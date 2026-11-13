Latvijas Fintech uzņēmumi jau apkalpo 800 000 ārvalstu investoru: ko atklās jaunākie nozares dati?
27. novembrī forumā “Fintech Pulse 2026” Latvijas un ārvalstu eksperti diskutēs par investīciju piesaisti, finanšu tehnoloģiju attīstību un Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), īstenojot Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģiju 2025.–2027. gadam, turpina mērķtiecīgu darbu pie ārvalstu investīciju piesaistes, Latvijas fintech uzņēmumu eksporta veicināšanas un valsts starptautiskās atpazīstamības stiprināšanas. 27. novembrī Rīgā notiekošajā forumā “Fintech Pulse 2026: Finance of the Future Forum” tiks izvērtēts stratēģijas pirmajā īstenošanas gadā paveiktais, līdzšinējais progress un turpmākie nozares attīstības virzieni. Stratēģija paredz līdz 2027. gada beigām par 30% palielināt fintech uzņēmumu skaitu, par 15% kāpināt piesaistītās investīcijas un par 18% palielināt nozarē nodarbināto skaitu.
LIAA direktore Ieva Jāgere uzsver: “Finanšu tehnoloģijas ir viena no nozarēm, kurās Latvijai ir visas iespējas kļūt par nozīmīgu spēlētāju starptautiskajā tirgū. Mums ir konkurētspējīgi uzņēmumi, kvalificēti speciālisti un uzņēmējdarbības vide, kas spēj piesaistīt starptautisku interesi. LIAA uzdevums ir šīs priekšrocības pārvērst konkrētās investīcijās, jaunos eksporta tirgos un labi atalgotās darbavietās. Pirmajā stratēģijas īstenošanas gadā esam izveidojuši pamatu mērķtiecīgākai Latvijas fintech nozares starptautiskajai pozicionēšanai, bet šogad būtiski paplašinājām darbu ar ārvalstu investoriem un potenciālajiem tirgus dalībniekiem. Mūsu ambīcija ir skaidra – Latvijai jākļūst par vietu, kuru starptautiskie finanšu tehnoloģiju uzņēmumi izvēlas savas darbības attīstīšanai Eiropā. Jaunākie nozares dati ļaus novērtēt sasniegto un precīzāk noteikt nākamos soļus.”
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FinTech Latvija asociācijas organizētajā forumā tiks prezentēts piektais ikgadējais nozares pārskats “Fintech Pulse”, atklājot jaunākos datus par uzņēmumu skaitu, apgrozījumu, peļņu, nodokļu maksājumiem un nodarbinātību. Konference pulcēs Latvijas un ārvalstu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu vadītājus, investorus, regulatorus un nozares ekspertus, lai diskutētu par Latvijas priekšrocībām starptautiskajā konkurencē, licencēšanas vidi, kapitāla pieejamību, finanšu drošību un tehnoloģiju attīstības tendencēm.
FinTech Latvija asociācijas vadītāja Tīna Lūse norāda: “Fintech nozare Latvijā ir izaugusi no nišas līdz vienam no ekonomikas dzinējiem, un to apliecina skaitļi. Piecu gadu dati ļaus godīgi novērtēt, kur esam stipri un kur vēl jāstrādā, īpaši licencēšanas, kapitāla pieejamības un finanšu drošības jomā. Šogad pirmo reizi pasniegsim arī „Fintech Pulse” balvas, jo vēlamies publiski izcelt uzņēmumus, kuru darbs stiprina Latvijas vārdu starptautiskajā tirgū.”
Latvija stiprina pozīcijas starptautiskajā fintech tirgū
Stratēģijas īstenošanas laikā LIAA sadarbībā ar FinTech Latvija asociāciju un citiem partneriem paplašinājusi Latvijas fintech nozares starptautiskās aktivitātes. Šā gada jūnijā Latvijas uzņēmumi tika pārstāvēti ar nacionālo stendu vienā no pasaules nozīmīgākajiem finanšu tehnoloģiju pasākumiem “Money20/20 Europe” Amsterdamā. Septembrī LIAA organizētās tirdzniecības misijas laikā Berlīnē Latvijas fintech uzņēmumi tikās ar Vācijas institucionālajiem investoriem, banku un finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvjiem, prezentējot savus risinājumus un pārrunājot sadarbības iespējas.
Oktobrī LIAA sadarbībā ar FinTech Latvija asociāciju organizēja īpašu darbnīcu aģentūras ārvalstu pārstāvjiem, stiprinot viņu spēju uzrunāt potenciālos investorus un skaidrot Latvijas priekšrocības finanšu tehnoloģiju uzņēmumu darbības attīstīšanai. Nākamajā gadā plānota dalība “Money20/20 Europe 2027” Amsterdamā, kā arī turpmākas aktivitātes Vācijā, Austrijā un Francijā.
Par Latvijas pievilcību liecina arī pieaugošā licencēšanas aktivitāte. Kopš 2026. gada sākuma Latvijas Banka fintech uzņēmumiem izsniegusi vairāk nekā 20 licences, tostarp maksājumu iestādēm, kolektīvās finansēšanas platformām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Vairāki citi uzņēmumi šobrīd atrodas licencēšanas procesā vai izmanto pirmslicencēšanas konsultācijas.
