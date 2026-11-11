Romāns ar Ķīnas spiedzi "NVIDIA" vadītājam izmaksājis ļoti dārgi - viņš izkrīt no pasaules 10 bagātāko cilvēku saraksta
Skandāls ap tehnoloģiju giganta "NVIDIA" vadītāju Džensenu Huangu turpina uzņemt apgriezienus. Pēc viņa atzīšanās sānsolī ar sievieti, kuru tur aizdomās par spiegošanu Ķīnas labā, "NVIDIA" un pats Huangs zaudējis milzu bagātību.
"NVIDIA" akciju vērtība pēdējo dienu laikā nokritusi par teju 10%. Līdz ar to ievērojami sarukusi arī paša Huanga bagātība. Viņš izkritis no pasaules desmit turīgāko cilvēku saraksta.
Vakar, 10. novembrī, "NVIDIA" akciju cena Ņujorkas biržā dienas beigās noslīdēja līdz 168,89 ASV dolāriem, kas ir par 5,47% mazāk nekā dienu iepriekš. 9. novembra beigās uzņēmuma akciju vērtība nokritās par 4,27%. Līdz ar to divu dienu laikā "NVIDIA" tirgus vērtība sarukusi līdz aptuveni 4,1 triljonam dolāru. Uz brīdi uzņēmums, kas vēl nesen bija vērtīgākais pasaulē, atkrita uz trešo vietu, piekāpjoties "Apple" un "Microsoft".
Akciju cenu kritums būtiski ietekmējis arī Huanga paša turību, jo lielāko daļu viņa bagātības veido "NVIDIA" akcijas. Saskaņā ar "Forbes" divu dienu laikā viņa īpašumu vērtība samazinājusies par aptuveni 16 miljardiem ASV dolāru. No šīs summas 7,4 miljardi dolāru zaudēti 9. novembrī, bet vēl 8,6 miljardi – 10. novembrī.
"Forbes" 10. novembra aplēses liecina, ka Huanga bagātība sarukusi līdz aptuveni 146,8 miljardiem dolāru, ierindojot viņu pasaules bagātāko cilvēku saraksta 12. vietā. Nedēļas laikā viņš zaudējis četras pozīcijas.
Tikmēr "NVIDIA" turpina neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar ziņām par iespējamu ārvalstu izlūkdienesta operāciju, kuras centrā nonācis Huangs un uzņēmēja Alise Huanga. Uzņēmums uzsver, ka pagaidām nav pamata uzskatīt, ka būtu apdraudēti tā komercnoslēpumi vai ASV nacionālā drošība. Savukārt Ķīna apsūdzības par spiegošanu noliedz.