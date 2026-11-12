Mazs, bet ļoti ērts elektriskais kubiņš. Braucam ar jauno KIA EV2
Vairāki autoražotāji pēdējā laikā pievērsušies tieši mazformāta elektromobiļiem, un viens no mazajiem brīnumbērniem ir KIA EV2. Tas ir tikai 4 metrus un sešus centimetrus garš, tāpēc ir pagaidām mazākais un lētākais KIA elektromobilis mūsu tirgū.
KIAEV2 priekšā ir mazs “frunk”. Vai no tik mazas kastītes maz ir kāda jēga? Ja vietas citur ir maz, tad noteikti. Bagāžnieka EV2 gandrīz nav, toties vākā ir pamatīgs rokturis, pie kura pieturēties stiprā vējā. Bet zem grīdas atrodama viena papildus sekcija, zem kuras ir vēl viena.
EV2 salona arhitektūra neatpaliek no KIA EV3 un EV4. Jaunā dizaina stūre, līdzīgas plastmasas. Viduskonsoles faktiski nav, taču ir ērts parocenis. Aiz durvju roktura nav apšuvuma, bet tur rakstīts “have a nice day” - “lai tev jauka diena!” Bet vai tikpat jauka diena būs arī EV2 pasažieriem - tiem, kas saspiedušies aizmugurē? Jumts ir praktiski horizontāls. Arī transformācijas iespējas ir netipiskas tik nelielam modelim - sēdeklis ir ne vien nolokāms, bet arī bīdāms.
KIA EV2 ir divas dažādas ietilpības baterijas, no tā atkarīga cena. Ja gribam ko jaudīgāku, jārēķinās ar 34 000 eiro. Saskaņā ar KIA datiem, mazākā baterija pieejama ar jaudīgāko 146 ZS elektromotoru, kamēr 61 kWh kapacitāte apvienota ar 135 ZS jaudu. Pirmajā gadījumā sniedzamība ir knapi virs 300 km, otrajā krietni virs 400. Kia norāda ātrās uzlādes jaudu līdz pat 350 kW, tomēr 61 kWh baterijai tā ir tikai 115 kW. Jebkurā gadījumā pie kārtīga lādētāja uzlāde no 10 līdz 80% pusstundā nav problēma. Lai gan KIA EV2 nav izteikti ātrs, pilsētas satiksmē tas iekļaujas ar prieku, un kā daudzi šāda izmēra elektromobiļi paredzēts drīzāk mēreni iepriecinošai nekā ugunīgi aizraujošai braukšanai.