Ja nerīkosimies, būs jāatdod valsts groži SVF un jāceļ nodokļi, saka Kulbergs. Taču SVF misijas vēstulē jau jūlijā ieteica Latvijai celt nodokļus
Preses konferencē, kurā apcilāti jautājumi par valsts finansiālo stāvokli, Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) brīdināja – ja nesekos rīcība, kādu viņš iecerējis, valsts groži būs jāatdod Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) rokās un jāceļ nodokļi.
Premjera citāts no preses konferences: “[...] tas viss beigties var ar ļoti bēdīgu stāstu, ka mūsu valsts vadības atslēgas nāktos nodot SVF [...] Ja mēs nerīkosimies tagad, tas viss beigsies ar nodokļu celšanu, nepatīkamiem griezumiem [...].”
Taču jau kopš šī gada 17. jūlija kā sabiedrībai, tā arī premjeram Kulbergam (kurš cita starpā nesen paziņoja, ka viņa ministri saņems šāda veida dokumentus) ir pieejama SVF misijas vēstule, kurā skaidri minēts, ka jau šobrīd ir ieteicams domāt par tēriņu konsolidāciju un atsevišķu nodokļu celšanu.
Konkrēti, tulkojumā no angļu valodas, vēstulē ir teikts šis:
“Ieņēmumu palielināšanai jābūt neatņemamai [Latvijas] fiskālās konsolidācijas stratēģijas sastāvdaļai. Ieņēmumu palielināšanas pasākumiem būtu jāietver nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumu palielināšana, ienākuma nodokļa atvieglojumu samazināšana, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) iekasēšanas uzlabošana, uzņēmumu ienākuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes paplašināšana, kā arī nodokļu saistību izpildes kontroles stiprināšana. Apvienojumā ar iepriekš minētajiem izdevumu efektivitātes uzlabošanas pasākumiem šīs nodokļu reformas laikposmā no 2027. līdz 2031. gadam varētu nodrošināt papildu ieņēmumus aptuveni 0,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP) gadā. Vislielāko ieņēmumu pieaugumu varētu panākt, samazinot nodokļu atvieglojumus. Tāpat Latvijas atbildīgajām iestādēm līdz 2029. gadam būtu jāatjauno iemaksu novirzīšana no pensiju pirmā līmeņa uz otro līmeni 1% apmērā no IKP. Vienlaikus būtu jāstiprina pensiju sistēmas līmeņi, kuros pensijas kapitāls tiek veidots no individuālajām iemaksām, īstenojot pasākumus izmaksu samazināšanai, ilgtermiņa ieguldījumu ienesīguma palielināšanai un iemaksu likmju paaugstināšanai.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kopumā SVF vēstulē vasarā pauda, ka Latvijas ekonomika ir “saglabājusi noturību, neraugoties uz sarežģītākiem makroekonomiskajiem apstākļiem”.
Latvijai esot jāpieņem sarežģīti ekonomiskās politikas lēmumi, jo pieaugošais izdevumu spiediens aizsardzības, sabiedrības novecošanas (piemēram, pensiju un veselības aprūpes), kā arī enerģētiskās drošības jomā sakrīt ar vāju produktivitātes pieaugumu un lēnu iedzīvotāju ienākumu līmeņa tuvināšanos eirozonas valstu līmenim.
Lai saglabātu fiskālās rīcības iespējas un veicinātu ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi, ekonomiskajai politikai jābūt vērstai uz uzticamas vidēja termiņa fiskālās konsolidācijas stratēģijas īstenošanu.
Tās ietvaros varētu būt nepieciešami pasākumi valsts ieņēmumu palielināšanai un publisko izdevumu efektivitātes uzlabošanai. Vienlaikus būtu jāveicina finanšu sektora attīstība un jāīsteno strukturālās reformas, lai paaugstinātu produktivitāti un sekmētu investīcijas. Ņemot vērā patēriņa kreditēšanas pieaugumu, Latvijas atbildīgajām iestādēm arī turpmāk būtu rūpīgi jāuzrauga nebanku finanšu sektors.