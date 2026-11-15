VDD sniedz atbalstu KAPO sabotāžas novēršanai Igaunijā
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 13. un 14. novembrī sniedza atbalstu Igaunijas Drošības policijai (KAPO) sabotāžas jeb ļaunprātīgas dedzināšanas novēršanai pret aizsardzības nozares uzņēmumu “Threod Systems” Igaunijā, kas nodarbojas ar bezpilota lidaparātu ražošanu.
VDD ieguva un Igaunijas partnerdienestam KAPO sniedza riska informāciju par iespējamiem plāniem īstenot sabotāžu Igaunijā, kā rezultātā dienesti nekavējoties uzsāka savstarpēji koordinētas darbības iespējamā noziedzīgā nodarījuma novēršanai. Abu dienestu ciešas sadarbības rezultātā naktī uz 14. novembri Igaunijas teritorijā aizturēti kopumā astoņi Latvijas valstspiederīgie un novērsts sabotāžas mēģinājums pret minēto uzņēmumu.
Vienlaikus VDD 14. novembrī veica kriminālprocesuālas darbības deviņos ar personām saistītos objektos Latvijā. Kratīšanu laikā tika izņemtas sprādzienbīstami priekšmeti, pirotehnikas izstrādājumi, munīcija, kā arī liels daudzums mobilo tālruņu un citu datu nesēju.
VDD vērtējumā Krievijas organizēto sabotāžu mērķi ir vairot spriedzi un bailes sabiedrībā, kā arī kavēt atbalsta sniegšanu Ukrainai.
VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas specdienesti 2026. gadā aizvien intensīvāk izmanto taktiku sabotāžu īstenošanai konkrētās Eiropas valstīs izmantot citu valstu pilsoņus. VDD vērtējumā šāda taktika ir izraudzīta, lai apgrūtinātu Eiropas dienestu darbu, cenšoties slēpt sabotāžas aktu saistību ar Krieviju.