SIM kartes iegādāties.
Arī jūsu grupā ietilpstošais remontuzņēmums TSC piedzīvoja kiberuzbrukumu. Ar ko šodien jārēķinās?
Uzbrucējus noķērām, bet jārēķinās ir ar visu.
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Pēdējo gadu pieredze liecina, ka ielaušanās nenotiek frontāli, pa parādes durvīm, jo tur parasti visi ir visvairāk gatavojušies aizsardzībai. Vienmēr tiek meklēti putekļaini, aizmirsti nostūrīši. It kā tas skan klišejiski un pašsaprotami, bet ikvienai lielai organizācijai ir liela saimniecība un tā ir jāpārzina vienlīdz labi. Mēs pašlaik būvējam resursu, ko varētu piedāvāt arī klientiem. Bet nākotne solās būt interesanta, jo mākslīgais intelekts un postkvantu pasaule ir gana draudīga. Tādēļ pašlaik ir svarīgi auditēt to, cik sistēmas ir gatavas postkvantu pasaulei, kad vecie principi vairs īsti nebūs spēkā. Diemžēl labu ziņu te nav un drošībai būs jātērē gan vairāk naudas, gan darba.
Vai sākat gatavoties 6G tehnoloģiju laikmetam?
No parasta cilvēka viedokļa 6G neko daudz nemainīs, jo to, ko mēs savam ikdienas patēriņam varam “izspiest” no mobilo sakaru tīkla, nodrošina jau 4G. Arī 5G šajā ziņā neko fundamentāli jaunu nav atnesis, varbūt lielāku ātrumu, bet ikdienas lietošanas līmenī jūs to pat nejūtat.
5G ir industriāls tīkls, kuru cilvēkiem ir pat grūti izskaidrot, jo parastu ikdienas sakaru patēriņu tas īsti neskar. 6G no šī viedokļa būs vēl mīklaināks, jo tur galvenā loma ir sensorikai jeb angļu valodā “sensing”. Runa ir par mobilo sakaru tīklu kā sensoru. Piemēram, jau pirms vairākiem gadiem tika izstrādāts risinājums, kurā wi-fi rūteris skaita cilvēku sirdspukstus un to bija iecerēts izmantot slimnīcās. Šobrīd notiek milzīga attīstība jautājumā, kā mobilo tīklu signāls kļūst par radaru. Piemēram, dronu identifikācija gaisa telpā lielā mērā būs atkarīga no tā, ko varēs izdarīt ar mobilo sakaru tīkliem. Tas nozīmē, ka runa nav par lielāku datu pārraides ātrumu, bet gan par gudrākām tīkla “smadzenēm”. Tie ir 6G attīstības virzieni un LMT ir viens no trīs Eiropas mobilo sakaru operatoriem, kas ir pieaicināti būt pie 6G standarta definēšanas no Eiropas puses.
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Līdz ar to mobilie sakari no tāda Stīva Džobsa un mārketinga laikmeta arvien vairāk iziet ārā un kļūst arvien industriālāki.
Ja atgriežamies vēl pie 5G un tā izmantošanas, tad tas lielā mērā ir tā saucamais “lietu internets”, un laikā, kad tas parādījās, daudzi sakaru operatori pauda lielu vilšanos, ka to ļoti kūtri ievieš ražošanas uzņēmumi, transporta uzņēmumi, proti, tie, kam tas patiešām ir domāts. Tagad tas ir mainījies?
Tā tas bija ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē un man te ir jāsaka, ka sakaru operatori bija vienkārši izlaidušies. Pirms tam viss šajā nozarē bija ļoti vienkārši. “Apple” izlaiž jaunu “iPhone” un visi viņu grib nopirkt, “Nokia” nodrošina veidu, kā izbūvēt mobilo internetu, un tu to vienkārši pārdod. Tie ir masu produkti, kurus pērk gan mūsu mīļā tante Bauskā, gan premjers. Brīdī, kad parādās industriāli risinājumi, Latvijā ir tikai daži desmiti vai daži simti klientu, kuriem tie ir piemēroti, un tev ar viņiem ir jāstrādā, jārunā, jāpielāgojas, kamēr tu nonāc līdz risinājumam. Mēs esam ilgi ar to nodarbojušies un tagad mums ir klienti Latvijas ostās, arī ārvalstu ostās, kam ir izveidoti privātie 5G tīkli. Daudzi operatori to nav darījuši un gaidījuši kādu citu, kas atnāks un to izdarīs. Attiecīgi tagad viņi šajā 5G “ballītē” nepiedalās, jo viņiem nav ne atbilstošu speciālistu, ne kompetenču. Viņi ir palikuši tajā “Stīva Džobsa laikmetā”, kur septembrī ir jaunā “iPhone” prezentācija un pēc tam to visi pērk. Lai pelnītu ar 5G, ir jāiegulda darbs.
