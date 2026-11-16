Hyundai Ioniq 3 maina Hyundai dizaina principus
Hyundai Parīzes motoršovā startēja ar jauno Tucson un kompakto elektromobili Ioniq 3. Tā dizainā Hyundai atkāpies no citos Ioniq izmantotajiem dizaina principiem, pievēršoties jaunam novirzienam, kas nodēvēts par Aero Hatch.
Rezultātā elektrohečbeka siluets iznācis nedaudz līdzīgs kādreizējiem Dakaras rallijreidu prototipiem. Virsbūvei raksturīgs sevišķi zems aerodinamiskās pretestības koeficients, bet pats auto ir tikai nedaudz garāks par 4 m un 10 cm. Ioniq 3 tiks piedāvāta plaša 13 krāsu virsbūves toņu palete un riteņu disku izmērs no 16 līdz pat 19 collām. Priekšā uzstādītais elektromotors sasniedz 147 ZS jaudu, bet sniedzamība atkarībā no baterijas izmēra ir 344 vai 497 km.
Ioniq 3 ir pirmais Hyundai modelis Eiropā ar integrētu Pleos Connectt infotainemta sistēmu. Kabīne apvieno pazīstamas vadītāja saskarnes un īpašu braukšanas atmosfēru, it sevišķi N Line izpildījumā. Bagāžas nodalījuma ietilpību savukārt uzlabos jaunais Megabox koncepts.
Vienlaikus ar Ioniq 3 Eiropas pirmizrādi piedzīvoja krosovera Bayon jaunākais modelis. Degvielas modelis piemērots tiem, kas vēl nav gatavi pāriet uz elektromobilitāti un sēsties pie Ioniq 3 stūres. Bayon izveidota interesantāka priekšējā paneļa arhitektūra, izmantojot jaunākos dizaina elementus, piemēram, jaunā prauga Huyundai stūri.
Dzinēju gammas kodols arī turpmāk būs vienlitra turbodzinējs ar manuālo vai divsajūgu pārnesumkārbu, taču Bayon pircējiem tiks piedāvāta iespēja izvēlēties jaudīgāku modeli ar 1,6 litru pašuzlādes hibrīdu. Neizpaliks arī atraktīvā N Line komplektācija ar atbilstošiem noformējuma elementiem un sporta sēdekļiem.