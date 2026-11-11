Caura riepa nav bēda - ja vien ir pareizais remonta komplekts
Lai gan riepu industrija sen radījusi run - flat riepas, kas pēc pārduršanas spēj braukt bez gaisa, un pat pamatīgu skrūvi ilgi var nepamanīt pat parastā riepā, šāda nepatīkama situācija tomēr ir un paliek iespējama. Kā rīkoties, skaidrojam kopā ar Autoriepu Nams direktoru Oskaru Krampānu.
Oskarsa Krampāns, Autoriepu Nams direktors: “Ja nu esam nonākuši šādā situācija, tad vajag uzmeklēt līdzenu vietu ceļa nomalē, kur apstāties.” Daudzi autobraucēji nemaz īsti nezina, vai viņu spēkrata bagāžniekā ir vai nav rezerves ritenis. Tik traki šoreiz nav. Nišā zem desmitgadīga BMW bagāžnieka grīdas atrodam riepu remonta komplektu. O. Krampāns: “Visticamāk komplekts nav oriģinālais, bet ņemt no pēcpārdošanas tirgus. Bet daudziem ir tieši šādi Continental komplektiņi.”
Reizi gadā ieteicams pārbaudīt komplektā ietilpstošās pildvielas jeb līmes derīguma termiņu, jo tas nav bezgalīgs. Continental gadījumā nav jāpērk viss komplekts, bet tikai pats flakons. Tas maksā ap 18 eiro. Kad esam konstatējuši, ka komplekts ir darba kārtībā, laiks likt to lietā.
Continental lietošanas instrukcija sastāv no daudziem šķietami sarežģītiem soļiem. Dzīvē viss ir daudz vienkāršāk - darbinām kompresoru 10 minūtes līdz riepa sasniedz pieņemamu spiedienu, un pēc tam izbraucam nelielu distanci, lai gumijas šķīdums vienmērīgi izplūstu pa visu riepu un noslēgtu caurumu. Saskaņā ar Mērfija likumu mīkstu riepu ne vienmēr dabonam saulainos un sausos apstākļos, tāpēc instrukcija lasīšana var būt apgrūtināta. Šajā gadījumā tajā tomēr ir vērts vismaz ieskatīties: “Naglas un svešķermeņus ņemt ārā nevajag, to arī mēs iesakām. Nosacījums ir tāds, ka nagla nedrīkst būt saliekta vai var izkrist un sabojāt riepu.” Riepu remonta komplekta vietā automašīnā var vadāt speciālu putu aerosolu, tomēr tas nav tik efektīvs.