VDD palīdz novērst sabotāžu Igaunijā: aizturēti astoņi Latvijas valstspiederīgie
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 13. un 14. novembrī sniedza atbalstu Igaunijas Drošības policijai (KAPO) sabotāžas jeb ļaunprātīgas dedzināšanas novēršanai pret aizsardzības nozares uzņēmumu “Threod Systems” Igaunijā, kas nodarbojas ar bezpilota lidaparātu ražošanu.
VDD ieguva un Igaunijas partnerdienestam KAPO sniedza riska informāciju par iespējamiem plāniem īstenot sabotāžu Igaunijā, kā rezultātā dienesti nekavējoties uzsāka savstarpēji koordinētas darbības iespējamā noziedzīgā nodarījuma novēršanai. Abu dienestu ciešas sadarbības rezultātā naktī uz 14. novembri Igaunijas teritorijā aizturēti kopumā astoņi Latvijas valstspiederīgie un novērsts sabotāžas mēģinājums pret minēto uzņēmumu.
Naktī uz sestdienu notika spridzināšanas mēģinājums "Threod Systems" ēkā Vīmsi nolūkā to aizdedzināt, taču uzņēmumam būtisks kaitējums netika nodarīts. Incidents notika plkst. 3.06, un uzņēmuma gatavība un ātrā apsarga reakcija ļāva novērst plašākus bojājumus.
Igaunijas ģenerālprokurore Astrīda Asi svētdien žurnālistiem teica, ka lieta tiek izmeklēta pēc Kriminālkodeksa panta, kas attiecas uz darbībām, kas vērstas pret Igaunijas drošību pēc ārvalstu izlūkdienesta vai drošības dienesta rīkojuma, tostarp informācijas vākšanu vai īpašuma bojāšanu.
KaPo ģenerāldirektors Margo Pallosons teica, ka "Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka uzbrukumu pasūtīja Krievijas militārais izlūkdienests GRU".
KaPo vērtējumā, aizsardzības rūpniecības uzņēmumi Igaunijā un visā Eiropā ir Krievijas specdienestu interešu lokā. Šādu uzbrukumu mērķis ir iedvest bailes sabiedrībā un uzņēmumu īpašnieku vidū, traucēt aizsardzības uzņēmumu ražošanu un tehnoloģisko attīstību, kā arī neļaut to produktiem un tehnoloģijām sasniegt Ukrainu.
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Dienests norādīja, ka ir svarīgi, lai aizsardzības rūpniecības uzņēmumi ievērotu tiem sniegtos ieteikumus un aktīvi strādātu gan pie savas fiziskās, gan kiberdrošības uzlabošanas.
"Threod Systems" ražo gan tāla darbības rādiusa izlūkošanas, gan uzbrukuma dronus.
Septembrī tika ziņots par ugunsgrēku aizsardzības nozares uzņēmuma "Milrem" birojā Tallinas Lasnamē rajonā, kas, domājams, bija Krievijas specdienestu uzdevumā veikta ļaunprātīga dedzināšana.
Pēdējos mēnešos uzbrukuma mērķi ir kļuvuši arī citi aizsardzības nozares uzņēmumi visā Eiropā.
Vienlaikus VDD 14. novembrī veica kriminālprocesuālas darbības deviņos ar personām saistītos objektos Latvijā. Kratīšanu laikā tika izņemtas sprādzienbīstami priekšmeti, pirotehnikas izstrādājumi, munīcija, kā arī liels daudzums mobilo tālruņu un citu datu nesēju.
VDD vērtējumā Krievijas organizēto sabotāžu mērķi ir vairot spriedzi un bailes sabiedrībā, kā arī kavēt atbalsta sniegšanu Ukrainai.
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VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas specdienesti 2026. gadā aizvien intensīvāk izmanto taktiku sabotāžu īstenošanai konkrētās Eiropas valstīs izmantot citu valstu pilsoņus. VDD vērtējumā šāda taktika ir izraudzīta, lai apgrūtinātu Eiropas dienestu darbu, cenšoties slēpt sabotāžas aktu saistību ar Krieviju.