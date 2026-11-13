"Mercedes-Benz" aptur investīcijas Vācijā un apsver rūpnīcu slēgšanu
Vācijas autobūves gigants "Mercedes-Benz" paziņojis, ka aptur turpmākās investīcijas savās rūpnīcās Vācijā un apsver iespēju daļu ražotņu slēgt.
Šāds lēmums pieņemts pēc neveiksmīgām sarunām ar darbinieku pārstāvjiem par izmaksu samazināšanu, vēsta "Reuters" un Vācijas mediji.
Uzņēmuma vadība vēlas samazināt ražošanas izmaksas, tostarp piedāvājot pagarināt darbinieku darba nedēļu no 35 līdz 40 stundām, nepalielinot atalgojumu. Pret šādu ieceri stingri iebilst arodbiedrība "IG Metall", tādēļ sarunās pagaidām nav izdevies panākt vienošanos.
"Mēs tagad esam spiesti rūpīgi izvērtēt, kuras rūpnīcas mums nāktos slēgt, ja mēs nespēsim panākt izmaiņas izmaksu struktūrā," norādījis uzņēmuma valdes loceklis Mihaels Šībe. Viņš gan uzsvēris, ka vadība joprojām cer panākt vienošanos ar darbinieku pārstāvjiem.
"Mercedes-Benz" grūtības rada augstās ražošanas izmaksas Vācijā, kā arī pieaugošā konkurence Ķīnā, kur arvien lielāku tirgus daļu iegūst vietējie autoražotāji. Uzņēmumam nākas pielāgoties arī vājākam pieprasījumam un pieaugošajam cenu spiedienam.
Pagaidām nav pieņemts galīgais lēmums par konkrētu rūpnīcu slēgšanu. Tomēr uzņēmuma paziņojums liecina, ka bez vienošanās par izmaksu samazināšanu šāda iespēja netiek izslēgta.