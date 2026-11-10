"Ilgi tā turpināt nevarēs!" Kazāks norāda uz problēmām Latvijas ekonomikā
Valsts ekonomikas izaugsme ir pārāk lēna, Latvija var un tai ir nepieciešams augt straujāk, otrdien preses konferencē par valsts finanšu situāciju sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš uzsvēra, ka Latvijas Bankas eksperti uzmanīgi izvērtēs Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) priekšlikumus par plānoto izdevumu samazināšanu un papildu līdzekļu piesaisti ekonomikā.
Vienlaikus Kazāks norādīja, ka Kulberga minētās problēmas nav jaunas, jo kopš 2019. gada valsts loma ekonomikā būtiski augusi, izdevumi aug straujāk nekā ieņēmumi, ilgi tā turpināt nevarēs. "Izaugsme ir pārāk lēna, varam un vajag augt straujāk. Ir gan jāskatās uz izdevumu mazināšanas pusi un straujāku izaugsmi," teica Kazāks.
Kā pamatu izaugsmei Kazāks minēja darbaspēku, jaunu kapitālu un zinātņu bāzi.
Latvijas Bankas prezidents uzsvēra, ka pēdējo divu-trīs gadu laikā kreditēšana aug krietni straujāk par ekonomiku - uzņēmumu kreditēšana pieaug par 15% gadā, mājsaimniecību - par 10%. "Puse no izaugsmes nāk no kreditēšanas, tāpēc skaidrs, ka Latvijas ekonomiku var padarīt straujāku. Tāpat vajag noteikt konkrētas prioritātes, viena no tām ir eksports - caur to var augt krietni straujāk," atzina Kazāks.
Viņš piebilda, ka pārmaiņu procesiem ir jānotiek pārdomāti un ātri.
Jau ziņots, ka Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) vēlas līdz 2030. gadam Latvijā panākt tādu finansiālo situāciju, kāda bija 2018. gadā, tādējādi nākamajos četros gados budžetā jāietaupa 2,875 miljardi eiro.
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To premjers otrdien paziņoja preses konferencē, norādot, ka 2018. gadā Latvijas reālā izaugsme bija 4%.
Strādājošo skaitu premjers 2030. gadā grib palielināt līdz 909 000. Tas būtu par 26 000 nodarbināto vairāk nekā 2025. gadā.
Kulbergs apgalvoja, ka tad, ja Latvijā strādātu 909 000 cilvēku, valsts ik gadu saņemtu aptuveni 290 miljonus eiro vairāk nodokļos.
Premjers prezentācijā minēja, ka šos cilvēkus varētu atrast starp aptuveni 28 000 jauniešu, kas nestrādā un nemācās. Viņus varētu stimulēt strādāt, pirmajos trijos darba gados ļaujot strādāt ar samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi.
Tāpat darbinieki meklējami starp apmēram 15 000 jauno māmiņu bērnu kopšanas atvaļinājumā. Kulbergs rosina, ka viņām varētu ļaut strādāt uz pusslodzi, nezaudējot vecāku pabalstu.
Savukārt seniorus iesaistīties darba tirgū varētu mudināt, paredzot mazākas darba devēja sociālās iemaksas un elastīgu slodzi. Tāpat kā resurss šo darba vietu aizpildīšanai Kulbergs izcēla 3000-6000 valsts sektorā strādājošo, kas varētu pāriet uz privāto sektoru.
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Kulberga iecere nākamajos četros gados valsts budžetā ietaupīt 2,875 miljardus eiro paredz 2027. gadā ietaupīt 822 miljonus eiro, 2028. gadā - 667 miljonus eiro, 2029. gadā - 675 miljonus eiro, bet 2030. gadā - 711 miljonus eiro.
Aprēķini rāda, ka vidēji un smagi šāda ietaupīšana skaršot 49% sabiedrību.
Kulbergs saredz, ka ietaupīt var sešos virzienos. Valsts pārvaldē četros gados varot ietaupīt aptuveni 900 miljonus eiro. Tas ietvertu amata vietu skaita samazināšanu, centralizētus valsts iepirkumus standartizētām precēm, kā arī kopīgi administratīvie pakalpojumi iestādēm.
Ar nozaru reformu palīdzību četros gads ietaupījumus būtu aptuveni 650 miljoni eiro. Tas nozīmētu slimību lapu un pabalstu administrēšanu, slimnīcu sadarbības tīklu veselības aprūpē un citas reformas.
Savukārt kapitāla, ieņēmumu un vienreizējo pasākumu sadaļā plānotais fiskālais efekts ir 540 miljoni eiro četros gados. Tas varētu nozīmēt citastarp fiksēta IIN neapliekamā minimuma ieviešanu un valsts uzņēmumu brīvo līdzekļu izmantošanu.
Noteikumu un administratīvās disciplīnas stiprināšana varētu dot vēl 370 miljonus eiro četru gadu laikā. Šis virziens būtu saistīts ar atkritumu un apropriāciju disciplīnas uzlabošanu un prioritāro pasākumu pārskatīšanu.
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Kulberga plāns ietver arī dažādu atbalsta mērķēšanas aktivitāšu pārskatīšanu, kas četros gados varētu dot aptuveni 190 miljonus eiro, bet automātisko izdevumu dzinēju ierobežošana premjera ieskatā varētu dot ietaupījumu vēl 40 miljonu eiro apmērā. Tas ietvertu, piemēram, atvaļināšanas pabalstu loka pārskatīšanu un izdienas pensiju sistēmas reformu.
Premjers otrdienas preses konferencē vairākas reizes kritizēja iepriekšējo valdību darbu, uzsverot, ka tādā garā tērēt vairs nedrīkstēja. Viņaprāt, valsts patiesā finanšu situācija no iedzīvotājiem tikusi slēpta un arī viņam neesot bijis zināms, ka tā esot tik slikta.