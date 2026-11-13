Vecas riepas, būvgruži un pat sadzīves tehnika: Latvijas ceļmalu tīrīšana izmaksā vairāk nekā miljonu eiro gadā
Atkritumu savākšana Latvijas ceļmalās un sabiedriskā transporta pieturvietās ik gadu izmaksā vairāk nekā miljonu eiro.
Pērn šim mērķim iztērēti gandrīz 1,2 miljoni eiro, bet šā gada pirmajos desmit mēnešos izmaksas jau pārsniegušas miljonu eiro, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Lielu daļu problēmu rada paši iedzīvotāji, kuri ceļmalās un pieturvietu atkritumu urnās izmet ne tikai nelielus sadzīves atkritumus, bet arī vecas riepas, būvgružus, nolietotu sadzīves tehniku un pat bīstamos atkritumus. Pieturvietās regulāri tiek atrasti arī pārtikas iepakojumi un putuplasts no sadzīves tehnikas kastēm, kas liecina, ka daļa cilvēku šīs vietas izmanto, lai atbrīvotos no mājsaimniecību atkritumiem.
LVC uzsver, ka par ceļmalu tīrīšanu jāmaksā no kopējā valsts autoceļu uzturēšanas budžeta. Tas nozīmē, ka, pieaugot atkritumu savākšanas izmaksām, mazāk naudas paliek citiem nepieciešamiem darbiem, piemēram, ceļmalu pļaušanai un grants ceļu seguma labošanai. Savukārt pieturvietās izvietotās atkritumu urnas paredzētas tikai nelieliem atkritumiem, kas rodas ceļā, piemēram, biļetēm, čekiem un tukšiem dzērienu iepakojumiem.
Atkritumu apsaimniekošanas likums aizliedz valsts autoceļu malās izmest mājsaimniecību, būvniecības, lielgabarīta un bīstamos atkritumus. Par šo noteikumu pārkāpšanu iedzīvotājiem var piemērot naudas sodu līdz 1000 eiro, savukārt uzņēmumiem – līdz 2800 eiro.