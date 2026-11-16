Laiks pārcelties? Somijas "Lidl" atklāj, cik mēnesī nopelna veikala pārdevējs
Somijā plaši tiek apspriests atalgojums tirdzniecības nozarē. "Lidl" neslēpj, cik pelna pārdevējs, kurš strādā pilnu slodzi
"Augustā Somijā stājās spēkā vispārējs algu paaugstinājums. Runājot par pārdevējiem, Helsinkos "Lidl" pārdevēja vidējā bruto alga ir aptuveni 3300 eiro mēnesī. Savukārt citos Somijas reģionos "Lidl" pārdevēji vidēji saņem aptuveni 3000 eiro bruto mēnesī," Somijas ziņu portālam "Iltalehti" pastāstīja "Lidl" pārstāve Mirva Nērhi.
"Algu atšķirības skaidrojamas ar to, ka esam sadalījuši Somiju divos reģionos – galvaspilsētas reģionā un pārējā valsts teritorijā. Papildus pamatalgai darbinieki saņem arī "Lidl" noteikto procentuālo piemaksu, kuras apmērs dažādos reģionos atšķiras. Pārējā Somijas teritorijā šī piemaksa ir no 1,5% līdz 3%, savukārt galvaspilsētas reģionā tā var sasniegt pat 10%," skaidroja uzņēmuma pārstāve.
Pēc Nērhi teiktā, papildus algai darbiniekiem tiek nodrošināti arī dažādi papildu labumi, tostarp 6% atlaide pirkumiem "Lidl" veikalos, uzņēmuma piedāvātās priekšrocības lietotnē "Epassi", kā arī dažādas prēmijas.
Visvairāk, protams, nopelna darbinieki, kuri "Lidl" strādā visilgāk. Pārdevēja atalgojumu veido pamatalga, uzņēmuma noteiktā piemaksa un papildu samaksa par darbu noteiktās stundās. Piemaksas parasti tiek maksātas par darbu vakaros, naktīs, sestdienās, svētdienās un valsts svētku dienās.
Somijā, lai strādātu par pārdevēju "Lidl" veikalā, nav nepieciešama noteikta izglītība. "Mēs priecājamies, ja pretendentiem jau ir iepriekšēja pieredze tirdzniecībā, taču tā nav obligāta. Pārdevējus apmācām paši," sacīja Nērhi.
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"Pārdevēju pienākumi neaprobežojas tikai ar klientu apkalpošanu pie kases. Viņi arī izvieto preces plauktos, sakārto preču vitrīnas un rūpējas par veikala tīrību," skaidroja uzņēmuma pārstāve.
Pašlaik 35% Somijas "Lidl" veikalu darbinieku strādā pilnu slodzi, bet 65% – nepilnu slodzi. Vidējais darbinieku darba stāžs uzņēmumā ir 6,4 gadi. "Pieci procenti pašreizējo veikalu darbinieku uzņēmumā strādā vismaz 20 gadus, savukārt 23% – vismaz 10 gadus," skaidroja Nērhi.
Uzņēmuma pārstāve piebilda, ka lielākā daļa darbinieku ir sievietes. "Veikalu darbinieku vidū 75% ir sievietes un 25% – vīrieši. Šāds sadalījums ir raksturīgs tirdzniecības nozarei. Gandrīz visi mūsu darbinieki algu saņem tieši no "Lidl", un mēs tikpat kā neizmantojam darbaspēka nomas uzņēmumu pakalpojumus."
"Lidl" ir Vācijā dibināts zemo cenu veikalu tīkls, kas ietilpst lielajā mazumtirdzniecības koncernā "Schwarz Gruppe". Uzņēmuma vēsture aizsākās 20. gadsimta 30. gados, taču pirmais mūsdienu formāta "Lidl" veikals tika atvērts 1973. gadā Vācijas pilsētā Ludvigshāfenē. Pašlaik "Lidl" darbojas vairāk nekā 30 Eiropas valstīs, kā arī ASV, un tā veikalu skaits pārsniedz 12 000.
Saskaņā ar aktuālajiem "Lidl Latvija" darba sludinājumiem 2026. gada novembrī veikala darbinieks Latvijā var nopelnīt aptuveni 1120–1470 eiro bruto mēnesī, ieskaitot piemaksas.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, uzņēmums piedāvā:
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- Pamatalgu: 7,00 eiro bruto stundā.
- Atalgojumu ar piemaksām: līdz 8,10 eiro bruto stundā.
- Papildu bonusus: līdz 190 eiro bruto mēnesī.
- Algas paaugstinājumu pēc nostrādāta gada.
- Veselības apdrošināšanu pēc trim mēnešiem un citus darbinieku labumus.
Latvijā pirmie "Lidl" veikali tika atvērti 2021. gada 7. oktobrī. Tajā dienā vienlaikus durvis vēra 15 "Lidl" veikali dažādās Latvijas pilsētās, tostarp Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī.