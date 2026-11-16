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Šodien 06:22
Melnās piektdienas slazdi: 7 triki, ar kuriem internetveikali liek mums tērēt vairāk
Milzīgas atlaides, košas cenu zīmes un vilinoši piedāvājumi, kas it kā beigsies pēc dažām stundām. Tuvojoties Melnajai piektdienai, internetveikali arvien aktīvāk cenšas pārliecināt pircējus, ka tieši tagad ir īstais brīdis izdevīgi iepirkties.
Taču aiz vilinošajiem piedāvājumiem ne vienmēr slēpjas reāls ietaupījums. Prece ar 50% atlaidi patiesībā var maksāt tikpat, cik pirms izpārdošanas, bet šķietami izdevīgs piedāvājums citā veikalā var izrādīties vēl lētāks. Turklāt tirgotāji izmanto dažādus psiholoģiskus trikus, lai mudinātu cilvēkus pirkt vairāk un steigā pieņemtu lēmumus. Kā atpazīt internetveikalu viltības un pārliecināties, ka solītās atlaides patiešām ir izdevīgas?