INDEXO Bankai jauns ieņēmumu rekords, grupas kredītportfelis šogad pieaudzis par 48%
INDEXO grupa 2026. gada pirmos deviņus mēnešus noslēdza ar konsolidēto neto peļņu 2,85 miljonu eiro apmērā, no kuras 0,49 miljoni eiro ir attiecināmi uz INDEXO akcionāriem. Kopš gada sākuma Grupas kredītportfelis pieaudzis par 48% līdz 285,3 miljoniem eiro, pārvaldītie pensiju aktīvi sasniedza 1,75 miljardus eiro, INDEXO Banka uzrādīja rekordlielus ceturkšņa ieņēmumus 2,3 miljonu eiro apmērā, bet DelfinGroup deviņos mēnešos nopelnīja 8,7 miljonus eiro.
INDEXO Banka aizstāj kopš darbības sākuma izmantoto ārējo kredītriska modeli ar pašas izstrādātu modeli, tāpēc ceturtajā ceturksnī plāno atzīt aptuveni 0,8–1,3 miljonus eiro papildu uzkrājumu sagaidāmajiem kredītzaudējumiem. INDEXO prognozē, ka 2026. gada neto rezultāts, kas attiecināms uz akcionāriem, būs robežās no 0,8 miljonu eiro zaudējumiem līdz 0,2 miljonu eiro peļņai (iepriekš: peļņa 0,5–1,0 miljoni eiro), un prognozes izmaiņas atspoguļo tikai vienreizējo sagaidāmo kredītzaudējumu uzkrājumu pārkalibrēšanu INDEXO Bankā.
Galvenie rādītāji, 2026. gada deviņi mēneši (neauditēti)
- Ieņēmumi 50,3 miljoni eiro, tostarp neto procentu ienākumi 44,4 miljoni eiro
- Neto peļņa 2,85 miljoni eiro, no tās 0,49 miljoni eiro attiecināmi uz INDEXO akcionāriem (3. ceturksnī: attiecīgi 1,09 miljoni eiro un 0,24 miljoni eiro)
- Neto kredītportfelis 285,3 miljoni eiro, +48% kopš gada sākuma un +14% ceturksnī
Pārvaldībā esošie pensiju aktīvi 1,75 miljardi eiro; 162,2 tūkstoši klientu kontu
- INDEXO Banka: neto kredīti 134,0 miljoni eiro, noguldījumi 159,9 miljoni eiro, 69,8 tūkstoši klientu
- INDEXO Banka: kopējā kapitāla rādītājs 18,3%, CET1 rādītājs 9,9%
- INDEXO izpilddirektors un līdzdibinātājs Henrik Karmo:
"Progress redzams visos biznesa virzienos. Banka ir sasniegusi rekordlielus ieņēmumus, ceturksnī ir palielinājusi neto kredītportfeli par 30% un ir samazinājusi darbības zaudējumus pirms uzkrājumiem par 28%. Pārvaldītie pensiju aktīvi ir sasnieguši 1,75 miljardus eiro, pensiju biznesa peļņa ir pieaugusi par 16%, bet DelfinGroup deviņos mēnešos ir nopelnījis 8,7 miljonus eiro un vienlaikus samazinājis finansējuma izmaksas. Kopā šie rezultāti parāda, ko jaunā Grupa nozīmē praksē: labākus uzkrājumu rezultātus pensiju klientiem, augošu noguldījumu un kreditēšanas aktivitāti Bankā un stabilu, dividendes maksājošu patēriņa finansēšanas biznesu DelfinGroup. Tas mums dod mērogu, lai turpinātu uzlabot finanšu pakalpojumus Latvijā. Mēs arī pārejam uz Bankas izstrādātu kredītmodeli, kura pamatā ir mūsu pašu dati par vairāk nekā diviem gadiem. Tas nozīmē vienreizējus uzkrājumus 0,8–1,3 miljonu eiro apmērā ceturtajā ceturksnī, un atbilstoši tam esam pārskatījuši 2026. gada prognozi. Tas nemaina mūsu virzienu: patēriņa kreditēšana joprojām ir rentabla arī pēc kredītzaudējumiem un finansējuma izmaksām, un mūsu 2029. gada mērķi paliek nemainīgi.”
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Pāreja uz finanšu pārvaldītājsabiedrības modeli
Augustā IPAS INDEXO vienojās nodot savu pensiju biznesu, ko neatkarīgs sertificēts vērtētājs novērtējis 27,5 miljonu eiro apmērā, savam 100% meitas uzņēmumam INDEXO Asset Management. Latvijas Banka oktobrī apstiprināja 2. pensiju līmeņa plānu līdzekļu pārvaldītāja maiņu, savukārt iesniegums par 3. pensiju līmeņa plāniem vēl tiek izskatīts. Plānus paredzēts pārnest 1. decembrī. Pēc tam IPAS INDEXO darbosies tikai kā Grupas mātes uzņēmums. Nodošana notiek Grupas ietvaros un neietekmē konsolidētos finanšu pārskatus.
Pensiju bizness
Pārvaldībā esošie pensiju aktīvi septembra beigās sasniedza rekordlielus 1,75 miljardus eiro. Vidējā klienta uzkrājums tagad ir 10 816 eiro, kas ir par 12,5% vairāk nekā pirms gada, un to veicināja spēcīgais pasaules akciju tirgu sniegums. Vadošā plāna INDEXO Jauda 16-55 ienesīgums 2026. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 15,07%, bet kopš darbības sākuma – 10,86% gadā. Ienesīgums pagātnē negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
Brīvprātīgie uzkrājumi joprojām ir izaugsmes prioritāte. 2026. gada 30. septembrī 3. pensiju līmeņa aktīvi sasniedza 87,8 miljonus eiro, kas ir par 73% vairāk nekā pirms gada, un to veicināja bruto iemaksas 20,3 miljonu eiro apmērā deviņos mēnešos. Ar INDEXO brīvprātīgi uzkrāj jau 29,3 tūkstoši cilvēku. Pēc pārvaldīto aktīvu apjoma INDEXO ir trešais lielākais 3. pensiju līmeņa pārvaldītājs Latvijā.
Klientu noturēšana 2. pensiju līmenī joprojām ir operacionāls izaicinājums. Divpadsmit mēnešu klientu aiziešanas rādītājs jūnijā sasniedza augstāko līmeni - 17,1% un septembrī samazinājās līdz 16,0%. Kopējais klientu kontu skaits septembra beigās bija 162,2 tūkst., kas ir par 0,5% vairāk nekā jūnija beigās un par 3,0% vairāk nekā pirms gada.
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Pensiju bizness deviņos mēnešos guva ieņēmumus 4,28 miljonu eiro apmērā, kas ir par 13,6% vairāk nekā pirms gada, lai gan kopš janvāra ir spēkā zemāka pārvaldīšanas komisijas maksa. Neto peļņa sasniedza 1,41 miljonu eiro (+16,4%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada). IPAS INDEXO no DelfinGroup saņēma arī 3,33 miljonus eiro dividendēs, ko izmantoja INDEXO Bankas kapitāla stiprināšanai.