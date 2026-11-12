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Šodien 05:49
Bērniem piesola vieglu peļņu par spēļu spēlēšanu un reklāmu skatīšanos. Ko slēpj saldie solījumi un kādi ir riski?
Spēlē mobilās spēles, skaties reklāmas un pelni naudu – šādi piedāvājumi internetā parādās arvien biežāk un var šķist īpaši vilinoši bērniem un pusaudžiem.
No malas viss izskatās pavisam vienkārši – pavadi laiku telefonā un par to saņem atlīdzību. Taču vai šādā veidā tiešām iespējams nopelnīt, un kādus zemūdens akmeņus šis trends patiesībā slēpj?
Aiz šķietami nevainīgās izklaides slēpjas arī riski, par kuriem daudzi nemaz neaizdomājas. Virkne ekspertu jau brīdina, ka dažādi atlīdzības mehānismi var mudināt bērnus pavadīt ilgāku laiku pie ekrāniem. Kā darbojas šādas mobilās lietotnes, kas sola atlīdzību par spēļu spēlēšanu un reklāmu skatīšanos? Cik daudz tajās iespējams nopelnīt un ko par to ietekmi uz bērniem saka speciālisti?