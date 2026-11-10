Šī ziema maciņiem nebūs draudzīga! Ekonomisti atklāj, kas Latvijas iedzīvotājus sagaida tuvākajos mēnešos
Lai gan oktobrī inflācija nedaudz samazinājās, tuvākajos mēnešos augsto energoresursu cenu un apkures sezonas ietekmē inflācija Latvijā varētu paātrināties, norāda banku ekonomisti.
"SEB bankas" galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis prognozē, ka šogad vidējā inflācija Latvijā sasniegs 3,3%, savukārt nākamgad tā varētu pieaugt līdz 3,8%. Augstākais inflācijas punkts sagaidāms nākamā gada sākumā.
Gašpuitis norāda, ka oktobrī, salīdzinot ar septembri, patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,4%. Lielāko ietekmi veidoja cenu kāpums transporta un mājokļa grupās. Gada inflācija sasniedza 3,1%, ko galvenokārt uztur enerģijas cenu kāpums, savukārt pārtikas cenu samazinājums to ierobežo.
Ekonomists skaidro, ka inflācijas virzītāji pēdējos mēnešos nav būtiski mainījušies un galvenais faktors joprojām ir enerģijas cenas. Tomēr enerģijas cenu kāpums un to svārstīgums ir pastiprinājies.
Naftas cenas saglabājas augstas, neraugoties uz piegāžu palielināšanos no Persijas līča. Cenas atspoguļo bažas par jaunu konflikta eskalāciju un ražošanas infrastruktūras bojājumiem, kas nozīmē, ka augstas enerģijas cenas var saglabāties pietiekami ilgi. Lai gan piedāvājuma situācija ir mainījusies, naftas pārstrādes jaudu trūkums saglabājas, un atsevišķiem produktiem, piemēram, dīzeļdegvielai un aviācijas degvielai, cenas ir paaugstinātas.
Arī dabasgāzes cenas ir ļoti augstas ierobežotā piedāvājuma un zemo krājumu dēļ. Salīdzinājumā ar periodu pirms ASV uzbrukuma Irānai "Brent" naftas cena pieaugusi aptuveni par 40%, bet Eiropas dabasgāzes TTF cena ir gandrīz trīskāršojusies.
Gašpuitis norāda, ka, izzūdot ģeopolitiskā riska prēmijai, naftas cenas varētu strauji kristies. Tomēr ziemas periodā energoresursu cenas varētu saglabāties augstas, un to līmeni noteiks ģeopolitiskā situācija un laikapstākļi.
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Ekonomista ieskatā būtisks jautājums ir par enerģijas cenu kāpuma netiešo un otrās kārtas ietekmi uz inflāciju, kas pagaidām tiek vērtēta kā ierobežota. Pieredze liecina, ka šāda ietekme parādās ar laika nobīdi un vairāk ir atkarīga no cenu šoka ilguma, nevis tā intensitātes.
Pašlaik ASV un Eiropā šī ietekme inflācijas datos vēl uzrādās mēreni. Uzņēmumu cenu paaugstināšanas plāni ir pieauguši, taču ne satraucošā apmērā, savukārt algu kāpums Eiropā palēninās.
Gašpuitis uzsver, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem ir pārtikas cenu attīstība. ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) pārtikas cenu indekss oktobrī samazinājās par 1,2%, sasniedzot 133,9 punktus. Tomēr gada griezumā indekss joprojām ir par 5,9% augstāks, kas liecina par saglabātu augšupvērstu spiedienu uz pasaules pārtikas cenām.
Pasaules pārtikas tirgū vērojama zināma cenu stabilizācija. Graudaugu un piena produktu cenu kritums mazina inflācijas spiedienu, bet cukura un augu eļļu sadārdzināšanās, kā arī laikapstākļu riski saglabā spiedienu uz cenām.
Tādēļ, pēc Gašpuita teiktā, pārtikas cenu tendences Latvijas veikalos strauji nemainīsies. Vienlaikus izmaksu kāpuma faktori noteiks to, ka nākamgad pārtikas cenas varētu atgriezties pie kāpuma.
