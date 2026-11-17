Diemžēl nepatīkamas ziņas. Nākamgad par pārtiku varētu būt jāmaksā dārgāk
Kas mūs sagaida šī gada pēdējos mēnešos un nākamā gada sākumā saistībā ar pārtikas cenām? To portāls Jauns.lv vaicāja Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītājai Ingūnai Gulbei.
Gulbe skaidroja, ka, visticamāk, šī gada nogalē pārtikas cenas statistiski būs zemākas nekā pagājušā gada šajā laikā, jo pērn daļai pārtikas vēl piemēroja pilno pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi, nevis samazināto nodokļa likmi, kā tas ir patlaban. Turklāt gada beigās veikalos parasti ir ļoti daudz akciju.
“Bet domāju, ka nākošajā gadā gan [pārtikas cenas] ies uz augšu. Cenas pēc būtības nav samazinājušās. Vienkārši PVN samazinājās ļoti daudz kur.” Samazinātā PVN likme atstāj jūtamu ietekmi uz pārtikas cenām, sevišķi dārgākajiem produktiem.
Piemēram, putnu gaļa ar samazināto PVN likmi maksā krietni lētāk, nekā tas bija iepriekš, kad tai piemēroja pilno PVN likmi. “Cilvēki izvēlas un salīdzina veikalu plauktā.”