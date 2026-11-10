Kopumā šajā laikā lidojumus ar "airBaltic" izvēlējušies 4 487 800 pasažieru.
Auto un tehnoloģijas
Šodien 11:13
"airBaltic" pēdējos desmit mēnešos pārvadājusi rekordlielu pasažieru skaitu
Pirmajos desmit 2026. gada mēnešos sasniegts Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" vēsturē lielākais pasažieru skaits šajā periodā.
Kopumā šajā laikā lidojumus ar "airBaltic" izvēlējušies 4 487 800 pasažieru — par 2,4% vairāk nekā pērn. Lidsabiedrība no janvāra līdz oktobra beigām veikusi 41 774 lidojumus, kas ir par 4,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2025. gadā.
Oktobrī gan pasažieru skaits un lidojumu skaits, gan sēdvietu piepildījums bija mazāks nekā pirms gada. "airBaltic" mēneša laikā pārvadāja 447 400 pasažieru — par 6% mazāk nekā 2025. gada oktobrī — un veica 4167 lidojumus, kas ir par 1,2% mazāk. "airBaltic" skaidro, ka oktobra rādītājus galvenokārt ietekmēja maršrutu tīkla un kapacitātes pielāgošana, kā arī kopējā situācija tirgū.