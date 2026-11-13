“Telegram” radītājs Pāvels Durovs mēģina jokot par “Nvidia” šefu - “Kur ir mana spiegu draudzene?!"
"Telegram" dibinātājs Pāvels Durovs pajokojis par skandālu, kas satricināja tehnoloģiju gigantu "Nvidia" un noveda pie tā ilggadējā vadītāja Džensena Huana atkāpšanās. Sociālajos tīklos Durovs ironizējis, ka izlūkdienesti viņam nepievērš pietiekami lielu uzmanību un nav atsūtījuši nevienu pievilcīgu spiedzi.
"Nav godīgi, ka uzņēmumu vadītājiem, kurus nesaista aziātu meitenes, izlūkdienesti piedāvā mazāk iepazīšanās iespēju," rakstīja Durovs. Viņš turpināja, vaicājot, kur palikušas Francijas, Krievijas un Irānas spiegmeitenes. "Man nav atsūtīta neviena spiedze. Vai viņi vispār cenšas?"
Unfair that CEOs who aren’t into Asian girls get fewer dating options from spy agencies. Where are the French/Russian/Iranian honeypots? Not one spy girl sent my way. Are they even trying? France is excused — their decision-makers aren’t into girls. Everyone else: try harder!— Pavel Durov (@durov) November 11, 2026
"Francijai var piedot – viņu lēmumu pieņēmējus meitenes neinteresē. Visi pārējie – pacentieties vairāk!" viņš piebilda, izraisot dažādas reakcijas sociālajos tīklos. Daļa lietotāju novērtēja viņa melno humoru, bet citi kritizēja izteikumus par sievietēm.
Lai gan Durovs savā ierakstā Huangu vārdā neminēja, mājiens bija nepārprotams. Pēdējās dienās plašu rezonansi izraisījušas ziņas, ka bijušajam "Nvidia" vadītājam bijis romāns ar ķīniešu uzņēmēju, kuru ASV varasiestādes tur aizdomās par iespējamiem sakariem ar Ķīnas izlūkdienestiem.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ceturtdien "Nvidia" oficiāli paziņoja par Huanga atkāpšanos no izpilddirektora amata. Uzņēmuma pagaidu vadību pārņēmusi līdzšinējā finanšu direktore Kolete Kresa, kamēr tiek meklēts pastāvīgs vadītājs.