Ekonomists arī norāda, ka enerģijas cenu un inflācijas nenoteiktība rada bažas Eiropas Centrālajai bankai (ECB), tādēļ sagaidāms procentu likmju kāpums decembrī un martā. Decembra paaugstinājumu viņš vērtē kā samērā drošu, savukārt, ja enerģijas cenas kritīsies, marta paaugstinājums varētu nenotikt.
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Savukārt bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka līdz ar apkures sezonu un augstajām energoresursu cenām tuvākajos mēnešos sagaidāms tālāks cenu kāpums.
Viņš skaidro, ka oktobrī cenu kāpums bija plaši izplatīts, jo saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem cenas pieauga desmit no 13 patēriņa grupām, bet kopumā patēriņa cenas salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%.
Visstraujāk mēneša laikā pieauga transporta cenas - par 1,6%, un šī grupa kopējo cenu līmeni palielināja par 0,2 procentpunktiem. Kāpumu galvenokārt noteica pasažieru aviopārvadājumu sadārdzinājums, savukārt degvielas cenas būtiski nemainījās.
Tikpat lielu ietekmi uz kopējo cenu līmeni radīja mājokļa izmaksas, kas mēneša laikā pieauga par 1,1%. Līdz ar apkures sezonas sākumu siltumenerģija sadārdzinājās par 2,2%, bet elektroenerģija - par 1,7%.
Mājas aprīkojums un mājsaimniecības preces kļuva par 1% dārgākas, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumi - par 0,9%, informācijas un sakaru pakalpojumi - par 0,7%, bet apģērbs un apavi - par 0,6%. Pieauga arī alkoholisko dzērienu un tabakas, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumu cenas.
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas oktobrī palielinājās par 0,1%, galvenokārt svaigu augļu un dārzeņu, īpaši tomātu un gurķu, sadārdzinājuma dēļ. Purgailis norāda, ka, lai gan kāpums ir neliels, tas liecina, ka pārtikas cenu kritums, kas ilgstoši bremzēja inflāciju, ir apstājies.
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Oktobrī cenas samazinājās tikai trīs patēriņa grupās. Restorānu un izmitināšanas pakalpojumu cenas saruka par 2,5%, jo pēc tūrisma sezonas beigām viesnīcu pakalpojumi kļuva par 11,5% lētāki. Personiskās aprūpes preču un pakalpojumu cenas, galvenokārt akciju ietekmē, samazinājās par 1,1%, bet atpūtas un kultūras pakalpojumu cenas - par 0,6%.
Gada griezumā inflācija oktobrī nedaudz samazinājās - līdz 3,1% no 3,2% septembrī. Inflāciju joprojām ierobežo gada laikā par 5,3% lētākā pārtika.
Purgailis prognozē, ka tuvākajos mēnešos cenas visvairāk ietekmēs apkures sezona un energoresursu cenas. Siltumenerģijas tarifi daudzviet jau ir pieauguši, un, ņemot vērā augstās dabasgāzes cenas Eiropā, mājokļa izmaksas ziemas mēnešos, visticamāk, turpinās kāpt.
Tā kā pārtikas cenu kritums vairs neatsver citu grupu sadārdzinājumu, inflācija tuvākajos mēnešos var atkal pieaugt, norāda ekonomists.
Tikmēr "Luminor Bank" galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, ka patēriņa cenu dati šogad bijuši pārsteidzoši labvēlīgi, ņemot vērā saspringto ģeopolitisko situāciju un izejvielu tirgu svārstības.
Viņš skaidro, ka, ja martā būtu bijis zināms, ka turpmākā pusgada laikā inflācija nevienā mēnesī nepārsniegs 3,5%, kas tika sasniegti maijā, tā šķistu gandrīz neticami laba ziņa. Oktobrī gada inflācija pat nedaudz samazinājās - no 3,2% līdz 3,1%, kas kontrastē ar kopējo ekonomikas ziņu noskaņojumu, kurā dominē bažas par inflācijas turpmāko attīstību.
