Kā "Microsoft" darbības traucējumi ietekmējuši Latviju? Ministrs skaidro situāciju
Plašie "Microsoft" darbības traucējumi, kas skāruši lietotājus visā pasaulē, radījuši problēmas arī atsevišķās Latvijas valsts iestādēs.
Vienlaikus viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS) informē, ka kritiski svarīgo valsts dienestu darbība un pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem nav būtiski ietekmēta.
Kā norāda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, dažās valsts iestādēs novēroti īslaicīgi tehniski traucējumi, tostarp problēmas ar datu sinhronizāciju un iekšējo informācijas apmaiņu. Pašlaik ministrija sadarbībā ar citām valsts institūcijām turpina apkopot informāciju par situāciju Latvijā un izvērtē iespējamos riskus.
Jauns.lv jau informēja, ka ASV tehnoloģiju uzņēmums "Microsoft" saskāries ar plašiem sistēmu darbības traucējumiem, kas ietekmējuši uzņēmumu un valsts iestāžu darbu daudzviet pasaulē. Lietotāji ziņojuši par problēmām ar e-pasta pakalpojumu "Outlook", saziņas platformu "Teams" un mākslīgā intelekta asistentu "Copilot".
Piektdien "Microsoft" apstiprināja, ka problēmas skārušas plašu "Microsoft 365" pakalpojumu klāstu, kas saistīts ar "Exchange Online" un e-pasta sistēmu darbību. Uzņēmums turpina risināt tehniskās problēmas, lai atjaunotu pakalpojumu darbību. Vienlaikus "Microsoft" pagaidām izlēdz, ka šie traucējumi būtu saistīti ar kiberuzbrukumu.