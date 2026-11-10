"airBaltic" pēdējos desmit mēnešos pārvadājusi rekordlielu pasažieru skaitu
Foto: Publicitātes
Kopumā šajā laikā lidojumus ar "airBaltic" izvēlējušies 4 487 800 pasažieru.
Auto un tehnoloģijas

"airBaltic" pēdējos desmit mēnešos pārvadājusi rekordlielu pasažieru skaitu

Biznesa nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Pirmajos desmit 2026. gada mēnešos sasniegts Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" vēsturē lielākais pasažieru skaits šajā periodā.

Kopumā šajā laikā lidojumus ar "airBaltic" izvēlējušies 4 487 800 pasažieru — par 2,4% vairāk nekā pērn. Lidsabiedrība no janvāra līdz oktobra beigām veikusi 41 774 lidojumus, kas ir par 4,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2025. gadā.

Oktobrī gan pasažieru skaits un lidojumu skaits, gan sēdvietu piepildījums bija mazāks nekā pirms gada. "airBaltic" mēneša laikā pārvadāja 447 400 pasažieru — par 6% mazāk nekā 2025. gada oktobrī — un veica 4167 lidojumus, kas ir par 1,2% mazāk. "airBaltic" skaidro, ka oktobra rādītājus galvenokārt ietekmēja maršrutu tīkla un kapacitātes pielāgošana, kā arī kopējā situācija tirgū.

Tēmas

airBaltic

Citi šobrīd lasa