Kulbergs vēlas līdz 2030. gadam panākt Latvijā tādu finansiālo situāciju kā "pēdējā labajā gadā"
Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs (AS) vēlas līdz 2030. gadam Latvijā panākt tādu finansiālo situāciju, kāda bija 2018. gadā, kas valstī esot bijis pēdējais labais gads.
To premjers otrdien paziņoja preses konferencē, norādot, ka 2018. gadā Latvijas reālā izaugsme bija 4%. Strādājošo skaitu premjers 2030. gadā grib palielināt līdz 909 000. Tas būtu par 26 000 nodarbināto vairāk nekā 2025. gadā. Kulbergs apgalvoja, ka tad, ja Latvijā strādātu 909 000 cilvēku, valsts ik gadu saņemtu aptuveni 290 miljonus eiro vairāk nodokļos.
Tajā pašā laikā Finanšu ministrija (FM) prognozē, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pieaugs par 2,4%, bet nākamajā gadā - par 1,9%. Salīdzinājumā ar jūnija sākumā sagatavoto indikatīvo vērtējumu šā gada ekonomikas izaugsmes prognoze paaugstināta par 0,4 procentpunktiem. Savukārt nākamo gadu izaugsmes prognozes nedaudz samazinātas - 2027. gadā paredzēts IKP pieaugums par 1,9%, bet 2028.-2030. gadā - par 2-2,4% gadā.
FM skaidro, ka šā gada izaugsmes prognozes paaugstināšanu noteica labāki ekonomikas attīstības rezultāti pirmajā pusgadā. Tomēr augstā nenoteiktība ārējā vidē un energoresursu cenu kāpums liek piesardzīgāk vērtēt turpmākās attīstības tempu.
Vienlaikus FM aktualizētie fiskālie aprēķini liecina, ka 2027. gada fiskālā telpa būs negatīva 117,7 miljonu eiro apmērā. Vispārējās valdības budžeta deficīta prognoze 2026. gadam saglabāta 2,9% no IKP apmērā. Pie nemainīgas politikas deficīts 2027. gadā sasniegtu 4,2% no IKP, 2028. gadā - 5,4%, 2029. gadā - 4,5%, bet 2030. gadā samazinātos līdz 2,7% no IKP.
Atbilstoši Valsts kases prognozēm vispārējās valdības parāds 2026. gadā būs 47% no IKP. Turpmākajos gados tas pakāpeniski pieaugs un no 2029. gada stabilizēsies aptuveni 53% līmenī. Tāpat FM prognozē, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa nākamgad pieaugs līdz 1906 eiro, bet 2030. gadā - līdz 2361 eiro. Bezdarba līmenis nākamgad prognozēts 6,8%, turpmākajos gados samazinoties līdz 6,1% 2030. gadā.