Gandrīz miljards eiro! Neraugoties uz karu Ukrainā, Latvijas eksports uz Krieviju un Baltkrieviju turpina augt
Latvija šogad deviņos mēnešos uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējusi preces kopumā 902,799 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 8,9% jeb 73,79 miljoniem eiro vairāk nekā 2025. gada deviņos mēnešos, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Savukārt salīdzinājumu ar 2021. gada attiecīgo periodu, proti, pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā eksporta apmērs uz Krieviju un Baltkrieviju ir samazinājies par 8,4% jeb 82,659 miljoniem eiro.
Šogad deviņos mēnešos Krievija bija piektā lielākā Latvijas eksporta partnere.
Uz Krieviju šogad deviņos mēnešos Latvija eksportējusi preces kopumā 796,042 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 8,5% jeb 62,283 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā, kamēr uz Baltkrieviju preces izvestas 106,757 miljonu eiro vērtībā, kas ir pieaugums par 12,1% jeb 11,506 miljoniem eiro.
Statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2026. gada deviņos mēnešos Latvija uz Krieviju visvairāk eksportējusi pārtikas rūpniecības ražojumus, dzērienus, alkoholu, tabaku un tās rūpnieciskos aizstājējus - 391,92 miljonu eiro vērtībā.
Tostarp dzērieni un alkohols eksportēti kopumā 355,828 miljonu eiro vērtībā. Viskijs veidoja 141,423 miljonus eiro, liķieri - 52,881 miljonu eiro, bet svaigu vīnogu dzirkstošais vīns - 43,386 miljonus eiro, tostarp šampanietis ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu - 10,421 miljonu eiro. Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus, un vīnogu misa, kuras rūgšana ir pārtraukta, pievienojot spirtu, ekportēts 31,92 miljonu eiro vērtībā, bet vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām, - 24,777 miljonu eiro vērtībā.
Labības, miltu, cietes vai piena izstrādājumu, kā arī miltu konditorejas izstrādājumu eksporta vērtība veidoja kopumā 16,534 miljonus eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tāpat Latvija uz Krieviju šogad deviņos mēnešos eksportējusi tekstilmateriālus un tekstilizstrādājumus 139,968 miljonu eiro vērtībā, ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkciju 94,677 miljonu eiro vērtībā, kā arī apavus, galvassegas, lietussargus un citus priekšmetus 72,044 miljonu eiro vērtībā.
Statistikas pārvaldē norāda, ka 2026. gada septembrī, salīdzinot ar 2025. gada septembri, eksports uz Krieviju pieauga par 2,5% un veidoja 89,079 miljonus eiro. Pieaugumu visvairāk ietekmēja pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta kāpums par 23% jeb 9,1 miljonu eiro.
Vienlaikus no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir samazinājusies 2,9 reizes jeb par 96,785 miljoniem eiro un veidoja 49,959 miljonus eiro.
Salīdzinājumā ar 2021. gada deviņiem mēnešiem no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība sarukusi 32,6 reizes jeb par 1,58 miljardiem eiro.
No Krievijas šogad deviņos mēnešos Latvijā ievestas preces 31,046 miljonu eiro vērtībā, kas ir 2,9 reizes jeb par 58,752 miljoniem eiro mazāk nekā 2025. gada deviņos mēnešos, bet no Baltkrievijas - 18,913 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums trīs reizes jeb par 38,033 miljoniem eiro.
Statistikas pārvaldē norāda, ka imports 2026. gada septembrī, salīdzinot ar 2025. gada septembri, no Krievijas samazinājās 4,1 reizi un veidoja 983 000 eiro. Importa kritumu galvenokārt ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa samazinājums par 93,6% jeb 1,3 miljoniem eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
LETA jau vēstīja, ka Latvija šogad deviņos mēnešos eksportēja preces 16,038 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 8,8% jeb 1,29 miljardiem eiro vairāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet importēja - par 19,14 miljardiem eiro, kas ir pieaugums par 9,5% jeb 1,658 miljardiem eiro.