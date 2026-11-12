Tuvojoties GTA VI izlaišanai, "Logitech" saviem darbiniekiem sarūpējis lielisku dāvanu
Kamēr miljoniem videospēļu cienītāju nepacietīgi gaida "Grand Theft Auto VI" jeb "GTA VI" iznākšanu, tehnoloģiju uzņēmums "Logitech" saviem darbiniekiem sagādājis neparastu pārsteigumu.
Aptuveni 7000 uzņēmuma darbinieku visā pasaulē saņems papildu apmaksātu brīvdienu, kuru varēs pavadīt, spēlējot videospēles. Par jauno iniciatīvu "Logi Game Day" uzņēmums paziņoja 10. novembrī - vien deviņas dienas pirms ilgi gaidītās "GTA VI" iznākšanas. Taču darbiniekiem nebūs obligāti jāspēlē tieši šī spēle. Katrs varēs izvēlēties iecienītāko videospēli un izmantot brīvdienu jebkurā laikā līdz 2027. gada novembrim.
"Logitech" vadītāja Hanneke Fābere uzskata, ka pienācis laiks atteikties no priekšstata, ka videospēļu spēlēšana ir bezjēdzīga laika izšķiešana. Viņasprāt, spēles palīdz attīstīt prasmes, kas noder arī darbā, piemēram, spēju koncentrēties, risināt sarežģītas problēmas un pieņemt lēmumus saspringtās situācijās.
Uzņēmums atsaucas arī uz savu pētījumu, kurā 81% aptaujāto videospēļu spēlētāju atzinuši, ka spēlēšana palīdz vairot pārliecību par sevi un mazināt trauksmi. Savukārt citā aptaujā gandrīz 99% aptaujāto IT speciālistu norādījuši, ka videospēlēs apgūtās prasmes var noderēt profesionālajā dzīvē.
"Logitech" personāla vadītāja Eleina Lērda uzsver, ka atpūta un darbs nav pretstati. Uzņēmumā uzskata, ka iespēja uz laiku atslēgties no darba pienākumiem un pievērsties iecienītai nodarbei var palīdzēt darbiniekiem atgriezties darbā ar jaunu enerģiju un svaigām idejām.
Jaunā iniciatīva sakrīt ar vienu no pēdējo gadu gaidītākajiem notikumiem videospēļu pasaulē. "GTA VI" iznākšana paredzēta 19. novembrī. Tieši šajā dienā "Logitech" savā ASV birojā Sanhosē rīkos īpašu videospēļu pasākumu, kuru varēs vērot arī tiešsaistē.
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Lai gan darbiniekiem nav obligāti jāizmanto brīvdiena "GTA VI" iznākšanas dienā, uzņēmums jau apliecinājis, ka pret šādu izvēli neiebildīs. Tādējādi "Logitech" ne tikai piedāvā neierastu darbinieku labumu, bet arī cenšas parādīt, ka videospēles var būt kas vairāk par vienkāršu izklaidi.