"Amazon" piedzīvo smagu triecienu, zaudējot 40 no saviem interneta satelītiem
Svētdien, 15. novembrī, uzņēmums "Amazon" piedzīvoja smagu triecienu par vietu globālā interneta tirgū, kur tā galvenais konkurents ir uzņēmums "Starlink".
"Vulcan" raķete, kurai bija paredzēts orbītā nogādāt 40 uzņēmuma interneta satelītus, tika palaista plkst. 12.40 pēc vietējā laika [plkst. 19.40 pēc Latvijas laika] no Kanaveralas zemesraga Floridā, ASV dienvidaustrumos. Aptuveni desmit minūtes pēc lidojuma sākuma tai radās kļūme, un krava orbītā nogādāta netika.
Uzņēmums "ULA" [kopuzņēmums, ko izveidojuši "Boeing" un "Lockheed Martin"], kas ir atbildīgs par raķetes palaišanu atzina, ka šoreiz nav spējis nodrošināt veiksmīgu misiju, norādot, ka pagaidām vēl nav skaidrs, kas izraisīja kļūmi.
Jāpiebilst, ASV Kosmosa spēki arī savulaik izmantoja "Vulcan" raķetes, bet pēc šī gada februārī notikušā misēkļa, kad starta laikā nedarbojās viens no raķetes papildu paātrinātājiem - tie pārtrauca sadarbību. Šāda kļūme kopimā bija skārusi divus no četriem aizvadītiem "Vulcan" lidojumiem.
Kamēr "Amazon" piedzīvoja neveiksmi, divas dienas iepriekš tehnoloģiju magnāta Īlona Maska uzņēmums "SpaceX" nogādāja orbītā 26 lielos "Starlink" satelītus.
"Amazon" plāno kopumā izvietot orbītā 3232 satelītus
Šie 40 satelīti bija lielākā satelītu grupa, ko "Amazon" līdz šim bija palaidis vienā reizē. "Jebkurš starts ir saistīts ar risku, jo īpaši pirmajās šāda veida misijās,” sociālajā tīklā "X" norādīja uzņēmums. Tas "ULA" raksturoja kā uzticamu partneri un pauda pārliecību, ka pēc šīs misijas tiks izdarīti secinājumi.
"Amazon" no ULA pasūtījis 38 palaišanas misijas satelītu nogādāšanai orbītā - ar "Vulcan" raķetēm plānots orbītā nogādāt gandrīz pusi no "Amazon Leo" tīkla pirmās paaudzes satelītiem. 36 "Amazon Leo" satelītus pēc 23. novembra paredzēts nogādāt orbītā ar Eiropas nesējraķeti "Ariane 6".
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Tīklā, kas iepriekš bija pazīstams ar nosaukumu "Project Kuiper", paredzēts izvietot 3232 satelītus. Kopš 2025. gada aprīļa "Amazon" orbītā nogādājis aptuveni 400 satelītu.