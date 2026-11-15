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Šodien 06:49
Digitālā izklaide nemanot kļuvusi par luksusu! Kā 10 gados mainījušās "Spotify", "Netflix" un citu pakalpojumu cenas Latvijā
"Netflix", "Spotify", "YouTube Premium" un citi digitālie pakalpojumi daudziem kļuvuši par neatņemamu brīvā laika sastāvdaļu. Tomēr vien retais aizdomājas, kā gadu gaitā mainījusies to cena.
Lai gan abonementu cenas parasti pieaug vien par dažiem eiro, gadu gaitā šis sadārdzinājums kļūst acīmredzams. Vai atceries, cik par saviem iecienītajiem digitālajiem pakalpojumiem maksāji pirms desmit gadiem un cik tie izmaksā šodien?
Jauns.lv ņēma kalkulatoru rokās un veica nelielu izpēti, lai noskaidrotu, kuri servisi kļuvuši dārgāki un cik lielu robu tie tagad iecērt mūsu maciņos.