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Strautiņš norāda, ka cenu kāpums mēneša laikā par 0,4% atbilst sezonalitātei un to pilnībā noteica sadārdzinājums divās no enerģijas cenām atkarīgās patēriņa groza daļās - transportā un mājokļu uzturēšanā. Pārējo pozīciju ietekme kopumā bija neitrāla.
Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni joprojām ir drīzāk labvēlīgs faktors. To cenas oktobrī salīdzinājumā ar septembri pieauga tikai par 0,1%, lai gan šajā sezonā kāpums varēja būt lielāks. Tāpēc pārtikas cenu kritums gada griezumā kļūst arvien dziļāks, oktobrī sasniedzot 5,3% salīdzinājumā ar 4,8% septembrī.
Ekonomists atgādina, ka septembrī Latvijā bija otra lielākā pārtikas cenu deflācija Eiropas Savienības valstu vidū aiz Zviedrijas.
Strautiņš pieļauj, ka atsevišķu pārtikas izejvielu cenu kritums patērētājus sasniedz ar nokavēšanos. Iespējama arī izmērīto pārtikas cenu tuvošanās faktiskajai situācijai, uzlabojoties novērtējumu precizitātei, ko varētu būt sekmējušas arī tirgotāju cenu politikas pārmaiņas.
Viņš uzsver, ka bez pārtikas cenu krituma gada inflācija oktobrī būtu nevis 3,1%, bet 4,3%.
Tomēr turpmāko mēnešu prognozes par patērētāju pirktspējas attīstību nav labvēlīgas, norāda Strautiņš, piebilstot, ka iepriekšējā energoresursu cenu kāpuma ietekme turpinās izplatīties ekonomikā vēl ilgu laiku.
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Ekonomists pieļauj, ka no vēl viena karadarbības saasinājuma Persijas līcī izdosies izvairīties, tomēr enerģija pasaules tirgos joprojām ir dārga.
Naftas cenas ir samazinājušās zem 90 ASV dolāriem par barelu, taču gada sākumā tās bija aptuveni 60 dolāru līmenī. Joprojām būtiska problēma ir naftas un degvielas cenu starpība.
Dīzeļdegvielas cenas ir par dažiem procentiem samazinājušās salīdzinājumā ar oktobra vidējo līmeni, kas bija gandrīz 1300 ASV dolāru par tonnu. Tomēr 2025. gada cenu diapazonā - no 600 līdz 800 dolāriem par tonnu - dīzeļdegvielas cenas varētu atgriezties tikai pēc diviem gadiem, liecina pašreizējās nākotnes darījumu cenas.
Arī dabasgāzes cenas saglabājas augstas. Oktobra beigās tās uz brīdi pārsniedza 100 eiro par megavatstundu (MWh), patlaban ir aptuveni 80 eiro par MWh, savukārt gada sākumā tās bija zem 30 eiro par MWh.
Strautiņš norāda, ka naftas tirgus attīstība ļauj cerēt uz degvielas cenu samazināšanos novembrī, tomēr patērētāji turpinās izjust iepriekš notikušā degvielas sadārdzinājuma netiešo ietekmi uz citām cenām.
Arī mājokļu uzturēšanas izmaksu ietekme būs izteikti nelabvēlīga. Ekonomists uzsver, ka šī ziema patērētājiem nebūs īpaši draudzīga un pašreizējā situācija vēlreiz apliecina riskus, ko rada pārmērīga paļaušanās uz fosilajiem kurināmajiem.
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Jau ziņots, ka Latvijā patēriņa cenas šogad oktobrī salīdzinājumā ar septembri palielinājās par 0,4%, bet gada laikā - šogad oktobrī salīdzinājumā ar 2025. gada oktobri - pieauga par 3,1%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Savukārt 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, oktobrī pieaudzis par 3,1%.