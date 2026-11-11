NVIDIA vadītājs Džensens Huangs un uzņēmēja Alise Huanga, kuru tur aizdomās par iespējamu spiegošanu Ķīnas labā, 2025. gada 22. maijā restorānā Taivānas galvaspilsētā Taipejā.
Auto un tehnoloģijas
Skandāls
Šodien 06:07
Viņš uzbūvēja triljonu impēriju, bet viens sānsolis var izpostīt visu: kas zināms par skandālu, kura centrā ir NVIDIA vadītāja romāns ar Ķīnas spiedzi
Viens no pasaulē ietekmīgākajiem tehnoloģiju uzņēmumu vadītājiem ierauts skaļā skandālā, kurā savijas ārlaulības romāns, aizdomas par spiegošanu Ķīnas labā un ASV prezidenta Donalda Trampa bezdarbība.
Pirms dažām dienām tehnoloģiju giganta un mikroshēmu ražotāja “NVIDIA” vadītājs Džensens Huangs (Jensen Huang) publiski atzinies, ka krāpis sievu. Taču krietni lielāku rezonansi izraisījis fakts, ka uzņēmējam bija romāns ar iespējamu Ķīnas spiedzi.
Tagad notikušo izmeklē pats uzņēmums, par šo lietu cītīgi interesējas FIB un ASV Kongress, bet investoru satraukuma dēļ “NVIDIA” tirgus vērtība vienas dienas laikā sarukusi par aptuveni 190 miljardiem dolāru.