Ķīna izmēģinājusi elektrisko lidmašīnu, kas var nolidot 400 kilometrus ar vienu uzlādi
Ķīnā sperts nozīmīgs solis elektriskās aviācijas attīstībā. Pašmāju lidmašīnu ražotājs COMAC veiksmīgi izmēģinājis elektrisko pasažieru lidmašīnu „CE-25A”, kas pirmo reizi pacēlusies gaisā ar cilvēkiem uz klāja.
Nākotnē šādas lidmašīnas varētu izmantot īsiem pasažieru pārvadājumiem starp pilsētām, vēsta „Euronews”.
Testa lidojums notika sestdien Ķīnas austrumu daļā esošajā Šaņdunas provincē. Lidmašīnā atradās divi piloti un viens lidojumu izmēģinājumu inženieris. Tā gaisā pavadīja 16 minūtes un 38 sekundes, šajā laikā nolidojot 60,4 kilometrus. Ražotājs apstiprinājis, ka visas lidmašīnas sistēmas darbojušās atbilstoši paredzētajam.
„CE-25A” ir pilnībā elektriska lidmašīna, kas paredzēta līdz 19 pasažieru pārvadāšanai. Tās maksimālā pacelšanās masa ir 10 tonnas, paredzētais lidojuma attālums sasniedz 400 kilometrus. Lidmašīna paredzēta lidošanai aptuveni 2400 metru augstumā.
Atšķirībā no tradicionālajām pasažieru lidmašīnām, kas izmanto aviācijas degvielu, jaunais modelis darbojas ar elektrību. Tā spārnos izvietoti desmit elektriski darbināmi ventilatori, kas nodrošina lidmašīnas kustību. Šāds risinājums ļauj atteikties no ierastajiem aviācijas dzinējiem un samazināt gāzu emisijas lidojuma laikā.
Lai gan šis bija pirmais lidojums ar cilvēkiem uz klāja, lidmašīnas izmēģinājumi sākās jau februārī. Kopš tā laika „CE-25A” veikusi 19 bezpilota testa lidojumus, kuros pārbaudīta tās darbība un uzticamība. Lidmašīnas izstrādē COMAC sadarbojusies ar Ķīnas akumulatoru ražotāju CATL, Šanhajas Dzjaotunas universitāti un citiem partneriem.
Pagaidām gan nav zināms, kad elektriskā lidmašīna varētu sākt regulārus pasažieru pārvadājumus. Pirms komerciālas izmantošanas tai vēl jāiziet nepieciešamās drošības un tehniskās pārbaudes.