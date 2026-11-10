Aviokompānija "flydubai" atjauno tiešos lidojumus starp Rīgu un Dubaiju
Apvienoto Arābu Emirātu aviokompānija "flydubai" šogad 11. decembrī atsāks tiešos lidojumus no Dubaijas uz Rīgu, informēja aviokompānijas pārstāvji.
Tāpat "flydubai" no 12. decembra atsāks tiešos lidojumus uz Viļņu un Zalcburgu. Uz katru no galamērķiem lidojumi tiks veikti trīs reizes nedēļā no Dubaijas starptautiskās lidostas. Šie maršruti ir daļa no "flydubai" paplašinātā ziemas lidojumu grafika.
"flydubai" Komerciālo operāciju un e-komercijas nodaļas vecākais viceprezidents Džeihuns Efendi min, ka ceļošana ziemas sezonā ir viens no būtiskākajiem pieprasījuma veicinātājiem.
Aviokompānijā norāda, ka jaunie lidojumi ir daļa no "flydubai" maršrutu tīkla turpmākās paplašināšanas. Nesen aviokompānija sāka arī lidojumus uz Alepo Sīrijā, Bangkoku Taizemē, Bengāzī Lībijā un Pokharu Nepālā. Tāpat aviokompānija nesen paziņoja, ka no 2027. gada 1. aprīļa atsāks tiešos lidojumus uz Skopji Ziemeļmaķedonijā.
Aviokompānija "flydubai" apkalpo maršrutu tīklu uz vairāk nekā 120 galamērķiem 57 valstīs Āfrikā, Centrālāzijā, Kaukāzā, Centrāleiropā un Dienvidaustrumeiropā, Persijas līča sadarbības padomes valstīs, Tuvajos Austrumos, Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā. Aviokompānijas floti veido 99 "Boeing 737" lidmašīnas.
Jau ziņots, ka ziemas lidojumu sezonā, kas sākās 25. oktobra naktī, no Rīgas lidostas pieejami regulārie lidojumi uz 63 galamērķiem 30 valstīs.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.