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Tādēļ arī telekomunikāciju tirgū pašlaik ir redzama sadalīšanās, jo ir operatori, kas tagad iet izmaksu samazināšanas ceļu, un ir otra grupa, kurai cenšamies piederēt mēs, un kas iet darbības diversifikācijas ceļu un cenšas pelnīt arī ar industriāliem risinājumiem. Piemēram, kādreiz mēs nebūtu sākuši būvēt sensoru modemus. Tagad tas ir viens no perspektīvākajiem mūsu jaunajiem biznesa virzieniem, jo mēs esam atrisinājuši rēbusu, kā uzbūvēt mazu, energoefektīvu modemu, kuram baterija ir jāmaina reizi desmit gados. Mūsu tuvākajiem konkurentiem tā ir jāmaina reizi divos gados. Tas svarīgi ir tieši industriālajiem klientiem un šādam produktam ir labas perspektīvas gan Amerikā, gan Eiropā.
Kas ir veiksmīgākie piemēri Latvijā, kā tiek izmantots 5G?
Mēs kā sakaru operators pirmkārt gūstam labumu no tā, ka tās ir ietilpīgākas frekvences. Tādēļ tur, kur ir noslogoti rajoni, var apkalpot vairāk klientu.
Otra lieta – mēs esam uzbūvējuši komerciālus privātus tīklus mūsu industriālajiem klientiem ostās, kokapstrādes uzņēmumos, kas viņiem ļauj efektīvāk strādāt ar mašīnu un robotu pārvaldību.
Veiksmīgi ir notikusi arī dažādu skaitītāju revolūcija un mēs redzam milzīgu atsaucību no dažādiem ūdenssaimniecības uzņēmumiem.
5G ir liels pielietojums arī militāro sakaru tehnoloģijās.
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Vienlaikus lielas cerības uz 5G tika liktas satiksmes organizācijā, bet nav tā, ka mēs Latvijā redzētu daudz labu piemēru. Kur ir problēma?
Tas ir labs piemērs, kā attīstās tehnoloģiju pielietojamība. Sākotnējais uzstādījums bija, ka 5G ļaus ieviest autonomi vadāmas automašīnas. Taču praksē ir pierādījies, ka risks, ja automašīnas “smadzenes” atrodas ārpus pašas automašīnas, tomēr ir pārāk liels. 5G tīkls te var būt atbalstošā funkcija, bet tas nevar būt lemjošā funkcija. Mēs to esam pārvirzījuši uz kontroles virzienu un mums viens no perspektīviem produktiem gan Latvijā, gan ārpus Latvijas ir dažāda veida kameras. Mēs esam aizgājuši prom no fantāzijas par autonomi vadāmām automašīnām uz to, ka īstā mūsu vieta ir datorredze un “edge computing” risinājumi, kas ir izmantojami gan satiksmē, gan ražošanā. Taču mēs pie tā nebūtu nonākuši, ja ar kaut ko nebūtu sākuši un tas arī ir tehnoloģiju biznesam raksturīgi, ka tu pie patiesā mērķa vari nonākt tikai pēc viena vai divu gadu darba, pa ceļam daudz ko atmetot. Daudziem tas ir ļoti nekomfortabli, jo tas ir pretrunā tādai pastorālai domāšanai, ka tu kaut ko iesēj un zini, kas pēc tam tur izaugs.
Uz kuriem biznesa virzieniem LMT koncentrēsies tuvākajos gados?
Liels potenciāls ir sensoru blokā, kur ir gan sensoru modemi, gan sensoru risinājumi, kur mēs esam ieguldījuši daudzus darba gadus. Īpaši perspektīvi tas ir eksportā. Tālāk ir viss, kas saistīts ar datorredzi un mākslīgo intelektu. Trešā tēma ir aizsardzība.
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Mēs esam ļoti atvērti arī tādai lietai kā finansēšana. Ar vairāk nekā 100 miljonu eiro kreditēšanas portfeli LMT jau šobrīd ir lielākais tiešais tehnoloģiju finansētājs Latvijā. Apvienojot šo pieredzi grupas uzņēmumā “LMT Finance”, plānojam mērķtiecīgi turpināt TechFin pakalpojumu attīstību, piecu gadu laikā divkāršot pašreizējo kreditēšanas portfeli un kļūt par Baltijā vadošo patērētāju kreditētāju inovatīvu tehnoloģiju iegādei. Mēs arī atšķiramies no daudziem tirgū ar to, ka neesam atteikušies no atbildības par iekārtu remontu un tagad esam viens no lielākajiem spēlētājiem Baltijas valstīs. Lietotu iekārtu remonts un atgriešana otreizējā tirgū ir milzīgi populāra ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Modeli ar iekārtu finansēšanu, labošanu un laišanu otreizējā tirgū mēs labprāt izmantotu arī ārpus Latvijas.