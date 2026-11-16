Rīgā atgriežas restorāns "Tokyo Sushi"
2026. gada 13. novembrī, piektdien, Rīgā durvis vēra jauns restorāns Tokyo Sushi — vieta, kur atgriežas sen iemīļotas garšas un ...
FOTO: “Tokyo Sushi” atgriežas galvaspilsētā: iemīļotas garšas, māksla un jauns stāsts!
2026. gada 13. novembrī, piektdien, Rīgā durvis vēra jauns restorāns Tokyo Sushi — vieta, kur atgriežas sen iemīļotas garšas un gastronomija sastopas ar mākslu.
Tokyo Sushi galvaspilsētā atgriež to, pēc kā daudzi jau bija noilgojušies: pazīstamas garšas, iecienītus ēdienus un īpašo atmosfēru, ko rada kopā sanākšana pie viena galda.
Restorāna ēdienkartē pārstāvēti dažādu pasaules virtuvju ēdieni. Līdzās plašai suši izvēlei viesi var baudīt arī picas, pastas, zupas un salātus. Šeit ikviens atradīs kaut ko savai gaumei — gan sen iemīļotu ēdienu, gan jaunu gastronomisku atklājumu.
Īpašu uzmanību pelnījusi autorkokteiļu karte. Tā tapusi atzītu bāra mākslas meistaru rūpīga darba rezultātā Vadima Zabolotnija vadībā. Tās pamatā ir radoša pieeja garšu kombinācijām, uzmanība detaļām un vēlme katru kokteili pārvērst par patstāvīgu gastronomisku piedzīvojumu. Autorkokteiļi radīti, lai papildinātu daudzveidīgo ēdienkarti un kļūtu par vēl vienu spilgtu jaunās vietas akcentu.
Īpaša vieta restorāna koncepcijā atvēlēta mākslai. Interjeru rotā vietējā mākslinieka Dmitrija Čudinova lielformāta gleznas, kas radītas īpaši šai telpai. Mākslinieku iedvesmojušas dzimtās pilsētas ielas, to noskaņa, ritms un atpazīstamās aprises. Ar līniju vienkāršību un eleganci viņš atklājis savu skatījumu uz ierastajām pilsētas ainavām, pārvēršot restorāna sienas savdabīgā mākslas galerijā.
Katra interjera detaļa papildina telpas kopējo stāstu. Plauktos līdzās cits citam izvietotas gleznas, zīmējumi, grāmatas un ziedi. Aplūkojot plauktus, iespējams pamanīt daudz sīku detaļu, no kurām katra šķiet stāstām savu stāstu. Šāds iekārtojums piešķir restorānam īpašu raksturu un rada mājīgu, gandrīz vai ģimenisku atmosfēru.
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Restorāna atklāšana norisinājās divos posmos. Vispirms mājīgā un nepiespiestā gaisotnē notika slēgts preses pasākums, kurā pulcējās mediju pārstāvji, mākslinieki, blogeri un īpaši uzaicināti viesi. Jau tās pašas dienas vakarā Tokyo Sushi vēra durvis plašākai publikai.
Visas svētku dienas garumā viesus sagaidīja geišas un samurajs, piešķirot notikumam spilgtas krāsas un atsauces uz Japānas kultūru. Svētku programma izcēla restorāna īpašo raksturu un padarīja tā pirmo darba dienu īpaši neaizmirstamu.
Neraugoties uz rosību, kas neizbēgami pavada atklāšanas pasākumus, un tuvojošos pilsētas svētku gaidām, restorānam izdevās saglabāt siltu un mājīgu atmosfēru. Aiz svētku kņadas bija jūtams pats galvenais — atkalredzēšanās prieks, interese par jauno vietu un pazīstamo garšu atgriešanās.
Tokyo Sushi sāk jaunu savas vēstures nodaļu, apvienojot iemīļotu virtuvi, autorkokteiļu kultūru, laikmetīgo mākslu un atmosfēru, kurā gribas atgriezties.
Restorāns jau ir atvērts apmeklētājiem!
Atklāšanas datums: 2026. gada 13. novembris
Adrese: Tērbatas iela 2-2, Rīga
Kontakti: +371 25723725 / @tokyo.sushi.lv