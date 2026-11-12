Pēc publiska skandāla no amata atkāpies “Nvidia” vadītājs Džensens Huangs
Pēc publiska sānsoļa skandāla no amata atkāpies tehnoloģiju giganta "Nvidia" vadītājs Džensens Huangs, kurš nozarē tika uzskatīts par īstu "superzvaigzni".
Par šādu lēmumu paziņojusi uzņēmuma valde, piebilstot, ka par “Nvidia” pagaidu vadītāju piekritusi kļūt līdzšinējā finanšu direktore Kola Kresa.Valdes paziņojumā teikts, ka Kresa palīdzējusi uzņēmumam pārvarēt strauju izaugsmes posmu un labi pārzina tā darbību, klientus un finanšu stāvokli. Huangs par atkāpšanos paziņoja pēc tam, kad publiski izskanēja ziņas par to, ka viņam bijušas divas iespējamas ārlaulības dēkas.
Tiek ziņots par diviem iespējamajiem sānsoļiem
Svētdien Huangs e-pastā uzņēmuma darbiniekiem atvainojās par notikušo, taču nenosauca sievietes, ar kuru viņam bijušas dēkas. Publiski tiek ziņots, ka viens no sānsoļiem viņam bija ar Ķīnas uzņēmēju Alisi Huanu, kuru ASV izlūkdienesti tur aizdomās par iespējamu spiegošanu Ķīnas labā.
Savukārt laikraksts “The New York Times”, atsaucoties uz pieciem ar “Nvidia” saistītiem cilvēkiem, ziņoja, ka Huangam, iespējams, bijis romāns arī ar kādu “Nvidia” darbinieci, kura esot tieši pakļauta viņam. Laikraksts vēstīja, ka abi esot redzēti kopā kādā viesnīcā Kalifornijā. Saskaņā ar publikāciju Huanga apsardzes darbinieki arī kādam aculieciniekam lūguši parakstīt vienošanos par informācijas neizpaušanu.
Akciju vērtība pēc paziņojuma par sānsoļiem ir kritusies
Krāpšanas skandāls satricinājis arī “Nvidia” akciju vērtību - pēdējo četru dienu laikā tā bija sarukusi teju par 8%. Bet pēc ziņām par iespējamo otro romānu akciju cena darījumos, kas notika pēc biržas darba laika beigām, kritās vēl par aptuveni 8%.
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Investīciju uzņēmumi “Baird” un “Bernstein Research” pazeminājuši “Nvidia” akciju novērtējumu, bet “Morgan Stanley” svītrojis uzņēmumu no savu iecienītāko akciju saraksta. Analītiķi norādījuši, ka bažas rada ne vien tas, ka uzņēmums piedzīvo vadības krīzi, bet arī iespēja, ka ASV pastiprinās ierobežojumus mikroshēmu eksportam uz Ķīnu un ierobežos Ķīnas uzņēmumu piekļuvi tām caur Dienvidaustrumāzijas datu centriem.
“Nvidia” svētdien paziņoja, ka sākusi izmeklēšanu par Huanga iespējamajiem sānsoļiem. Izmeklēšanu veic arī ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FBI). Uzņēmuma valde iepriekš norādīja, ka tai nav pamata uzskatīt, ka skandāls būtu apdraudējis valsts drošību vai uzņēmuma noslēpumus. Šis paziņojums izskanēja pirms jaunākajām ziņām par iespējamo otro romānu. ASV Kongresa komiteju vadītāji pieprasījuši slēgtu tikšanos, lai iztaujātu Huangu par viņa saziņu ar iespējamo Ķīnas spiedzi Alisi Huanu.
Skandāls skar arī “Nvidia” darbību Ķīnā
Apsūdzības par iespējamo Huanga saistību ar Ķīnas spiedzi, ir pievērsušas uzmanību arī uzņēmuma darbībai un ASV eksporta politikai. Pekina brīdinājusi Vašingtonu neizmantot šo skandālu kā ieganstu, lai atkal ierobežotu tehnoloģiju pārdošanu Ķīnai. Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāve Mao Nina paziņojusi, ka valsts ir gatava sadarboties ar ASV, lai panāktu kopīgu izpratni par notikušo.
Arī iespējamās Ķīnas spiedzes Alises Huanas bijusī darba vieta Singapūrā – uzņēmums “Megaspeed” – paziņojis, ka nopietni izturas pret ASV eksporta kontroles noteikumu ievērošanu un ir gatavs sadarboties ar ASV valdību.
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Huanga aiziešana varētu radīt uzņēmumā īstermiņa nestabilitāti
“Nvidia” ražo uzlabotas mikroshēmas, ko izmanto videospēlēs, mākoņdatošanas serveros un mākslīgā intelekta tehnoloģijās. Uzņēmuma vadītājs Huangs tiek uzskatīts par vienu no mākslīgā intelekta uzplaukuma pazīstamākajām sejām. Viņš “Nvidia” līdzdibināja 1993. gadā un vairāk nekā trīs desmitgades vadīja uzņēmumu, kas kļuvis par vienu no vērtīgākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē.
Analītiķi norādījuši, ka Huanga aiziešana no uzņēmuma varētu radīt tajā īstermiņa nestabilitāti, jo viņš bijis centrāla persona uzņēmuma darbībā un partnerattiecībās. Vienlaikus “Siemens” vadītājs Rolands Bušs paudis, ka kopīgie projekti ar “Nvidia” turpināsies neatkarīgi no tā, kas notiks ar uzņēmuma vadību.