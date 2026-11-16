Depozīta sistēmā gaidāmas pārmaiņas: atsevišķus veikalus varētu atbrīvot no obligātas taras pieņemšanas
Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) rosina atbrīvot novadu pilsētu veikalus, kuru tirdzniecības zāles platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem, no obligātas depozīta iepakojuma pieņemšanas, paredz saskaņošanai iesniegtie grozījumi Iepakojuma likumā.
Likumprojekts paredz, ka novadu pilsētās depozīta iepakojums obligāti būs jāpieņem tirdzniecības vietās, kuru tirdzniecības zāles platība ir vismaz 150 kvadrātmetru. Pašlaik šī prasība attiecas uz tirdzniecības vietām, kuru platība ir vismaz 60 kvadrātmetru.
Savukārt valstspilsētās paredzēts saglabāt līdzšinējo 300 kvadrātmetru slieksni, bet ciemos un lauku teritorijās - 60 kvadrātmetru slieksni.
KEM sagatavotajā anotācijā, atsaucoties uz depozīta sistēmas operatora sniegto informāciju, norādīts, ka izmaiņas varētu skart 86 tirdzniecības vietas, kurās gada laikā tiek pieņemti aptuveni seši miljoni depozīta iepakojuma vienību. Paredzams, ka šo iepakojumu nodošana pārsvarā pārceltos uz citām tuvumā esošajām depozīta pieņemšanas vietām.
Vienlaikus likumprojekts paredz iespēju atsevišķas tirdzniecības vietas atbrīvot no obligātās depozīta iepakojuma pieņemšanas, ja tajās tiek nodots neliels iepakojuma daudzums. Anotācijā kā orientējošs rādītājs minētas mazāk nekā 600 iepakojuma vienību mēnesī, tomēr tas nebūtu automātisks atbrīvojuma piešķiršanas kritērijs.
Lemjot par atbrīvojumu, būtu jāvērtē arī citu depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu izvietojums, pieejamība un noslodze attiecīgajā teritorijā. Atbrīvojums būtu jāsaskaņo ar Valsts vides dienestu, depozīta sistēmas operatoru un pašvaldību, lai nodrošinātu, ka netiek būtiski pasliktinātas iedzīvotāju iespējas nodot depozīta iepakojumu.
Šādu atbrīvojumu varētu piemērot arī degvielas uzpildes stacijām.
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Cita būtiska izmaiņa paredz pagarināt VVD un depozīta sistēmas operatora līguma termiņu no septiņiem līdz desmit gadiem, vienlaikus paredzot iespēju līgumu pagarināt vēl par pieciem gadiem.
Līguma pagarināšana būtu iespējama, ja operators atbilstu likumā noteiktajām prasībām, tostarp tā dalībnieki pārstāvētu vismaz 51% no iepriekšējā gadā tirgū laistā depozīta iepakojuma vienību skaita un pēdējo divu gadu laikā nebūtu pieļauti būtiski Iepakojuma likuma pārkāpumi. VVD lēmums par līguma pagarināšanu būtu jāpieņem ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms līguma termiņa beigām.
Tomēr paredzēts, ka iespēja pagarināt līgumu neattieksies uz pašlaik spēkā esošo depozīta sistēmas operatora līgumu, kura termiņš beigsies 2029. gada 31. janvārī. Jaunais regulējums attiektos uz turpmāk noslēgtajiem līgumiem.
Tāpat grozījumi paredz precizēt depozīta sistēmas operatora īpašumtiesību un pārstāvības prasības. Plānots noteikt, ka vismaz 51% operatora tiešo dalībnieku jābūt depozīta iepakotājiem vai tos apvienojošām biedrībām un tiem kopā jānodrošina vismaz 51% balsstiesību. Šīs prasības būtu jāievēro visā līguma darbības laikā.
Savukārt, lai nodrošinātu depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību operatora maiņas gadījumā, paredzēts noteikt, ka līdzšinējais operators turpina sistēmas darbību līdz brīdim, kad to var pārņemt jaunais operators.
Publiskajā apspriešanā tirgotāju organizācijas aicinājušas noteikt plašākus atbrīvojumus mazajām tirdzniecības vietām. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija rosinājusi noteikt brīvprātīgu dalību depozīta sistēmā veikaliem ar tirdzniecības platību līdz 200 kvadrātmetriem, savukārt Latvijas Tirgotāju asociācija ierosinājusi paaugstināt obligātās pieņemšanas slieksni līdz 300 kvadrātmetriem.
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KEM šos priekšlikumus nav atbalstījusi, saglabājot likumprojektā paredzēto 150 kvadrātmetru slieksni novadu pilsētās.
Grozījumi Iepakojuma likumā pašlaik ir saskaņošanas stadijā.