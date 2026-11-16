Melnās piektdienas slazdi: 7 triki, ar kuriem internetveikali liek mums tērēt vairāk
Foto: unsplash.com
Bizness un ekonomika
Padomi

Melnās piektdienas slazdi: 7 triki, ar kuriem internetveikali liek mums tērēt vairāk

Keitija Krastiņa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Milzīgas atlaides, košas cenu zīmes un vilinoši piedāvājumi, kas it kā beigsies pēc dažām stundām. Tuvojoties Melnajai piektdienai, internetveikali arvien aktīvāk cenšas pārliecināt pircējus, ka tieši tagad ir īstais brīdis izdevīgi iepirkties.

Taču aiz vilinošajiem piedāvājumiem ne vienmēr slēpjas reāls ietaupījums. Prece ar 50% atlaidi patiesībā var maksāt tikpat, cik pirms izpārdošanas, bet šķietami izdevīgs piedāvājums citā veikalā var izrādīties vēl lētāks. Turklāt tirgotāji izmanto dažādus psiholoģiskus trikus, lai mudinātu cilvēkus pirkt vairāk un steigā pieņemtu lēmumus. Kā atpazīt internetveikalu viltības un pārliecināties, ka solītās atlaides patiešām ir izdevīgas?

Nākamā lapa: Mākslīgi uzpūstās atlaides

Tēmas

Melnā piektdienatehnoloģiju padomiPatērētāju tiesību aizsardzības centrs

Citi šobrīd lasa