Eiropas Komisijai arī būs viedoklis - reaģējot uz Kulberga satracinošo uzrunu par valsts finansēm, izsakās pat Valda Dombrovska biroja pārstāve
Nedēļas sākumā Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) prezentēja, viņa vārdiem sakot, “reālo finanšu situāciju valstī”. Vienaldzīgos šī uzstāšanās neatstāja, gan tādēļ, ka šobrīd norit asas diskusijas par premjera aizplīvurotajiem mēģinājumiem veidot valdību, gan tādēļ, ka daudz kas ko Kulbergs pateica, tik tiešām rada trauksmi.
Kulberga ieceres pamatā – nākamajos četros gados valsts budžetā ietaupīt 2,875 miljardus eiro. Premjers paredz 2027. gadā ietaupīt 822 miljonus eiro, 2028. gadā - 667 miljonus eiro, 2029. gadā - 675 miljonus eiro, bet 2030. gadā – 711 miljonus eiro.
Aprēķini rāda, ka vidēji un smagi šāda ietaupīšana skaršot 49% sabiedrību. Kulbergs saredz, ka ietaupīt var sešos virzienos. Valsts pārvaldē četros gados varot ietaupīt aptuveni 900 miljonus eiro. Tas ietvertu amata vietu skaita samazināšanu, centralizētus valsts iepirkumus standartizētām precēm, kā arī kopīgi administratīvie pakalpojumi iestādēm.
Pēc premjera uzstāšanās medijos un sociālajos tīklos sākās gana asas diskusijas par plānoto taupīšanu. Kulbergs uz šo reaģēja, portālā “X” aicinot cilvēkus informāciju iegūt no viņa, nevis no “skaļiem virsrakstiem”.
Šādi apgalvojumi, kuros premjers faktiski apšauba mediju darbu, izsauca arī pašu mediju sašutumu. Kulbergam tika arī pārmests, ka diskreditēt medijus šādā ģeopolitiski sarežģītā laikā, kad tie (un nevis premjera sociālie tīkli) cilvēkiem varētu būt informācijas avots “X stundā”, nav prāta darbs.
Zīmīgi, ka notikušajā klusumu saglabāt nespēja Eiropas komisāra Valda Dombrovska biroja pārstāve, palīdze politikas jautājumos Maija Celmiņa.
Portālā “X” Celmiņa, daloties ar vienu no daudzajiem Kulberga video no prezentācijas, raksta: “Tā kā Latvijā aktuāla debate par ekonomisko un finanšu situāciju, noderīgi zināt, ka Eiropas Komisija publiskos: 17. novembrī ekonomikas prognozi, 24. novembrī – rekomendācijas dalībvalstu strukturālajām reformām un budžetiem.”
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Tā kā Latvijā aktuāla debate par ekonomisko un finanšu situāciju, noderīgi zināt, ka Eiropas Komisija publiskos: 🟢 17/11 Ekonomikas prognozi 🟢 24/11 Rekomendācijas dalībvalstu strukturālajām reformām un budžetiem Pie tā @VDombrovskis un @ecfin strādā. @AndrisKulbergs 👇🏻— Maija Celmiņa (@MaijaCelmina) November 11, 2026
Dombrovska pārstāve tādējādi norāda, ka Kulberga versijai par to, kas tuvākajā nākotnē būtu jādara ar Latvijas ekonomiku un finansēm, būs pieejams arī Eiropas Komisijas redzējums un vīzija.