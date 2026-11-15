Plašs kiberdrošības incidents noticis „airBaltic”: skarti 618 000 rezervāciju, pasažierus brīdina par krāpniecības riskiem
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi par nopietnu kiberdrošības incidentu, kurā nesankcionēti piekļūts aptuveni 618 000 pasažieru rezervāciju datiem.
Lai gan pašas aviokompānijas IT sistēmas nav skartas, incidents noticis ārējā pakalpojumu sniedzēja sistēmās. Pasažieri tiek brīdināti par iespējamiem krāpniecības mēģinājumiem.
Saskaņā ar "airBaltic" sniegto informāciju incidents skāris pasažierus, kuri no šī gada 18. jūlija līdz 12. novembrim tiešsaistē reģistrējušies "airBaltic" lidojumiem. Svešās rokās nonākusi tāda informācija kā pasažieru vārdi, uzvārdi, rezervāciju numuri un lidojumu dati. Savukārt maksājumu karšu informācija, ceļošanas dokumentu dati un cita sensitīva informācija nav skarta.
Daļai pasažieru atslēgta reģistrēšanās internetā
Īpaša uzmanība pievērsta aptuveni 11 800 rezervācijām, kurās paredzētie lidojumi vēl nav notikuši. Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi šīm rezervācijām vai to izmainīšanu, "airBaltic" drošības nolūkos atslēgusi iespēju tās pārvaldīt un reģistrēties lidojumam tiešsaistē.
Tas nozīmē, ka ietekmētajiem pasažieriem reģistrēšanās lidojumam būs jāveic lidostā uz vietas, taču par šo pakalpojumu nebūs jāmaksā. Pārējiem pasažieriem, kuri minētajā periodā nav reģistrējušies tiešsaistē, visi pakalpojumi darbojas ierastajā kārtībā. Aviokompānija uzsver, ka lidojumi notiek pēc saraksta un visas rezervācijas joprojām ir derīgas.
Krāpnieki var izmantot pasažieru datus
Lai gan pašlaik nav konstatētas pazīmes, ka iegūtie dati jau būtu izmantoti ļaunprātīgi, "airBaltic" aicina pasažierus būt īpaši piesardzīgiem. Skartā informācija varētu nonākt krāpnieku rokās un tikt izmantota, lai izsūtītu krāpnieciskus e-pastus vai īsziņas, kas izskatās pēc oficiāliem aviokompānijas paziņojumiem.
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Krāpnieki, zinot pasažiera vārdu, rezervācijas numuru un lidojuma informāciju, var mēģināt radīt iespaidu, ka sazinās īstais pakalpojumu sniedzējs. Tāpēc iedzīvotājiem ieteicams nepārsteigties ar aizdomīgu saišu atvēršanu un personas datu ievadīšanu.
Par incidentu informēts arī CERT.LV
"airBaltic" norāda, ka kopš incidenta atklāšanas sadarbojas ar ārējo IT pakalpojumu sniedzēju, lai ierobežotu tā sekas un mazinātu iespējamos riskus. Par notikušo informētas arī atbildīgās uzraudzības iestādes, tostarp Latvijas kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV.
Incidenta izmeklēšana turpinās, un precīzs skarto rezervāciju skaits vēl var mainīties. Pasažieri, kuriem radušies jautājumi par savu datu drošību, var sazināties ar "airBaltic" datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi gdpr@airbaltic.com.