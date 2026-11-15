Latvijā atkal kļuvis aktuāls jautājums par pensiju 2. līmeņa uzkrājumu izņemšanu
Latvijā atkal aktualizējies jautājums par iespēju izņemt pensiju otrajā līmenī uzkrāto naudu. Lai gan Saeima šādu ieceri jau vairākkārt noraidījusi, sabiedrības iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" atkārtoti sākta parakstu vākšana, aicinot ļaut cilvēkiem pašiem izlemt, kā rīkoties ar savu uzkrājumu.
Iniciatīvas autors Ģirts Bumbērs uzskata, ka pašreizējā pensiju sistēma ir pārāk stingra un neelastīga, jo cilvēkiem nav iespējas brīvprātīgi piekļūt savai uzkrātajai naudai pirms pensionēšanās. Viņš rosina grozīt Valsts fondēto pensiju likumu, paredzot ikvienam pensiju otrā līmeņa dalībniekam tiesības pēc paša izvēles izņemt visu uzkrāto kapitālu. Pieteikumu varētu iesniegt elektroniski ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai pensiju pārvaldītāja starpniecību.
Vienlaikus priekšlikums paredz, ka pirms naudas izņemšanas cilvēkam obligāti būtu jāsaņem skaidrojums par šāda lēmuma ietekmi uz viņa nākotnes pensiju, tostarp individuāls aprēķins. Iniciatīvas autors arī piedāvā izņemtajai naudai nepiemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli. Viņš uzsver, ka iecere nenozīmē pensiju otrā līmeņa likvidēšanu un nevienam neuzliktu pienākumu izņemt uzkrājumu.
Bumbēra ieskatā iespēja izmantot uzkrāto naudu pirms pensionēšanās cilvēkiem varētu būt īpaši noderīga dažādās dzīves situācijās. Piemēram, līdzekļus varētu novirzīt ārstēšanās izdevumiem, mājokļa iegādei vai remontam, hipotekārā kredīta pirmajai iemaksai, parādu atmaksai, bērnu izglītībai vai sava uzņēmuma izveidei. Viņaprāt, lielāka izvēles brīvība veicinātu arī iedzīvotāju uzticēšanos valstij un ekonomisko aktivitāti.
Tomēr politiķu vidū šai idejai līdz šim nav bijis pietiekama atbalsta. Saeima jau 21. maijā noraidīja līdzīgu iniciatīvu, un šogad parlamentā izskatīti arī vairāki citi priekšlikumi par pensiju otrā līmeņa uzkrājumu priekšlaicīgu izmaksāšanu. Tos iesniedza gan iedzīvotāji, gan politiskās partijas, tostarp "Latvija pirmajā vietā", Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība, taču neviens no šiem rosinājumiem neguva deputātu vairākuma atbalstu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pret uzkrājumu priekšlaicīgu izmaksāšanu iepriekš izteicies arī finanšu ministrs un "Apvienotā saraksta" frakcijas vadītājs Māris Kučinskis. Viņš norādījis, ka Igaunijas un Lietuvas pieredze ar pensiju uzkrājumu izņemšanu esot izdevīga galvenokārt tirgotājiem, tādējādi paužot bažas par šādu izmaiņu lietderību.