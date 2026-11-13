Vai nākotnē jūrā strādās bezpilota kuģi? Jaunām tehnoloģijām piedāvās līdz 60 000 eiro finansējumu
2027. gada sākumā Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” projekta MarTe ietvaros plānots izsludināt atklātu konkursu jūras tehnoloģiju inovācijām, paredzot finansējumu sešiem projektiem – līdz 60 000 eiro katram. Atbalsts būs pieejams jaunu tehnoloģiju izstrādei, testēšanai un sagatavošanai komercializācijai. Jūras tehnoloģiju attīstības iespējas un priekšnosacījumus 5. un 6. novembrī Rīgā apsprieda nozares uzņēmēji, pētnieki, ostu, vides organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvji.
Divu dienu seminārs “Zilās ekonomikas attīstība: izaicinājumi, risinājumi un turpmākās rīcības virzieni” norisinājās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Latvijas Jūras akadēmijā. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar MarTe pētniecības un inovāciju stratēģiju, diskutēja par investīciju piesaisti, tehnoloģiju testēšanu un jaunu risinājumu ieviešanu tirgū. Seminārs notika projekta MarTe ietvaros, kura partneris ir arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Jūras tehnoloģiju izaugsmei būtiska testēšana un piekļuve tirgum
Seminārā prezentēta MarTe pētniecības un inovāciju stratēģija, ar redzējumu apvienot un koordinēt dažādas vietējās zilās ekonomikas inovāciju iniciatīvas. Latvijā darbojas pētniecības institūcijas, inženiertehniskie uzņēmumi un ostas ar atbilstošām kompetencēm, savukārt turpmākai izaugsmei nepieciešama ciešāka sadarbība starp zinātni un uzņēmējdarbību, vienkāršāka un caurskatāmāka piekļuve testēšanas infrastruktūrai un finansējums inovāciju attīstībai.
Semināra darba grupās uzņēmēji, pētnieki, ostu pārstāvji, vides nevalstiskās organizācijas un politikas veidotāji izvērtēja iespējas paātrināt jaunu tehnoloģiju nonākšanu tirgū. Īpaša uzmanība tika pievērsta pētniecības rezultātu komercializācijai, investīciju piesaistei un uzņēmumu iespējām atrast pirmos klientus.
Prezentācijās tika izceltas vairākas perspektīvas attīstības jomas – viedās ostas un kuģošanas tehnoloģijas, jūras datu risinājumi, atjaunīgās enerģijas izmantošana un ilgtspējīga jūras resursu apsaimniekošana. Dalībnieki uzsvēra arī nepieciešamību koordinēt pētniecības, uzņēmējdarbības un publiskā sektora sadarbību, lai inovāciju attīstība būtu ciešāk saistīta ar nozares praktiskajām vajadzībām.
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Latvijas uzņēmumi jau demonstrē praktiskus jūras tehnoloģiju risinājumus
Semināra dalībniekiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Latvijā izmantotiem un izstrādātiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Uzņēmums LVR Flote demonstrēja bezpilota virsūdens peldlīdzekli, ko izmanto hidrogrāfiskajiem mērījumiem, savukārt Ventspils uzņēmums Aspired prezentēja laivu.
RTU Latvijas Jūras akadēmijā dalībnieki iepazinās ar kuģa mašīntelpas simulatoru, jūrniecības sakaru aprīkojumu, kā arī RTU SkyLab un Produktu izstrādes centra tehnoloģiskajām iespējām.
Seminārā tika aplūkota arī jūras vides drošība, tostarp Baltijas jūrā nogremdētās munīcijas radītie riski un to zinātniskās izpētes iespējas.
Demonstrētie risinājumi parāda Latvijas jūras tehnoloģiju attīstības daudzveidību – no kuģošanas drošības un vides monitoringa līdz jaunu materiālu izmantošanai un resursu efektīvākai apsaimniekošanai.
Sešiem inovāciju projektiem paredz līdz 60 000 eiro katram
MarTe projekta ietvaros 2027. gada sākumā plānots izsludināt atklātu inovāciju konkursu BlueInnovation, kurā varēs piedalīties jaunuzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, tehnoloģiju izstrādātāji un citi interesenti no Baltijas jūras reģiona.
Konkursā paredzēts atbalstīt sešus agrīnas attīstības stadijas inovāciju projektus, katram piešķirot līdz 60 000 eiro prototipu izstrādei, testēšanai un tehnoloģiju tālākai attīstībai. Papildus finansējumam atlasītie projekti saņems individuālu mentoringa atbalstu, lai izvērtētu risinājumu praktisko pielietojumu, sagatavotos investīciju piesaistei un attīstītu ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus.
Konkursa prioritātes aptvers atjaunīgās enerģijas izmantošanu jūrā, viedos kuģus un ostas, jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un jūras ekosistēmu aizsardzību. Detalizētus konkursa nosacījumus un pieteikšanās kārtību paredzēts publicēt 2027. gada janvārī.
LIAA iesaistās jūras tehnoloģiju inovāciju un komercializācijas iespēju attīstībā
LIAA ir viens no MarTe projekta partneriem, kas apvieno Latvijas un Igaunijas pētniecības institūcijas, uzņēmējdarbības organizācijas, ostas un publiskā sektora pārstāvjus. Projektā tiek izvērtēta jūras inovāciju ekosistēma, attīstītas tehnoloģiju testēšanas iespējas un izstrādāti priekšlikumi pētniecības rezultātu komercializācijai un investīciju piesaistei.
LIAA dalība projektā ir saistīta ar aģentūras darbības prioritātēm – inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, investīciju piesaisti un Latvijas uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanu. Jūras tehnoloģiju attīstība paver papildu iespējas jaunu augstas pievienotās vērtības produktu radīšanai un eksporta tirgu apguvei.
MarTe projekts apvieno 13 partnerus no Latvijas un Igaunijas. Tā kopējais finansējums ir aptuveni pieci miljoni eiro, un īstenošana paredzēta līdz 2028. gada beigām. Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, stiprinot sadarbību starp pētniecību, uzņēmējdarbību un publisko sektoru.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.