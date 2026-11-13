Ātrums, ar kādu ķīnieši producē jaunus modeļus ir iespaidīgs
TV Autoziņas aizceļoja uz Ķīnu, kur Chery Automobile savā centrālajā mītnē izrādīja jaunākos modeļus. Viesiem no visas pasaules tika likti priekšā visdažādākie jaunumi, ieskaitot jauno Freelander, kas turpmāk arī būs Chery Automobile ražojums. Tātad it kā Eiropas modelis, bet no Ķīnas.
Tas sakrīt ar Chery importētāja Wess Mobility reģionālās pārdošanas nodaļas jaunā vadītāja Andra Velmes novērojumiem: “Automašīnas ir ļoti eiropeiskas. Tikai četri modeļi no Tiggo 4 līdz Tiggo 9.” Ķīnas apmeklējuma laikā skaidri iezīmējās Chery Automobile nodoms no parasta autoražotāja kļūt par tehnoloģiju kompāniju. “Ātrums, ar kādu Chery attīstās, ir straujāks nekā vācu ražotājiem,” atzīst Velme. Ātrums, ar kādu Chery producē jaunus modeļus, arī ir iespaidīgs, tomēr to ceļš līdz Eiropas tirgum ir garāks un ilgāks: “Nākamgad sagaidīsim elektrisku Chery, un gada beigās ceram ieraudzīt kaut ko jaunu vidēji lielo apvidus auto klasē.”
Modelis par ko ir runa, ir Chery Tiggo V. Pēc izmēriem līdzīgs Tiggo 9, tomēr ar izteiktāku ceļotāju un piedzīvojumu garu. Tas būs septiņvietīgs, un elektrisks vai kā lādējamais hibrīds.” Pagaidām notiek izšķiršanās, vai tas būs priekšpiedziņas vai pilnpiedziņas. Lai kā Tiggo V sauksies pie mums, pircējiem priekšā grūta izvēle starp pilnībā elektrisku un tikai pamatīgi elektrificētu modeli. Andris Velme liek uz otro variantu: “Manuprāt pārejas periodā PHEV ir saprotamākais variants.”