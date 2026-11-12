Lēts, uzticams un nav mainījies 37 gadus! Kādēļ tava senča vecais “Casio” pulkstenis joprojām ir tik pieprasīts?
Runa ir par leģendāro "Casio F-91W-1", kas ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem digitālajiem pulksteņiem pasaulē, un tā popularitāte nemazinās pat pēc gandrīz četrām desmitgadēm.
Ja tev ir ap 20 – iespējams, šo laikrādi esi redzējis tikai bildēs, ja ap 30 – visticamākais, bērnībā tētim, patēvam vai stilīgajam onkulim ap roku.
Pulkstenis, kuru laiks nav mainījis
Japānas elektronikas uzņēmums "Casio" modeli F-91W laida klajā 1989. gadā. Toreiz digitālie rokas pulksteņi jau bija kļuvuši par ikdienas preci, taču neviens nevarēja paredzēt, ka šis vienkāršais modelis saglabās savu popularitāti vēl gandrīz 40 gadus.
Tā dizains kopš pirmās izlaišanas ir palicis praktiski nemainīgs – taisnstūrveida korpuss, melna plastmasas siksniņa, neliels digitālais ekrāns un trīs vadības pogas. Klasiskajam F-91W-1 modelim raksturīga arī zilā līnija ap displeju.
Pulkstenis sver tikai 21 gramu un ir 8,5 milimetrus biezs. Tam ir modinātājs, hronometrs, kalendārs un neliels LED apgaismojums, kas ļauj to lietot tumsā.
Viena no lielākajām priekšrocībām ir baterijas darbības ilgums – ražotājs norāda, ka tā var kalpot aptuveni septiņus gadus. Pulkstenis ir arī izturīgs pret ūdens šļakatām un lietu, lai gan nav paredzēts peldēšanai vai niršanai. Pats ražotājs uzsver, ka modeļa panākumu pamatā ir vienkāršība, uzticamība un pieejama cena.
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Viens no visu laiku pārdotākajiem pulksteņiem
F-91W ir viens no ievērojamākajiem panākumiem "Casio" vēsturē. Lai gan uzņēmums nav publiskojis precīzus šī modeļa pārdošanas apjomus, nozarē gadiem tiek minētas aplēses par aptuveni trim miljoniem saražotu pulksteņu gadā.
Tehnoloģiju izdevums "IEEE Spectrum" jau 2019. gadā rakstīja, ka kopējais saražoto F-91W pulksteņu skaits varētu tuvoties 90 miljoniem. Jaunākās neoficiālās aplēses liecina, ka kopējais apjoms varētu būt sasniedzis aptuveni 100 miljonus, taču ražotājs šo skaitli nav apstiprinājis.
Pulkstenis ir saglabājis savu vietu tirgū, neraugoties uz viedpulksteņu popularitātes pieaugumu. Tā pievilcību veido ne tikai zemā cena, bet arī nostalģija pēc 80. un 90. gadu dizaina.
Turklāt F-91W nav jāuzlādē ik pēc dažām dienām, tam nav nepieciešams interneta pieslēgums un tas neprasa programmatūras atjauninājumus. Tas vienkārši rāda laiku un pilda savas pamatfunkcijas.
Leģendārais pulkstenis nonācis arī armijas uzmanības lokā
F-91W popularitāte neaprobežojas tikai ar ikdienas lietotājiem. Tā vienkāršība, nelielais svars un ilgais baterijas darbības laiks padarījuši šo modeli pievilcīgu arī militārajā vidē.
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2026. gada oktobrī Spānijas medijs "La Sexta", atsaucoties uz militāro ziņu portālu "Forces News", vēstīja, ka Lielbritānijas armija sākusi iekļaut "Casio F-91W" pulksteņus jauno rekrūšu sagaidīšanas komplektos.
Komplektā līdzās pulkstenim esot arī apsveikuma vēstule, piezīmju grāmatiņa un pildspalva. Šādas iniciatīvas mērķis ir palīdzēt jaunajiem karavīriem sagatavoties militārajām apmācībām. Pulksteņa izvēle ir saprotama – militārajā dienestā svarīgi precīzi ievērot laiku, bet vienkārša ierīce, kas neprasa regulāru uzlādi, var būt īpaši praktiska.
Atšķirībā no daudziem viedpulksteņiem F-91W nav GPS, Bluetooth vai mobilo sakaru funkciju. Tas nozīmē, ka pulkstenis pats neveido savienojumu ar telefonu un nepārraida lietotāja atrašanās vietas datus.
Klasika piedzīvo jaunu popularitātes vilni
"Casio" turpina attīstīt F-91W saimi, vienlaikus saglabājot oriģinālā modeļa atpazīstamo izskatu. 2026. gadā uzmanību piesaistījusi jaunā F-91WF sērija, kurā ierastā plastmasas siksniņa aizstāta ar auduma siksniņu, kas izgatavota no pārstrādātiem materiāliem. Pieejami arī militārā stila krāsu varianti, tostarp olīvzaļš.
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Jaunās versijas ir dārgākas par klasisko modeli, kas vairākos tirgos joprojām maksā tikai dažus desmitus eiro.
Šī modeļa panākumi parāda, ka pat straujas tehnoloģiju attīstības laikmetā pircēji ne vienmēr meklē jaunākās funkcijas. Dažkārt pietiek ar uzticamu, ērtu un lētu ierīci, kas labi pilda savu galveno uzdevumu. Un tieši tāds jau 37 gadus ir "Casio F-91W" – pulkstenis, kuram, šķiet, izdevies uzvarēt pašu laiku.