"Microsoft" sāk atjaunot pakalpojumu sniegšanu pēc pasaules mēroga ķibelēm
ASV datortehnoloģiju uzņēmums "Microsoft" piektdien paziņoja, ka panākts progress pakalpojumu atjaunošanas virzienā un ka datu plūsma pakāpeniski tiek atjaunota.
Uzņēmuma inženieri steidz novērst pasaules mēroga traucējumus, kuru dēļ miljoniem cilvēku ir palikuši bez ikdienā izmantotajiem darba rīkiem.
Paziņojumā "Microsoft" norādīja, ka "novēro uzlabojumus galvenajos scenārijos, tostarp piekļuvē pastkastēm un aizkavētā e-pasta apstrādē, lai gan dažas pārtrauktas darbības problēmas var turpināties".
Kā ziņots, ASV datortehnoloģiju uzņēmums "Microsoft" saskāries ar sistēmas darbības traucējumiem, kā rezultātā traucēta vairāku uzņēmuma pakalpojumu, tostarp e-pasta sistēmas "Outlook", darbība, kas ietekmē lielu skaitu uzņēmumu un arī valsts iestāžu darbu visā pasaulē.
Piektdien "Microsoft" paziņoja, ka darbības traucējumi ietekmē plašu "Microsoft 365" produktu klāstu, kas mijiedarbojas ar tā "Exchange Online" un e-pasta pakalpojumiem. Lietotāji ziņo, ka nedarbojas tādi pakalpojumi kā "Outlook", "Teams" un mākslīgā intelekta asistents "Copilot".