Jaunākie dati parādīs nozares izaugsmi piecu gadu periodā
Viens no foruma centrālajiem notikumiem būs jaunākā “Fintech Pulse 2026” pārskata prezentācija, kas ļaus salīdzināt Latvijas fintech nozares attīstību piecu gadu periodā un izvērtēt tās konkurētspēju Baltijas un Eiropas mērogā.
Iepriekšējā pārskata dati apliecināja strauju izaugsmi. Latvijā darbojās 127 fintech uzņēmumi, kuru kopējā peļņa 2024. gadā sasniedza 97 miljonus eiro, vairāk nekā divreiz pārsniedzot 2023. gada rezultātu. Nozares uzņēmumi valsts budžetā nodokļos iemaksāja vairāk nekā 91 miljonu eiro, bet nodarbināto skaits pieauga līdz 3644 cilvēkiem. Uzņēmumu kopējais apgrozījums sasniedza gandrīz 372 miljonus eiro.
Būtiska Latvijas fintech nozares priekšrocība ir tās starptautiskais darbības mērogs. Latvijā licencētās investīciju platformas apkalpo vairāk nekā 800 000 investoru ārvalstīs, bet ar šo platformu starpniecību veikto ieguldījumu kopējais apjoms pārsniedz 13 miljardus eiro. Tas apliecina Latvijas uzņēmumu spēju konkurēt Eiropas finanšu tirgū un radīt pievienoto vērtību, apkalpojot klientus ārpus Latvijas.
Foruma uzmanības centrā – investīcijas, licences un finanšu drošība
Foruma programmā paredzētas diskusijas par finanšu tehnoloģiju nozares nākotni, investīciju piesaisti, uzņēmumu licencēšanu Latvijā un starptautiskās izaugsmes iespējām.
Viens no īpašajiem viesiem būs Aleksandrs Brauders (Alexander Browder), kurš 17 gadu vecumā nonāca Krievijas sankciju sarakstā. Viņa izveidotā “Global Cryptocurrency Laundering Database” palīdzējusi atklāt sankciju apiešanas un naudas atmazgāšanas shēmas. Ekskluzīvā intervijā Brauders stāstīs par finanšu noziegumu atklāšanu, sankciju riskiem un tehnoloģiju iespējām šo risku mazināšanā.
Savukārt Utrehtas Universitātes Eiropas Alternatīvo finanšu centra vadītājs Ronalds Kleverlāns (Ronald Kleverlaan) analizēs kolektīvās finansēšanas attīstību Eiropā un tās iespējas palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu.
Atsevišķās diskusijās Latvijas Bankas un starptautisko uzņēmumu pārstāvji apspriedīs fintech uzņēmumu licencēšanas pieredzi Latvijā, nebanku kreditēšanas uzraudzības pārmaiņas un specializēto banku attīstības perspektīvas. Pieredzē dalīsies arī divi runātāji, kuri strādājuši Eiropas pazīstamākajās finanšu iestādēs. Tomass Keks (Thomas Köck) agrāk vadīja Austrijas Erste Group būvkrājbanku s Bausparkasse, bet tagad ir uzņēmuma “pinyya” līdzdibinātājs. Eiropas biznesa bāzei viņš izvēlējās Latviju, un šogad uzņēmums saņēma Latvijas Bankas licenci. Makss Šertels (Max Schertel) bija viens no pirmajiem Vācijas neobankas N26 darbiniekiem un vadīja tās biznesa operācijas, bet šodien ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “finmid” līdzdibinātājs.
Foruma programmā paredzētas arī diskusijas par Latvijas fintech uzņēmumu starptautisko izaugsmi, finanšu pratību un nozares speciālistu sagatavošanu. Runātāju vidū būs LIAA direktore Ieva Jāgere, Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile, “Mintos” līdzdibinātājs Mārtiņš Šulte, “TWINO” vadītājs Nauris Bloks, “Magnetiq Bank”, “Wandoo Finance” un citu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvji.
Foruma noslēgumā pirmo reizi tiks pasniegtas “Fintech Pulse” balvas, godinot uzņēmumus par ieguldījumu Latvijas ekonomikā, starptautisko izaugsmi un inovācijām.
Forums “Fintech Pulse 2026: Finance of the Future Forum” notiks 27. novembrī kinoteātrī “Forum Cinemas”, Rīgā, 13. janvāra ielā 8. Dalībnieku reģistrācija sāksies plkst. 9.00.
Foruma atbalstītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra (RITA), “Magnetiq Bank”, “Lande”, “Visa”, “Wandoo Finance” un “Twino”.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.
Par FinTech Latvija asociāciju
FinTech Latvija asociācija ir Latvijas finanšu tehnoloģiju nozares organizācija, kas apvieno vairāk nekā 50 finanšu tehnoloģiju uzņēmumus – piecu gadu laikā biedru skaits pieaudzis desmitkārt. Biedru vidū ir maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, kreditētāji, investīciju un kolektīvās finansēšanas platformas, regulējuma atbilstības tehnoloģiju uzņēmumi un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji. Asociācija pārstāv nozari attiecībās ar valsts iestādēm un regulatoru un katru gadu publicē pārskatu Fintech Pulse. www.fla.lv