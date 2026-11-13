Plaši "Microsoft" darbības traucējumi skāruši lietotājus visā pasaulē
Ceturtdien plaši "Microsoft" pakalpojumu darbības traucējumi radīja problēmas lietotājiem visā pasaulē.
Daudzi nevarēja piekļūt e-pastiem, nosūtīt ziņojumus. Traucējumi skāra arī saziņas platformu "Teams", mākslīgā intelekta asistentu "Copilot" un citus "Microsoft 365" pakalpojumus. Arī piektdienas rītā problēmas vēl nav novērstas.
Saskaņā ar "Downdetector" datiem par problēmām ziņojuši lietotāji vairākos desmitos valstu. Vien ASV īsā laikā tika saņemti gandrīz 130 000 ziņojumu par "Outlook" darbības traucējumiem. Problēmas skārušas ne tikai privātpersonas, bet arī uzņēmumus un valsts iestādes. Piemēram, Jaunzēlandē tika apturēta vīzu pieteikumu apstrāde, bet Vācijā traucējumi apgrūtināja dzelzceļa operatora "Deutsche Bahn" darbu.
"Microsoft" skaidroja, ka problēmas saistītas ar uzņēmuma serveru darbību. Daļa serveru pārstāja reaģēt, tādēļ pārējā infrastruktūra tika pārslogota. Uzņēmums mēģināja atjaunot sistēmu darbību, pārstartējot serverus un novirzot datu plūsmu pa citiem ceļiem, taču vismaz sākotnēji šie mēģinājumi bijuši nesekmīgi.
Uzņēmums arī uzsvēra, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par kiberuzbrukumu vai citu ļaunprātīgu darbību. Piektdienas rītā "Microsoft" publiskajā pakalpojumu statusa lapā produkti jau bija norādīti kā darbspējīgi, taču realitātē daudzi lietotāji joprojām saskaras ar problēmām.
Traucējumi skāra arī mākslīgā intelekta uzņēmumu "OpenAI" un "Anthropic" pakalpojumus. Savukārt Kanādā slimnīcu tīklam "Unity Health Toronto" nācās izsludināt īpašu trauksmes režīmu, jo pārstāja darboties e-pasta sistēma. Slimnīcu pārstāvji gan uzsvēra, ka pacientu aprūpe nav apdraudēta un ārstniecības iestādes turpina darbu.