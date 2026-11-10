INDEXO plāno piesaistīt līdz 25,4 miljoniem eiro, palielināt līdzdalību DelfinGroup un kotēt akcijas Stokholmas biržā
IPAS INDEXO (INDEXO) plāno izteikt brīvprātīgu akciju pirkšanas piedāvājumu AS DelfinGroup (DelfinGroup) akciju iegādei ar mērķi palielināt savu līdzdalību līdz 89,99%.
Lai finansētu atpirkšanas piedāvājumu un nodrošinātu līdzekļus oktobrī publicētā finanšu plāna 2026.-2029.gadam īstenošanai, INDEXO plāno piesaistīt kopumā līdz 25,4 miljoniem eiro publiskajos un privātajos akciju piedāvājumos Baltijā un Zviedrijā. INDEXO plāno arī kotēt savas akcijas Nasdaq First North Growth Market biržā Stokholmā. Akciju iekļaušanai sarakstā Stokholmā nepieciešams Nasdaq Stockholm AB apstiprinājums. Baltijas akciju publiskajam piedāvājumam un atpirkšanas piedāvājumam nepieciešams Latvijas Bankas apstiprinājums.
Brīvprātīgs DelfinGroup akciju pārņemšanas piedāvājums
Turpinot 2026. gada 10. septembra paziņojumā minēto par iespējamo atpirkšanas piedāvājumu par DelfinGroup akcijām, INDEXO plāno piedāvāt DelfinGroup akcionāriem iespēju pārdot savas akcijas par 1,90 eiro par akciju brīvprātīgā pārņemšanas piedāvājumā. Piedāvātā cena ir par 23,8% augstāka nekā Nasdaq Riga slēgšanas cena 1,535 eiro apmērā 2026. gada 10. septembrī – dienā, kad INDEXO pirmo reizi paziņoja tirgum par iespējamo piedāvājumu, – un par 21% augstāka par apjoma ziņā svērto vidējo cenu sešu mēnešu periodā pirms šī paziņojuma datuma.
INDEXO pašlaik pieder 72,03% DelfinGroup akciju un INDEXO pilnībā konsolidē DelfinGroup finanšu rezultātus. Ar piedāvājuma starpniecību INDEXO plāno palielināt savu līdzdalību līdz 89,99%, iegādājoties līdz 8 164 808 DelfinGroup akcijām. Piedāvājuma maksimālā kopējā vērtība ir aptuveni 15,5 miljoni eiro. INDEXO plāno izteikt piedāvājumu tikai skaidrā naudā. Akciju maiņas komponents, kas tika minēts INDEXO 2026. gada 10. septembra paziņojumā, netiks piedāvāts.
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INDEXO plāno finansēt piedāvājumu tikai no akciju publiskajā piedāvājumā Baltijas valstīs piesaistītajiem līdzekļiem. INDEXO sagaida, ka tuvākajās dienās saņems finansēšanas saistību apliecinājumus pārņemšanas piedāvājumam, un par tiem nekavējoties paziņos. Piedāvājums tiks izteikts tikai pēc tam, kad būs nodrošināts tā finansējums un Latvijas Banka būs apstiprinājusi piedāvājuma prospektu.
“Mums ir prieks piedāvāt DelfinGroup akcionāriem pievilcīgu cenu par viņu akcijām, kas pārsniedz mūsu iepriekšējo piedāvājumu 2025. gada beigās, turklāt akcionāri pa šo laiku ir saņēmuši arī dividendes. Ņemot vērā INDEXO vairākuma līdzdalību, izmaksas par DelfinGroup saglabāšanu biržas sarakstā pašlaik pārsniedz ieguvumus, un mēs ticam, ka šis piedāvājums ir izdevīgs abu uzņēmumu akcionāriem,” sacīja INDEXO izpilddirektors un līdzdibinātājs Henrik Karmo.
Pēc 89,99% līdzdalības iegūšanas INDEXO plāno turpināt DelfinGroup akciju iegādi. Kad tās līdzdalība sasniegs 90% un būs nodrošināts nepieciešamais finansējums, INDEXO plāno izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par atlikušajām DelfinGroup akcijām saskaņā ar Akciju atpirkšanas likumu, saņemot Latvijas Bankas apstiprinājumu. Galīgais mērķis ir izslēgt DelfinGroup akcijas no Nasdaq Riga biržas.
