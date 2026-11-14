Degvielas cenas Baltijā piedzīvo izmaiņas: kur šobrīd uzpildīt bāku ir visizdevīgāk?
Pagājušajā darba nedēļā Rīgā un Viļņā degvielas cenas samazinājās, kamēr Tallinā tās praktiski nemainījās, liecina apkopotie dati.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Viļņā, seko Rīga un tad Tallina. Arī dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Tallina, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Rīgā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā samazinājās par 4,8% - līdz 1,748 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā kritās par 3,9% un piektdien maksāja 1,988 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā piektdien 95.markas benzīna cena bija 1,809 eiro par litru, kas ir par 3,7% mazāk nekā pirms nedēļas. Savukārt dīzeļdegvielas cena kritās par 3,1% un piektdien bija 2,209 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 0,3% - līdz 1,729 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena saglabājās stabila un piektdien bija 2,049 eiro par litru.
Autogāzes cena, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās visās Baltijas valstu galvaspilsētās. Rīgā autogāzes cena nedēļas laikā palielinājās par 4,5% un piektdien bija 1,144 eiro par litru, Viļņā kāpa par 1% - līdz 1,059 eiro, bet Tallinā autogāzes cena auga par 0,8% - līdz 1,06 eiro par litru.