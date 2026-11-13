No 15 gadu vecuma varēs apgūt hakeru prasmes! Jauniešiem piedāvās īpašas kiberdrošības apmācības
No 2027. gada janvāra Latvijā sāksies jauna kiberdrošības apmācību programma, kurā plānots iesaistīt līdz 300 jauniešu vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Dalībnieki mācīsies atpazīt kiberapdraudējumus, pārbaudīt aizdomīgas saites un failus, kā arī pasargāt savas digitālās ierīces un personas datus.
Programma "Uzlauz. Mācies. Aizsargā" būs pieejama jauniešiem visā Latvijā. Iepriekšējas zināšanas IT jomā nav nepieciešamas, tāpēc piedalīties varēs arī tie, kuri par kiberdrošību līdz šim nav īpaši interesējušies.
Mācības notiks īpaši izveidotā virtuālā vidē, izmantojot Dānijas uzņēmuma "Campfire Security" platformu "Bonfire". Tajā jaunieši instruktoru vadībā pildīs dažādas misijas un praktiskus uzdevumus, kas palīdzēs apgūt kiberdrošības pamatus. Paredzētas arī klātienes tikšanās, komandu uzdevumi un noslēguma sacensības.
Apmācību programma ilgs sešus mēnešus, un tai būs jāvelta aptuveni četras līdz piecas stundas mēnesī. Meitenēm būs iespēja izvēlēties, vai mācīties sava reģiona grupā vai pievienoties atsevišķai meiteņu kopienai. Visas dalībnieces apgūs vienu un to pašu programmu.
Projektu organizē Ievas Ilvesas dibinātais nodibinājums "Ilvesa Foundation" sadarbībā ar Jaunsardzes centru un citām organizācijām. Tā mērķis ir veicināt jauniešu interesi par kiberdrošību un palīdzēt viņiem apgūt prasmes, kas kļūst arvien nozīmīgākas digitālajā vidē.