Šis paziņojums nav piedāvājums iegādāties DelfinGroup akcijas. INDEXO plāno drīzumā iesniegt piedāvājuma prospektu, tostarp detalizētus piedāvājuma noteikumus un grafiku, Latvijas Bankā. Piedāvājums sāksies un tā pilnie noteikumi tiks paziņoti tikai pēc tam, kad Latvijas Banka būs apstiprinājusi piedāvājuma prospektu. DelfinGroup akcionāriem jebkurš lēmums par piedāvājumu būtu jāpieņem, balstoties tikai uz apstiprināto piedāvājuma prospektu.
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Publiskie un privātie akciju piedāvājumi Baltijā un Zviedrijā, kotēšana Nasdaq First North Growth Market
INDEXO plāno piesaistīt līdz 25,4 miljoniem eiro jaunu INDEXO akciju publiskajos piedāvājumos Zviedrijā, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī privātajā izvietošanā. Zviedrijas piedāvājumā un privātajā izvietošanā piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot INDEXO Bankas biznesa plāna finansēšanai, savukārt Baltijas piedāvājumā piesaistītos līdzekļus paredzēts izmantot galvenokārt DelfinGroup akciju iegādes finansēšanai brīvprātīgā pārņemšanas piedāvājuma ietvaros, bet atlikušos līdzekļus – INDEXO Bankas biznesa plānam.
Zviedrijas un Baltijas publiskos piedāvājumus plānots izteikt par indikatīvo cenu 2,62 eiro par akciju, un paredzams, ka tie notiks 2026. gada novembrī–decembrī. Galīgie piedāvājumu noteikumi, apjoms un grafiks tiks noteikti attiecīgi uzņēmuma aprakstā un prospektā.
INDEXO plāno piesaistīt arī līdz 900 000 eiro jaunu akciju privātajā izvietošanā par cenu 2,50 eiro par akciju – tādu pašu cenu kā mērķa emisijās 2026. gada jūlijā un oktobrī –, piedāvājot tās noteiktiem INDEXO grupas vadības locekļiem un vadošajiem darbiniekiem.
INDEXO plāno kotēt savas akcijas Nasdaq First North Growth Market biržā Stokholmā, ja tiks saņemts Nasdaq Stockholm AB apstiprinājums par akciju iekļaušanu sarakstā. Akciju kotēšana Stokholmā nodrošinās INDEXO piekļuvi Ziemeļvalstu kapitāla tirgum, savukārt Ziemeļvalstu investoriem – piekļuvi tirgus dinamiku mainošai bankai Latvijā. INDEXO plāno piedāvāt un kotēt savas akcijas Stokholmā tieši, nevis izmantojot Zviedrijas depozitāros sertifikātus (SDR), kas tika minēti INDEXO 2026. gada 15. oktobra paziņojumā. Tas ir kļuvis iespējams, jo Euroclear Nordics no 2026. gada 2. novembra ir atvērusi norēķinu savienojumu ar Baltijas tirgiem. Paredzams, ka tās pašas INDEXO akcijas tiks tirgotas gan Nasdaq Riga, gan Nasdaq First North Growth Market Stokholmā.
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Šis paziņojums nav piedāvājums iegādāties INDEXO akcijas. INDEXO plāno drīzumā iesniegt Latvijas Bankā apstiprināšanai Baltijas akciju publiskā piedāvājuma prospektu, tostarp detalizētus šī piedāvājuma noteikumus un grafiku. INDEXO ir arī uzsākusi akciju iekļaušanas procesu Nasdaq First North Growth Market ar Nasdaq Stockholm AB.
Publiskais piedāvājums Baltijā sāksies un tā pilnie noteikumi tiks publicēti tikai pēc tam, kad Latvijas Banka būs apstiprinājusi prospektu. Akciju iekļaušanai Nasdaq First North Growth Market Stokholmā nepieciešams Nasdaq Stockholm AB apstiprinājums, kas cita starpā paredz, ka Nasdaq Stockholm AB izvērtē INDEXO uzņēmuma aprakstu.
Prospekts un uzņēmuma apraksts tiks publicēti INDEXO mājaslapā www.indexo.lv. Potenciālajiem investoriem lēmums par piedāvājumiem būtu jāpieņem, balstoties tikai uz attiecīgi prospektu un uzņēmuma aprakstu.
Šis paziņojums ir informācija, kas publiskota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula, MAR) 17. pantu.