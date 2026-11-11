Datu noplūdes laikā negodprātīgas personas varēja piekļūt klientu vārdiem un adresei, piegāžu datiem, ceļojumu datumiem u.c. informācijai.
Bizness un ekonomika
Šodien 19:57
Papildināts:Šodien 20:36
Plašā datu noplūdē skarti "Swedbank", "Ergo", "airBaltic" u.c. uzņēmumu dati. Lūk, kādi ir galvenie riski
Kiberdrošības izdevums „Cybernews” brīdina par plašu datu noplūdi, kuras laikā negodprātīgas personas varēja piekļūt vairāk nekā 125 miljoniem īsziņu, ko uzņēmumi bija nosūtījuši saviem klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Plašā datu noplūde skārusi uzņēmumus, kas īsziņu nosūtīšanu uzticēja telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam "CSCTelecom", un šo uzņēmumu klientus. "CSCTelecom" publiski pieejamajā datubāzē bija vairāk nekā 125 miljoni īsziņu, ko klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā bija sūtījuši, piemēram, tādi uzņēmumi „Swedbank”, SEB banka, „airBaltic”, „ERGO”, „Compensa”, „CityBee”, „Barbora” un „DEPO”.
Atklātajās īsziņās bija banku autentifikācijas kodi un darījumu dati, kā arī informācija par „airBaltic” pasažieriem. Datubāzē atradās arī ar neatliekamās palīdzības tālruni 112 saistīti ziņojumi, kuros bija norādīti tālruņu numuri un informācija par izsaukumiem.