"NVIDIA" vadītājs izrādījies īsts mīlnieks: atklājusies vēl viena dēka, kas var maksāt viņam amatu
Jauns pavērsiens satricinājis tehnoloģiju gigantu "NVIDIA". Kamēr uzņēmuma vadītājs Džensens Huangs vēl nav atguvies no skandāla par ārlaulības sakaru ar Ķīnas spiedzi, ārvalstu medijos izskanējušas ziņas par vēl vienu iespējamu mīlas dēku.
Noskaidrots, ka otra mīlas dēka Huangam bijusi ar vienu no savām padotajām - augsta līmeņa darbinieci. Izskanējusi informācija, ka "NVIDIA" vadītājs tā dēļ varētu pat zaudēt savu amatu.
Kā vēsta "The New York Times", atsaucoties uz pieciem "NVIDIA" darbiniekiem, Huangam, iespējams, bijušas romantiskas attiecības ar uzņēmuma viceprezidenti veselības aprūpes jomā Kimberliju Pauelu. Abi esot redzēti izrādām savstarpējas simpātijas kādā Sanhosē viesnīcā šā gada martā. Pauela ir precējusies, un pagaidām ne viņa, ne Huangs šīs ziņas nav publiski apstiprinājuši.
Jaunās apsūdzības varētu būtiski ietekmēt Huanga turpmāko karjeru. Saskaņā ar "The Wall Street Journal" ziņoto "NVIDIA" valde apsver iespēju viņu atstādināt no amata. Uzņēmuma vadībai esot paredzēta sanāksme, kurā tiks spriests par Huanga nākotni. Pēc šo ziņu izplatīšanās vakar, pēc akciju tirgus aizvēršanās, "NVIDIA" akciju cena saruka par vairāk nekā 8%.
Jāatzīmē, ka šis ir jau otrais ar Huanga privāto dzīvi saistītais skandāls dažu dienu laikā. Jauns.lv jau vēstīja, ka "NVIDIA" vadītājs atzina ārlaulības sakaru ar uzņēmēju Alisi Huangu, kuru ASV izlūkdienesti tur aizdomās par iespējamu saistību ar Ķīnas izlūkdienestu. Uzņēmums sācis neatkarīgu izmeklēšanu, vienlaikus uzsverot, ka pagaidām nav pierādījumu par komercnoslēpumu vai ASV nacionālās drošības apdraudējumu.