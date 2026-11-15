"Facebook" iekūlies pamatīgā skandālā: par piekļuvi miljoniem lietotāju privātajām fotogrāfijām saņem milzīgu sodu
Itālijas datu aizsardzības uzraugi tehnoloģiju gigantam "Meta" piemērojuši 805 miljonu eiro sodu par piekļuvi miljoniem "Facebook" lietotāju tālruņos saglabātajām fotogrāfijām un video bez pienācīgas piekrišanas. Pārkāpums skāris aptuveni 20 miljonus "Android" viedtālruņu lietotāju, vēsta BBC.
Itālijas Datu aizsardzības uzraugs secinājis, ka "Meta" nav pietiekami skaidri informējusi lietotājus par to, kā tiek izmantota piekļuve viņu tālruņu fotogalerijām. Problēma saistīta ar "Facebook" funkciju, kas automātiski piedāvā tālrunī saglabātās fotogrāfijas un video kā idejas jauniem ierakstiem sociālajā tīklā.
Lai šī funkcija darbotos, "Facebook" pieprasīja vispārēju atļauju piekļūt tālruņa fotogalerijai. Tomēr, pēc Itālijas regulatora domām, lietotāji netika pietiekami skaidri brīdināti, ka šāda atļauja ļauj lietotnei arī analizēt galerijas saturu un piedāvāt tajā esošos attēlus publicēšanai. Tādējādi lietotāji varēja neapzināties, kādam nolūkam viņu privātās fotogrāfijas tiek izmantotas.
Nosakot soda apmēru, Itālijas uzraugi ņēmuši vērā gan lielo skarto lietotāju skaitu, gan faktu, ka problemātiskā funkcija joprojām darbojas daļai lietotāju. Regulators arī norādījis uz nepietiekamu "Meta" sadarbību izmeklēšanas laikā. Uzņēmumam dotas 60 dienas, lai atspējotu šo funkciju un turpmāk saņemtu lietotāju piekrišanu tās izmantošanai.
Tikmēr "Meta" nepiekrīt regulatora secinājumiem un plāno lēmumu pārsūdzēt. Uzņēmuma pārstāvis norādījis, ka piemērotais sods ir nesamērīgs, savukārt pati funkcija paredzēta vienīgi tam, lai atvieglotu fotogrāfiju un video publicēšanu. "Meta" uzsver, ka lietotājiem vispirms jāpiešķir atļauja piekļūt fotogalerijai un šo atļauju jebkurā brīdī iespējams mainīt tālruņa iestatījumos.
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Būtiski, ka šis nav vienīgais ievērojamais sods, ar kuru pēdējā laikā saskārusies "Meta" - "Facebook", "Instagram" un "WhatsApp" mātesuzņēmums. Oktobrī ASV tiesa Ņūmeksikā piesprieda "Meta" samaksāt 25 miljardus ASV dolāru, secinot, ka uzņēmums gadiem ilgi maldinājis sabiedrību par "Facebook" lietotāju datu apstrādi.