Vai mākslīgais intelekts atņems darbu? Aptauja atklāj, ko par to domā Latvijas iedzīvotāji
Mākslīgais intelekts (MI) arvien aktīvāk ienāk dažādās profesijās, mainot gan ikdienas darba pienākumus, gan prasmes, kas nepieciešamas darbiniekiem. Tomēr lielākā daļa Latvijas strādājošo nebaidās, ka tehnoloģijas nākotnē varētu viņus aizstāt, liecina pētījumu un konsultāciju kompānijas "Fifty5Blue" veiktā aptauja.
Aptaujas rezultāti rāda, ka 43% strādājošo pozitīvi vērtē MI ietekmi uz savas profesijas nākotni, tostarp 12% uzskata, ka tas pavērs jaunas iespējas. Savukārt 14% aptaujāto MI ietekmi vērtē negatīvi, un 5% uzskata, ka tehnoloģija apdraud viņu profesiju. Vēl 28% domā, ka MI viņu darbu neietekmēs, bet 15% nav konkrēta viedokļa.
Visoptimistiskāk uz MI attīstību raugās darbinieki vecumā no 25 līdz 34 gadiem, cilvēki ar augstāko izglītību, vadītāji un augstākā līmeņa speciālisti. Pozitīvāka attieksme biežāk novērojama arī starp strādājošajiem ar lielākiem ienākumiem, Rīgas reģiona iedzīvotājiem un tiem, kuri strādā attālināti vai hibrīdrežīmā.
Nozaru vidū MI ietekmi pozitīvāk vērtē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), finanšu un apdrošināšanas, valsts pārvaldes, aizsardzības un izglītības jomā nodarbinātie. Vienlaikus tieši IKT nozarē viedokļi ir īpaši atšķirīgi – daļa darbinieku saskata jaunas iespējas, bet citi bažījas par savu darba vietu.
Savukārt pārliecība, ka MI viņu profesiju neietekmēs, biežāk sastopama starp 55 līdz 65 gadus veciem darbiniekiem, cilvēkiem ar vidējo izglītību un tiem, kuri strādā fizisku darbu. Šādu viedokli biežāk pauž arī apstrādes rūpniecībā nodarbinātie un darbinieki, kuri savus pienākumus veic tikai klātienē.
Īpaši zīmīgi ir aptaujas rezultāti par iespējamo darba zaudēšanu. 81% Latvijas strādājošo nebaidās, ka MI nākamo desmit gadu laikā varētu aizstāt viņu darbu. No tiem 49% norādījuši, ka nebaidās, bet 32% – ka drīzāk nebaidās. Savukārt 13% aptaujāto atzinuši, ka šādas bažas viņiem ir, bet 6% nav snieguši konkrētu atbildi.
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Visbiežāk par iespējamu darba zaudēšanu MI dēļ satraucas IKT, finanšu un apdrošināšanas nozarēs strādājošie. Tikmēr lielāka pārliecība par savas darbavietas saglabāšanu raksturīga cilvēkiem ar augstiem ienākumiem, kā arī apstrādes rūpniecības, profesionālo un zinātnisko pakalpojumu, veselības un aprūpes jomas darbiniekiem.
Jāatzīmē, ka "Fifty5Blue" aptauja veikta no 21. līdz 27. aprīlim, aptaujājot 950 darba ņēmējus Latvijā.